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iPhone XR 2 çift kamera sistemi ile gelecek

Apple'ın ikinci nesil iPhone XR üzerinde çalıştığına yönelik haberler var. Tedarikçilerden alınan bilgilere göre şirket iPhone XR 2'de çift kamera sistemine yer verecek.
3 hf.
3,1b
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16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın geçen yıl çıkardığı iPhone XR, OLED ekran ve çift kamera gibi bazı donanım özelliklerinden yoksun olarak piyasaya sürüldü. Şirket bu modeli iPhone XS ve XS Max'in daha ucuz bir versiyonu olarak tüketicilere sundu. Ancak tüm bu "kırpmalara" rağmen iPhone XR satış anlamında şirketin yüzünü güldürecek bir performans gösterdi.
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Bu durum müşterilerin daha az para ödemek adına bazı özelliklerden feragat etmeye sıcak baktıklarını ortaya koydu. Şimdi ise ikinci nesil iPhone XR'ı bekleyenler için bazı iyi haberler var. Apple'ın iPhone XR 2'ye üst sınıf modellerde yer verdiği çift kamera gibi belirli özellikleri dahil edebileceği belirtiliyor.

Tedarikçiler planı açığa çıkardı

Çin kaynaklı son rapora göre yeni nesil iPhone XR, iPhone X ve XS gibi çift kamera sistemine sahip olabilir. Tedarikçilerden alınan bu bilgi doğruysa iPhone X ve XS'deki kamera efektlerini elde etmek için yazılım kullanan iPhone XR'ın yeni versiyonunda buna gerek kalmayacak. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkmasını umuyoruz.

https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-XR-2-dual-camera-telephoto-lens_id115621 Yorum Yaz
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veysel_lowe 3 hf.
Bence şahane cihaz çerçeve vs birinde daha az diye bu kötü olmuyor bence hitap etme meselesi 😊
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DH Misafiri 3 hf.
XR 2 degil (X orada roma rakamıyla on demek oluyor) XI R yani olacak yeni model.
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Fenomenon 3 hf.
hiç kamera koymasa yine satar :D
bakın apple x üretimini durdurup daha dandik xr modelini çıkardı. çünkü x kalsa kimse xs veya xs max almazdı. ki şuan bile en çok satan modeki xr.
sonuç olarak apple alan adam zaten hiç bişey sorgulamıyor ki. o yüzden 2 kamera olmuş tek kamera olmuş fark etmez.
1 Yanıt Yanıtla +3
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navigator_ 3 hf. Fenomenon
hocam XR dandik mi? dandikse hangi özellikleri dandik? 6.289 TL lik bir bedelle satışta şu an.
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Xloud 3 hf.
Ekran koysun kafi
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MrKattchup 3 hf.
Kamerası gayet iyi 2 kamera olmasın da o çerçeveler incelsin kasası incelsin, cihaz çok iyi fakat fiziksel yapısı günümüze uymuyor.
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foreveriphone 3 hf.
Apple algısı öyle bir yer etmişki piyasada Android cihazlar 7000tl bandında tutunamazken iphonelar 10 bin TL den satılabiliyor 1 yıl sonra bile doğru düzgün düşmüyor fiyatları.Çok değişik bir algı var Apple'a karşı.Bu muhtemelen yılda 3 model gelmesinden ve gelenlerin hepsinin amiral gemi model olmasından kaynaklanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Rachsuchtig 3 hf. foreveriphone
foreveriphone
Apple algısı öyle bir yer etmişki piyasada Android cihazlar 7000tl bandında tutunamazken iphonelar 10 bin TL den satılabiliyor 1 yıl sonra bile doğru düzgün düşmüyor fiyatları.Çok değişik bir algı var Apple'a karşı.Bu muhtemelen yılda 3 model gelmesinden ve gelenlerin hepsinin amiral gemi model olmasından kaynaklanıyor.

Bunun sebebi arkasındaki elma logosu
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anl_clk 3 hf.
O çerçevelerle bu telefonu alan oldukça tek kamera koysa yine çok satar
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loreante 3 hf. yeni yorumcu anl_clk
çerçeve olunca tam olarak ne oluyo biraz anlatsana?
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AskN0More 3 hf.
bu fiyatlarla 2 değil 5 kamera yapsalar buralarda yine sonuç değişmez. Millet et balık tavuk derdinde.
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akıllı telefon, çift kamera ve
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