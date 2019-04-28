iPhone XR 2 çift kamera sistemi ile gelecek

Apple'ın geçen yıl çıkardığı iPhone XR, OLED ekran ve çift kamera gibi bazı donanım özelliklerinden yoksun olarak piyasaya sürüldü. Şirket bu modeli iPhone XS ve XS Max'in daha ucuz bir versiyonu olarak tüketicilere sundu. Ancak tüm bu "kırpmalara" rağmen iPhone XR satış anlamında şirketin yüzünü güldürecek bir performans gösterdi.

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Bu durum müşterilerin daha az para ödemek adına bazı özelliklerden feragat etmeye sıcak baktıklarını ortaya koydu. Şimdi ise ikinci nesil iPhone XR'ı bekleyenler için bazı iyi haberler var. Apple'ın iPhone XR 2'ye üst sınıf modellerde yer verdiği çift kamera gibi belirli özellikleri dahil edebileceği belirtiliyor.

Tedarikçiler planı açığa çıkardı

Çin kaynaklı son rapora göre yeni nesil iPhone XR, iPhone X ve XS gibi çift kamera sistemine sahip olabilir. Tedarikçilerden alınan bu bilgi doğruysa iPhone X ve XS'deki kamera efektlerini elde etmek için yazılım kullanan iPhone XR'ın yeni versiyonunda buna gerek kalmayacak. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkmasını umuyoruz.

https://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-XR-2-dual-camera-telephoto-lens_id115621