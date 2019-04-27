Vivo'nun 16 megapiksel ön kameralı yeni telefonu TENAA'da göründü

Çinli teknoloji devi Vivo kısa süre önce Vivo Y17 olarak adlandırılan yeni bir telefon çıkarmıştı. Şimdi ise Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde, Vivo V1730GA model numarasına sahip bir telefon ortaya çıktı. Gizemli cihazın teknik özellikleri ve görselleri de yayınlandı.

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TENAA listesindeki görsellere bakılırsa Vivo V1730GA parlak bir arka panele sahip olacak. Arka tarafında ayrıca parmak izi tarayıcısı ve çift kamera sistemi bulunuyor. Ses açma-kapama ve güç düğmesi ise sağ tarafa yerleştirilmiş.

Akıllı telefon 2280 x 1080 piksel çözünürlük ve 19:9 görüntü oranı sunan 6.26 inç Full HD+ ekran taşıyor. Görüldüğü kadarı ile çentikli bir tasarıma sahip değil. Gücünü ise 1.95 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemciden alıyor. TENAA kayıtları cihazın iki farklı varyantının olacağını ortaya koydu.

Android 8.1 Oreo ve 3.180 mAh'lik pil

Akıllı telefonun 4 GB ve 6 GB RAM'li iki versiyonu olacak. Her ikisi de microSD kart aracılığı ile genişletilebilir 64 GB depolama alanı ile sunulacak. Cihazda 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera göreceğiz. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak.

Android 8.1 Oreo tabanlı FunTouch arayüzü yüklü şekilde kutudan çıkacak telefonda 3.180 mAh kapasiteli bir pil var. TENAA listesi telefonun üç renk seçeneği ile sunulacağını gösteriyor. Şu an itibarıyla Vivo V1730GA'nin ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyat etiketi taşıyacağı konusunda bir bilgi yok.

http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=H45U39iSCu%2fRGDdOHujLqJqSiaaLOzI%2f