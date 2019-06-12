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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu

Bir süredir sıklıkla gündeme gelen Samsung Galaxy A10e sonunda resmi olarak tanıtıldı. Infinity-V ekran ve Exynos 7884 işlemci ile gelen telefonun fiyatı haberimizde.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy A serisine A10e adlı yeni bir telefon ekledi. Uzun süredir gündemi meşgul eden cihaz kısa süre önce Geekbench'i ziyaret etmişti. Şimdi ise Güney Koreli şirket tarafından resmen tanıtıldı. Akıllı telefon Galaxy A10 modeline kıyasla biraz daha küçük bir pil ve ekrana sahip ancak daha yüksek çözünürlüklü bir ön kamera ile geliyor.
Ayrıca Bkz. "Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu"
Yeni Galaxy telefonda 5.83 inç Infinity-V ekran var. Ayrıca 32 GB depolama alanı, 3.000 mAh pil ve 8 MP selfie kamerası mevcut. Ne yazık ki Samsung henüz telefonun tüm teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Geekbench'te listelemesi ile bazı detayları ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy A10e özellikleri ve fiyatı

Geekbench listesi telefonun Galaxy A10 ile aynı işlemci ile donatıldığını gösterdi. Cihaz, sekiz çekirdekli Exynos 7884 işlemci ve 2 GB RAM ile geliyor. Ayrıca kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ve Samsung'un yeni OneUI arayüzü ile çıkacağını da belirtelim. Samsung Galaxy A10e, 179 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a10e-infinity-v-display-3000mah-battery-announced-price-specifications/ Yorum Yaz
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Archi33tect 1 hf. en beğenilen
Değerli Forum Yöneticileri,
Verdiğiniz haber metinlerini, bizlere sunmadan önce gözden geçireniniz var mı acaba?
Pek çok haber metninin, doğrudan google çevirisi olduğunu düşünmeye başlıyacağım artık, lütfen, bu kadar saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum.
Değerli Forum Yöneticileri,Verdiğiniz haber metinlerini, bizlere sunmadan önce gözden geçireniniz var mı acaba?Pek çok haber metninin, doğrudan google...
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Archi33tect 1 hf. en beğenilen
Değerli Forum Yöneticileri,
Verdiğiniz haber metinlerini, bizlere sunmadan önce gözden geçireniniz var mı acaba?
Pek çok haber metninin, doğrudan google çevirisi olduğunu düşünmeye başlıyacağım artık, lütfen, bu kadar saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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astegon 1 hf. Archi33tect
Hocam idare et, techcrunch, engadget, phonearena,gsm arena,android authority felan filan takip edip güzelce haberi yapıştırıyorlar. Bazen de geç kalıyorlar.
Haber çıkalı 3-4 gün oluyor DH'e yeni giriliyor felan.
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Tengrist 1 hf.
Galaxy A7 2017 den sonra orta sınıf tırt o kalite yok
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