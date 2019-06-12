Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu

Samsung, Galaxy A serisine A10e adlı yeni bir telefon ekledi. Uzun süredir gündemi meşgul eden cihaz kısa süre önce Geekbench'i ziyaret etmişti. Şimdi ise Güney Koreli şirket tarafından resmen tanıtıldı. Akıllı telefon Galaxy A10 modeline kıyasla biraz daha küçük bir pil ve ekrana sahip ancak daha yüksek çözünürlüklü bir ön kamera ile geliyor.

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Yeni Galaxy telefonda 5.83 inç Infinity-V ekran var. Ayrıca 32 GB depolama alanı, 3.000 mAh pil ve 8 MP selfie kamerası mevcut. Ne yazık ki Samsung henüz telefonun tüm teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Geekbench'te listelemesi ile bazı detayları ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy A10e özellikleri ve fiyatı

Geekbench listesi telefonun Galaxy A10 ile aynı işlemci ile donatıldığını gösterdi. Cihaz, sekiz çekirdekli Exynos 7884 işlemci ve 2 GB RAM ile geliyor. Ayrıca kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ve Samsung'un yeni OneUI arayüzü ile çıkacağını da belirtelim. Samsung Galaxy A10e, 179 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a10e-infinity-v-display-3000mah-battery-announced-price-specifications/