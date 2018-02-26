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iPhone X'un çentiğini miras alan Huawei P20 göründü

Apple'ın iPhone X'da kullandığı çentik akıll telefon üreticilerine ilham vermeye devam ediyor. Evan Blass çentikli tasarıma sahip Huawei P20'nin fotoğrafını sızdırdı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son haftalarda Huawei'nin yaklaşmakta olan P serisi telefonlarıyla ilgili çok sayıda çelişkili raporlar vardı ancak oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen son sızıntı, söylentilerin ne derece gerçeği yansıttığını ortaya koydu. Huawei P20'nin internete düşen son görseli, yeni bir tasarımın yanı sıra cihazın çift arka kamerasını da gözler önüne sermiş durumda.
Huawei P serisindeki çoğu telefon tasarım açısından birbirlerine oldukça benzerken yeni sızıntı Çinli teknoloji devinin P20 için iPhone X'dan ilham adığını gösteriyor. Huawei P20'ye ait olduğu iddia edilen görsel bugün Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşıldı. Akıllı telefonun ekranında iPhone X'daki çentiğe benzer şekilde bir çentik olduğunu görüyoruz.
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Şirket bu tasarımla -her ne kadar alt çerçeve istenilenden fazla kalın olsa da- cihaza çerçevesiz bir görünüm kazandırmak istemiş. Ayrıca telefonda sanal gezinme tuşları olmasına rağmen alt çerçevede bir parmak izi tarayıcısına yer verilmesi biraz tuhaf durmuş.

Huawei P20'nin bir varyantı 3 arka kamerayla gelebilir

Sızdırılan fotoğraf aynı zamanda Huawei P20'nin tamamen cam arka panele sahip olacağını gösterirken dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera ise iPhone X'dan ilham alındığını açıkça ortaya koyuyor.
Öte yandan bazı raporlar P20'nin en az bir varyantının arka kısmında 3 adet kamera yer alacağını ortaya koymuştu. Hatta şirketin lansman etkinliği için hazırladığı davetiyelerde yan yana dizilmiş üç halka bulunması cihazın 3 arka kamerayla geleceği şeklinde yorumlandı.
Huawei, 27 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikle P20 modelini duyuracak. Yani akıllı telefon hakkında tüm gerçekleri öğrenebilmemiz için o tarihe kadar beklememiz gerekiyor.

https://twitter.com/evleaks/status/968116630151680000 Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
O kadar güzel cihazların var sen niye gidip de özentilik yapıyorsun ki.
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QuexSeeL 1 yıl
Çentik var üstüne altta parmak izi varken ekran içinde sanal tuş var! Baya kuşaklar boyu süre gelen akraba evliklerinin bir neticesi gibi.
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Exterminio 1 yıl Umutcan
Her şeyi geçtim alt çerçeve de var. Altta çerçeve kalmışken üste çentik bırakmak da neyin nesidir yani
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DH Misafiri 1 yıl
En azından Donanımhaber editörlerinin haber hazırlarken çentik ekranın ilk kullanıldığı telefon modelinin iPhone değil de Essential Phone olduğundan haberdar olması gerekirdi.
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eP_362 1 yıl
Görsel P20 Lite'ninmiş.
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Angelica 1 yıl
Fakir spec olmuş.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Çok kötü olmuş. Huawei de artık tasarım olarak geriye gitmeye başladı. Yazık.
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aycibin 1 yıl
Parmakizi ekran.uyanikken tek basina gesture ile 3 navigasyon butonu vazifesi gorse.hic sanal tus olmasa bence cok yaratici olurmuş.mesela:
Home: parmakizine bastirinca taptic geribildirimli
Geri: parmakizinde parmagi sola kaydirinca
Multi: parmakizinde parmagi yukari kaydirinca
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anonymousilver 1 yıl aycibin
p10 bu şekilde zaten. istenirse sanal tuşlarla da kullanılıyor
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Cotillard 1 yıl
Ben böyle mallık görmedim
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Johan Elmander 1 yıl
Çok çirkin. Mate 10 ve 10 pro gibi tasarımı çok güzel 2 cihazın varken, çentik koymak nedir
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BlackberryBB 1 yıl
Huawei her zaman Apple'ın yaptiği urunlerın daha ıyısını yaptı.Apple guzel ıslere ımza attı Huawei'de bunun uzerıne koyarak Android deneyımı ıle bıze bunu yasattı.
P20 de böyle olucak İphone X tasarımı guzel ama çentik çok büyük ve ekran ortalamaya gore küçük ama Huawei çektiği ufaltarak bu tasarımı daha guzel bır hale getırıcek kamera konusu zaten Leica kalitesini konusmaya gerek yok P20 Pro'yu heyecanla beklıyorum bir P10 Plus kullanıcısı olarak

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12 Angry Men 1 yıl
Yeminle huawei gözümden düştü.
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bbck 1 yıl
Birkaç arkadaşın söylediği gibi çentik ekran tasarımı Apple'ın bulduğu değil Essential Phone ile Andy Rubin'in yarattığı bir tasarım.
Yani iPhone'a özenilmiş bir durum yok ortada. Aksine iPhone X bu tasarıma Essential Phone'dan özenilerek yapılmış.
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