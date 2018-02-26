iPhone X'un çentiğini miras alan Huawei P20 göründü

Son haftalarda Huawei'nin yaklaşmakta olan P serisi telefonlarıyla ilgili çok sayıda çelişkili raporlar vardı ancak oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen son sızıntı, söylentilerin ne derece gerçeği yansıttığını ortaya koydu. Huawei P20'nin internete düşen son görseli, yeni bir tasarımın yanı sıra cihazın çift arka kamerasını da gözler önüne sermiş durumda.

Huawei P serisindeki çoğu telefon tasarım açısından birbirlerine oldukça benzerken yeni sızıntı Çinli teknoloji devinin P20 için iPhone X'dan ilham adığını gösteriyor. Huawei P20'ye ait olduğu iddia edilen görsel bugün Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşıldı. Akıllı telefonun ekranında iPhone X'daki çentiğe benzer şekilde bir çentik olduğunu görüyoruz.

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Şirket bu tasarımla -her ne kadar alt çerçeve istenilenden fazla kalın olsa da- cihaza çerçevesiz bir görünüm kazandırmak istemiş. Ayrıca telefonda sanal gezinme tuşları olmasına rağmen alt çerçevede bir parmak izi tarayıcısına yer verilmesi biraz tuhaf durmuş.

Huawei P20'nin bir varyantı 3 arka kamerayla gelebilir

Sızdırılan fotoğraf aynı zamanda Huawei P20'nin tamamen cam arka panele sahip olacağını gösterirken dikey şekilde konumlandırılmış çift kamera ise iPhone X'dan ilham alındığını açıkça ortaya koyuyor.

Öte yandan bazı raporlar P20'nin en az bir varyantının arka kısmında 3 adet kamera yer alacağını ortaya koymuştu. Hatta şirketin lansman etkinliği için hazırladığı davetiyelerde yan yana dizilmiş üç halka bulunması cihazın 3 arka kamerayla geleceği şeklinde yorumlandı.

Huawei, 27 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikle P20 modelini duyuracak. Yani akıllı telefon hakkında tüm gerçekleri öğrenebilmemiz için o tarihe kadar beklememiz gerekiyor.

https://twitter.com/evleaks/status/968116630151680000