iPhone için geliştirilen Grip & Shoot sistemi, ergonomik yapısıyla büyük çekim kolaylığı sağlıyor





Kullanıcıların Apple'ın iPhone modelleri ile yaptığı fotoğraf ve video çekimlerinin kalitesini arttırmak ve ergonomik açıdan daha iyi bir kullanım olanağı sağlamak amacıyla hazırlanan Grip & Shoot sistemi, bağlandığı telefonlar ile Bluetooth 4.0 üzerinden kablosuz olarak iletişim kuruyor.

Geliştirilen özel kılıf, altına takılan tutma aparatı ve aparatın çıkartılabilir sap kısmı olmak üzere üç farklı bölümden oluşan Grip & Shoot sistemi, iPhone içerisine yüklenen özel uygulamanın da yardımıyla görevini yerine getirebiliyor. Gövde üzerinde yer alan tetik mekanizması ile fotoğrafların çekilmesine, iki adet ufak buton yardımıyla da yakınlaşma ya da uzaklaşma yapılmasına imkan sağlayan aparat, ayrılabilen sap kısmı üzerinden 30 metre mesafe içerisinde kablosuz çekim yapılmasına da izin verebiliyor.

Özellikle elde yapılan çekimler için büyük fayda sağladığı belirtilen Grip & Shoot sistemi, firmanın resmi sitesi üzerinden 99,95$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.gripandshoot.com/home.html