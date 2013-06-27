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iPhone için geliştirilen Grip & Shoot sistemi, ergonomik yapısıyla büyük çekim kolaylığı sağlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone için geliştirilen Grip & Shoot sistemi, ergonomik yapısıyla büyük çekim kolaylığı sağlıyor

Kullanıcıların Apple'ın iPhone modelleri ile yaptığı fotoğraf ve video çekimlerinin kalitesini arttırmak ve ergonomik açıdan daha iyi bir kullanım olanağı sağlamak amacıyla hazırlanan Grip & Shoot sistemi, bağlandığı telefonlar ile Bluetooth 4.0 üzerinden kablosuz olarak iletişim kuruyor. 
Geliştirilen özel kılıf, altına takılan tutma aparatı ve aparatın çıkartılabilir sap kısmı olmak üzere üç farklı bölümden oluşan Grip & Shoot sistemi, iPhone içerisine yüklenen özel uygulamanın da yardımıyla görevini yerine getirebiliyor. Gövde üzerinde yer alan tetik mekanizması ile fotoğrafların çekilmesine, iki adet ufak buton yardımıyla da yakınlaşma ya da uzaklaşma yapılmasına imkan sağlayan aparat, ayrılabilen sap kısmı üzerinden 30 metre mesafe içerisinde kablosuz çekim yapılmasına da izin verebiliyor.
Özellikle elde yapılan çekimler için büyük fayda sağladığı belirtilen Grip & Shoot sistemi, firmanın resmi sitesi üzerinden 99,95$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
iPhone için geliştirilen Grip & Shoot sistemi, ergonomik yapısıyla büyük çekim kolaylığı sağlıyor

http://www.gripandshoot.com/home.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
herşey gördüğünüz gibi iphone için çıkıyor diğer platformlara her zaman geç işteiphone almak için bir neden daha
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Vash The Stampede 6 yıl
maşallah telefonda da ne güzel oynanıyor mw3.
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Umutcan 6 yıl
Bir esprisi yok, yeni çıkan stabilizasyon aparatları çok daha mantıklı. Ama cep telefonuna bu denli pahalı aksesuarlar almak ne kadar mantıklı orası da ayrı mevzu.
Kamera aynı kamera, sensör aynı sensör. Al bir dslr kurtul fotoğrafa meraklıysan.
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okanner48 6 yıl
Bir kompakt dslr makine yerine telefonun yayında böyle aparatlar taşımayı dert etmeyen ayrıca 1 cm2'ye sıkıştırılmış sensör ile üstün performans beklentisi içine girenleri anlamıyorum.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
O kadar iyi fotoğraf çekmek isteyen telefon kullanır mı bilmem
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Çok süper bir şeymiş bu. Bayağı kolaylık sağlar titreme falan olmaz. Diğer telefonlar için geliştirilirse daha süper olur. Bkz: Samsung, LG, HTC...
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outspoken 6 yıl ugurcankorkmaz
ugurcankorkmaz

Çok süper bir şeymiş bu. Bayağı kolaylık sağlar titreme falan olmaz. Diğer telefonlar için geliştirilirse daha süper olur. Bkz: Samsung, LG, HTC...

Bence çok da gerekli değil eğer elintitriyorsa yine titriycek sonuçta elinle tutuyorsun.Ayrıca hafif telefon zaten, 100$ bide
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