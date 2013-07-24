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iPhone için hepsi bir arada fotoğraf uygulaması: Landcam

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
365
1
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone için hepsi bir arada fotoğraf uygulaması: Landcam
iPhone kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusundan geliştirilen en son fotoğraf uygulamalarından Landcam, hepsi bir arada bir çözüm sunuyor.
Oldukça sade ve modern bir ara yüz ile kolay bir kullanım sağlayan ve Simple Simple adlı geliştirici tarafından hazırlanan Landcam uygulaması, direkt olarak kendi içerisinde çektiği fotoğraflara 30 farklı filtre ve 35 font üzerinden farklı yazılar ekleyebiliyor. Ayrıca çok daha yaratıcı sonuçlar için içerisine 100'den fazla çerçeve, şekil, ışık efektleri ve farklı dokular da eklenen Landcam, sunduğu düzenleme araçları yanında çekilen fotoğrafları Twitter ve Facebook gibi sosyal üzerinde paylaşabiliyor.
Yapılan değişikliklerin geriye alınmasına da izin veren Landcam fotoğraf uygulaması, 1,79TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id669414205?mt=8 Yorum Yaz
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