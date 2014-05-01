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iPhone kamerası için periskop görevi gören Peek-I bağış kampanyasına başladı

5 yıl
1,3b
1
5
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone kamerası için periskop görevi gören Peek-I bağış kampanyasına başladı

Akıllı telefon kamerası ile çevremizin fotoğrafını çekerken sürekli döndürmek zorunda olmamızdan hareketle Peek-I kullanıcılara ilginç bir çözüm geliştirmiş. Peek-I kamera eklentisi bir periskop görevi görüyor. 

Bir aksesuar yapısında tasarlanan Peek-I, iPhone kamerasına mıknatıs ile tutturuluyor ve kapaklı bir tasarıma sahip. Peek-I kapak kapalı iken hoş bir aksesuar görünümü sunuyor. 

Ürün kapağı açtığınızda ise bir periskopa dönüşüyor ve 90 derece açı ile telefonu çevirmeden çevrenizdeki gelişmeleri fotoğraflamanızı sağlıyor. Aksesuar içerisinde bir ayna mevcut ve bu ayna sayesinde görüntüler yansıtılıyor.

Mıknatıslı yapısı nedeniyle Peek-I sadece iPhone modelleri ile uyumlu çalışıyor. Ancak diğer telefonlar için yapışkanlı bir versiyonu da piyasaya sürülecek. Peek-I hali hazırda gerekli desteği katlayarak elde etmiş durumda ve ay sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak. Fiyatı ise 15$ seviyesinde.  

http://www.phonearena.com/news/Snap-on-smartphone-accessory-Peek-I-lets-creeps-take-photos-discretely_id55679 Yorum Yaz
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emre350z 5 yıl en beğenilen
videosunu izlemeden yorum yapmayın bu aparat casusluk ve sapıklık peşinde koşanların işine çok yarayacak gibi duruyor :D
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1 Yanıt Yanıtla +8
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emre350z 5 yıl en beğenilen
videosunu izlemeden yorum yapmayın bu aparat casusluk ve sapıklık peşinde koşanların işine çok yarayacak gibi duruyor :D
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Basteryus 5 yıl emre350z
emre350z

videosunu izlemeden yorum yapmayın bu aparat casusluk ve sapıklık peşinde koşanların işine çok yarayacak gibi duruyor :D

youtube.com/...


adamlar aparatın amacını açıkça göstermişler.
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kımyasal 5 yıl
Sony tarafından üretilen,taşınabilir ve bluetooth ile bağlanabilir kamerası ile aynı konseptte,daha prof ürünlerde yapılabilir.
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CDDH 5 yıl
Bu tür şeyler hiç bi zaman elimize deymiycek
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Barbaroscakir 5 yıl
Onun yerine mesela Afrika için bağış toplasa koca kıtaya küçük bir New York kurulur herhalde..
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