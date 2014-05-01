iPhone kamerası için periskop görevi gören Peek-I bağış kampanyasına başladı





Akıllı telefon kamerası ile çevremizin fotoğrafını çekerken sürekli döndürmek zorunda olmamızdan hareketle Peek-I kullanıcılara ilginç bir çözüm geliştirmiş. Peek-I kamera eklentisi bir periskop görevi görüyor.





Bir aksesuar yapısında tasarlanan Peek-I, iPhone kamerasına mıknatıs ile tutturuluyor ve kapaklı bir tasarıma sahip. Peek-I kapak kapalı iken hoş bir aksesuar görünümü sunuyor.





Ürün kapağı açtığınızda ise bir periskopa dönüşüyor ve 90 derece açı ile telefonu çevirmeden çevrenizdeki gelişmeleri fotoğraflamanızı sağlıyor. Aksesuar içerisinde bir ayna mevcut ve bu ayna sayesinde görüntüler yansıtılıyor.





Mıknatıslı yapısı nedeniyle Peek-I sadece iPhone modelleri ile uyumlu çalışıyor. Ancak diğer telefonlar için yapışkanlı bir versiyonu da piyasaya sürülecek. Peek-I hali hazırda gerekli desteği katlayarak elde etmiş durumda ve ay sonuna kadar piyasaya çıkmış olacak. Fiyatı ise 15$ seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/Snap-on-smartphone-accessory-Peek-I-lets-creeps-take-photos-discretely_id55679