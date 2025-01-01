Tam Boyutta Gör Apple, uygun fiyatlı iPhone SE 4 modelini bu yılın bahar aylarında satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak yeni bir iddiaya göre, şirket yeni SE modelinde isim değişikliğine giderek iPhone 16E adıyla piyasaya sürebilir.

X platformundan Majin Bu isimli ihbarcının iddiası Apple'ın isim değişikliğine gideceği yönünde. Kullanıcı değişikliğin sebebini açıklamasa da, Apple'ın müşterilerin zihninde daha fazla ilgi uyandırmak için böyle bir hamlede bulunmayı planladığı akla geliyor.

Şimdiye kadarki SE modelleri eski tasarım anlayışıyla piyasaya çıkmıştı. SE 4 ise iPhone 14'ü temel alan modern tasarımla piyasada olacak. Ayrıca SE 4'ün donanımsal anlamda iPhone 16'ya çok benzer özelliklere sahip olacağı da biliniyor. Bu nedenle satışları arttırmak adına Apple'ın böyle bir hamlede bulunması akla yatkın geliyor. Yine de bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

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iPhone SE 4 beklenen özellikleri

Bugüne kadar edinilen bilgilere göre iPhone SE 4, A18 işlemci, 8GB RAM, 6.1 inç büyüklüğünde 60 Hz OLED ekran ve 48 MP'lik tek kamera gibi özelliklere sahip olacak. Güçlü donanımı sayesinde telefon, şirketin yapay zeka platformu olan Apple Intelligence'ı destekleyecek. Ayrıca sızıntı kaynağına göre SE 4, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğine ve Aksiyon tuşuna sahip olacak. Telefonun 500 dolar fiyattan satışa sunulması bekleniyor.

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iPhone SE 4, iPhone 16E ismiyle piyasaya çıkabilir