iPhone satışlarındaki düşüş beklenenden daha fazla olabilir

Haber Editörü
Apple bu çeyrekte, iPhone satışlarında tarihinde ilk kez bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş bekliyor. Hatta Tim Cook da bu sonucu kabullenmiş durumda. Şirket CEO'su "Bu çeyrekte iPhone satışlarında düşüş bekliyoruz. Konuşulan seviyelerde bir düşüş olacağını sanmıyorum" demişti. Apple iPhone satışları 2014'ün yılının aynı döneminde 74.5 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştı.
Şirket sürpriz şekilde 2015'te 74.8 milyon iPhone satarak bu rakamı aşmayı başardı. Ancak Apple, Ocak ayından Mart'a kadar muhteşem bir üç aylık dönem geçirmediyse, satışlarda ilk kez yıllık bazda bir düşüş yaşayacak. Pacific Crest Securities analisti Andy Hargreaves de satışlarda düşüş bekleyenler arasında yer alıyor. Hatta bu tahmin genel beklentinin de altında yer alıyor.
Düşüşün kısa sürmesi bekleniyor
iPhone satışlarındaki gerilemenin kısa süreli olması bekleniyor. Sonraki çeyreğe 4 inçlik Apple iPhone SE modelinin katkı sağlayacağını görebiliriz. Daha sonrasında ise yeni tasarım Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus daha güçlü satışların önünü açabilecek.
Şirketin herhangi bir çeyrekte fark yaratabilecek potansiyele sahip bir alıcı kitlesi var. iPhone 6 piyasaya çıktı ancak iPhone sahiplerinin yüzde 60'ı henüz büyük bir ekrana sahip bir cihaza terfi etmiş değiller. Daha büyük ekrana sahip bir iPhone istemeyenler belki de yaklaşan iPhone SE gibi daha güçlü bir 4 inç model bekliyor olabilirler. Her iki durumda da kenarda satın alma yapmak için bekleyen ciddi sayıda bir potansiyel iPhone alıcısı var.
http://www.phonearena.com/news/Analyst-says-decline-in-iPhone-sales-this-quarter-could-be-bigger-than-expected_id79121 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birşey söylücem 2 senede bir neden değiştiriyorsunuz ? gücü özelliklerimi yetmiyor mu? ios uygulamalarına benimde anlamadığım olay bu ip7 çıkınca 6'nın yine her türlü gideri olacak yani neden zorunluluk gibi hissediyorsunuz ? bana öyle geldi açıkcası normal birşey gibi diş fırcası değiştirmek gibi yazmışsınız
-Bütün gün fotoğraf çeken bir arkadaşıma galaxy s7 modellerini gösteriyorum, görüyor ama hala APPLE diyor.
-En iyi ekran diyorum amoled diyorum(ki aPPle da bu ekrana geçecek) Adam hala en iyisi Apple diyor(ekran teknolojisinide bilmiyor)
-Adamın işi video editlemek ve render üzerinde kurulu gösteriyoruz macbook işini yavaşlatıyor ama APPLE diyor(kullanmayıda bilmiyor).
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Kısacası Apple batsa bile ülkemizdeki kullanıcılar bu markayı yaşatırlar. Piyasadaki ürünlerini karaborsadan 100.000 TL ye alırlar yinede elma logosuz yaşayamazlar. Öyle bir delilik bu memleketimizde.