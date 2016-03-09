iPhone satışlarındaki düşüş beklenenden daha fazla olabilir

Apple bu çeyrekte, iPhone satışlarında tarihinde ilk kez bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş bekliyor. Hatta Tim Cook da bu sonucu kabullenmiş durumda. Şirket CEO'su "Bu çeyrekte iPhone satışlarında düşüş bekliyoruz. Konuşulan seviyelerde bir düşüş olacağını sanmıyorum" demişti. Apple iPhone satışları 2014'ün yılının aynı döneminde 74.5 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştı.

Şirket sürpriz şekilde 2015'te 74.8 milyon iPhone satarak bu rakamı aşmayı başardı. Ancak Apple, Ocak ayından Mart'a kadar muhteşem bir üç aylık dönem geçirmediyse, satışlarda ilk kez yıllık bazda bir düşüş yaşayacak. Pacific Crest Securities analisti Andy Hargreaves de satışlarda düşüş bekleyenler arasında yer alıyor. Hatta bu tahmin genel beklentinin de altında yer alıyor.

Düşüşün kısa sürmesi bekleniyor

iPhone satışlarındaki gerilemenin kısa süreli olması bekleniyor. Sonraki çeyreğe 4 inçlik Apple iPhone SE modelinin katkı sağlayacağını görebiliriz. Daha sonrasında ise yeni tasarım Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus daha güçlü satışların önünü açabilecek.

Şirketin herhangi bir çeyrekte fark yaratabilecek potansiyele sahip bir alıcı kitlesi var. iPhone 6 piyasaya çıktı ancak iPhone sahiplerinin yüzde 60'ı henüz büyük bir ekrana sahip bir cihaza terfi etmiş değiller. Daha büyük ekrana sahip bir iPhone istemeyenler belki de yaklaşan iPhone SE gibi daha güçlü bir 4 inç model bekliyor olabilirler. Her iki durumda da kenarda satın alma yapmak için bekleyen ciddi sayıda bir potansiyel iPhone alıcısı var.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-says-decline-in-iPhone-sales-this-quarter-could-be-bigger-than-expected_id79121