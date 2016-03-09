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iPhone satışlarındaki düşüş beklenenden daha fazla olabilir

Apple'ın akıllı telefon satışlarının içinde bulunduğumuz çeyrekte düşüş yaşaması bekleniyor. Analistler, iPhone satışlarındaki düşüşün beklenenden daha fazla olabileceğini söylüyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple bu çeyrekte, iPhone satışlarında tarihinde ilk kez bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla düşüş bekliyor. Hatta Tim Cook da bu sonucu kabullenmiş durumda. Şirket CEO'su "Bu çeyrekte iPhone satışlarında düşüş bekliyoruz. Konuşulan seviyelerde bir düşüş olacağını sanmıyorum" demişti. Apple iPhone satışları 2014'ün yılının aynı döneminde 74.5 milyon gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştı.
Şirket sürpriz şekilde 2015'te 74.8 milyon iPhone satarak bu rakamı aşmayı başardı. Ancak Apple, Ocak ayından Mart'a kadar muhteşem bir üç aylık dönem geçirmediyse, satışlarda ilk kez yıllık bazda bir düşüş yaşayacak. Pacific Crest Securities analisti Andy Hargreaves de satışlarda düşüş bekleyenler arasında yer alıyor. Hatta bu tahmin genel beklentinin de altında yer alıyor.

Düşüşün kısa sürmesi bekleniyor

iPhone satışlarındaki gerilemenin kısa süreli olması bekleniyor. Sonraki çeyreğe 4 inçlik Apple iPhone SE modelinin katkı sağlayacağını görebiliriz. Daha sonrasında ise yeni tasarım Apple iPhone 7 ve Apple iPhone 7 Plus daha güçlü satışların önünü açabilecek.
Şirketin herhangi bir çeyrekte fark yaratabilecek potansiyele sahip bir alıcı kitlesi var. iPhone 6 piyasaya çıktı ancak iPhone sahiplerinin yüzde 60'ı henüz büyük bir ekrana sahip bir cihaza terfi etmiş değiller. Daha büyük ekrana sahip bir iPhone istemeyenler belki de yaklaşan iPhone SE gibi daha güçlü bir 4 inç model bekliyor olabilirler. Her iki durumda da kenarda satın alma yapmak için bekleyen ciddi sayıda bir potansiyel iPhone alıcısı var.

http://www.phonearena.com/news/Analyst-says-decline-in-iPhone-sales-this-quarter-could-be-bigger-than-expected_id79121 Yorum Yaz
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kesbi 3 yıl en beğenilen
Güccük yapın şunları insan kullanacak.
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0quz28 3 yıl
Mar00N

Götterfunken Dünyayı bilemiyorum ama Türkiyede taş çatlasa 10 kişide gördüm. Ankarada yaşıyorum ve genelde 6/6 Plus ya da daha eski modeller. Genelde yeni kasalar daha fazla satıyor doğru ama 6s Türkiyede bariz daha az satıyor. (6 ile kıyaslandığında)
Doğru diyorsun. Aslında herkes S serisi tavsıye edıyor ama gel gelelim ki normal 6 kullananlar 6s kullananlardan daha fazla. Mesela ben 6 kullanıyorum 7 cıkınca 7 alacagım daha sonra 8. 7s falan kullanmam her sene telefon degisemem ama 2 senede bir degisirim ve bu degıstıgım telefonda yenı kasa olması benım ıcın daha onemlı.


birşey söylücem 2 senede bir neden değiştiriyorsunuz ? gücü özelliklerimi yetmiyor mu? ios uygulamalarına benimde anlamadığım olay bu ip7 çıkınca 6'nın yine her türlü gideri olacak yani neden zorunluluk gibi hissediyorsunuz ? bana öyle geldi açıkcası normal birşey gibi diş fırcası değiştirmek gibi yazmışsınız
Mar00NGötterfunken Dünyayı bilemiyorum ama Türkiyede taş çatlasa 10 kişide gördüm. Ankarada yaşıyorum ve genelde 6/6 Plus ya d...
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vamp 3 yıl
-3500 TL verdiği için elindeki telefonun en iyi fotoğraf çeken cihaz olduğunu iddaa edip başka marka telefonla daha iyisini gözünün önünde çekip göstermemize rağmen hala APPLE diyen bir kitle bu. Birde bu arkadaş kamerası için almış bu telefonu.
-Bütün gün fotoğraf çeken bir arkadaşıma galaxy s7 modellerini gösteriyorum, görüyor ama hala APPLE diyor.
-En iyi ekran diyorum amoled diyorum(ki aPPle da bu ekrana geçecek) Adam hala en iyisi Apple diyor(ekran teknolojisinide bilmiyor)
-Adamın işi video editlemek ve render üzerinde kurulu gösteriyoruz macbook işini yavaşlatıyor ama APPLE diyor(kullanmayıda bilmiyor).
-......
Kısacası Apple batsa bile ülkemizdeki kullanıcılar bu markayı yaşatırlar. Piyasadaki ürünlerini karaborsadan 100.000 TL ye alırlar yinede elma logosuz yaşayamazlar. Öyle bir delilik bu memleketimizde.
-3500 TL verdiği için elindeki telefonun en iyi fotoğraf çeken cihaz olduğunu iddaa edip başka marka telefonla daha iyisini gözünün önünde çekip göstermemize ra...
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Wilshire 3 yıl
ios in icine etme yarisina girdiler.. Once software i adam etsinler. Kac yildir iphone kullaniyorum bu kadar rezil bu kadar berbat bu kadar sorunlu surum hatirlamiyorum. Systemi fucked up ettiler resmen.. Applicationlar ile sytem kac ay gecmesine ragmen hala daha tam uyumlu calismiyor. Stabiliteyi kaybetmeye basladilar.. Inanin 7.1.2 ye hatta 6 ya donus olsa hic dusunmem..

Umuyorum 9.3 de dile getirilen hatalar giderilir..
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dmlatmr92 3 yıl
Özellikle çinli üreticiler de pazara girince pazar iyice kızıştı eğer fiyatından ödün vermezse bu düşüş artarak devam eder
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DH Misafiri 3 yıl
vamp
-3500 TL verdiği için elindeki telefonun en iyi fotoğraf çeken cihaz olduğunu iddaa edip başka marka telefonla daha iyisini gözünün önünde çekip göstermemize rağmen hala APPLE diyen bir kitle bu. Birde bu arkadaş kamerası için almış bu telefonu. -Bütün gün fotoğraf çeken bir arkadaşıma galaxy s7 modellerini gösteriyorum, görüyor ama hala APPLE diyor.-En iyi ekran diyorum amoled diyorum(ki aPPle da bu ekrana geçecek) Adam hala en iyisi Apple diyor(ekran teknolojisinide bilmiyor)-Adamın işi video editlemek ve render üzerinde kurulu gösteriyoruz macbook işini yavaşlatıyor ama APPLE diyor(kullanmayıda bilmiyor).-......Kısacası Apple batsa bile ülkemizdeki kullanıcılar bu markayı yaşatırlar. Piyasadaki ürünlerini karaborsadan 100.000 TL ye alırlar yinede elma logosuz yaşayamazlar. Öyle bir delilik bu memleketimizde.

,
Gardaşım sen çok iyi biliyorsun ya ben şu an iphone kullandım ondan önce de samsung note 3 kullandım ve iphone a geçtiğim için çok mutluyum bi telefonu sadece arka kamera ile ve ekran yoğunluğu karşılaştıramazsın . apple bu kadar çok iphone satıyorsa hem pilinden hem ekran parlaklığından hem yazılımından (bak yazılım diyorum 16 gb telefon var elimde dünyanın şeyi yüklü hala dolmadı 60 a yakın porgram ve oyun var sen düşün AYRICA ARAYÜZÜ DE HİÇ KASMIYOR) kamera demişken telefonun arka kamerası gayet iyi ve ön kamerası da bütün telefonlardan iyi Ben böyle güzel selfie kamerası daha görmedim o kadar net ve gerçekliğe yakın ki. ve ayrıca programların ve oyunların mb boyutlarına baakarsak android de bi asphalt oyunu 1 gb den fazla apple da ise bu 700 mb den az peki bunlara ne diyorsun bence sen bi eline iphone al da şöyle 2 ay kullan bi dene. samsung un arayüzü 6-9 aydan sonra kasma ve titreme yapıyor.
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mvn_ 3 yıl
iPhone kamerası en iyidir diyen falan o konulara hiç girmiyorum. Samsung ve lg bu konuda hatta çoğu konuda iPhone ları geride bıraktı. iOS 9'da en dandik iOS sürümü olunca kaçınılmaz son.. Ve tabiki fiyat konusu (ülkemiz için)

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ULYSES 3 yıl
Aferna*
Apple kullananlar her gun ayni arayuze bakmaktan bikmiyo musunuz ben sıkılıyorum la telefondan

Sürekli telefona bakmıyoruz. İşimiz gücümüz oluyor, onlarla ilgileniyoruz.
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Aferna* 3 yıl
Apple kullananlar her gun ayni arayuze bakmaktan bikmiyo musunuz ben sıkılıyorum la telefondan
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BekirTemel 3 yıl
Beklenen son ,artık ip7 bekleniyor yavaştan düşer .Zaten piyasa da güven vermiyor eskisi gibi
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MegaWolt38 3 yıl
iphone 6'nın boyutları iyi sayılır ancak tipi iğrenç. 4 ve 5 teki tasarım harikasından kazmalığa doğru üstün başarı sergiliyorlar. Eşşek şeyi kadar olmayacak, en fazla 4,5-4,7" olacak telefon dediğin.
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Forza Ferrari 3 yıl
Zaten akıllı telefonlar çıktığından beri insanlar doydu bu cihazlara. Doydu derken ihtiyacı karşılayacak kadar telefon satışı yapıldı. Telefon satışlarında bi düşüşün olması gerekir ancak bizim toplumumuzda 6s'i olsa bugün 7 çıksın hemen gidip alacak tipler çok fazla.

"oo 3 di taç varmış, oo bunun ekranının köşeleri kıvrımlıymış, oo bunda 3 cigobayt rem varmış, oo bunun kamerası çokpikselmiş" vs gibi ucuz sebeplerle telefon değiştirir oldu bahsettiğim grup.

2600'e alıyorsun 8 ay sonra 1700-1800'e verip 3000'e yenisini alıyorsun. Aradaki zararın karşılığı 3d touch birkaç megapixel ve yeni modele sahip olma hazzı.


Sözlerim gerçekten ihtiyacı olanlara değil. Telefona ihtiyacın vardır, uzun süre kullanmak istersin, verirsin 3000 alırsın ve gittiği kadar kullanırsın. Ancak yeni cihazla yapabildiğini eski cihazıyla da yapanlar bu saydığım ucuz bahanelerle israfa giriyorlar. Keşke hepimiz birer homo economicus olabilseydik de o paraları daha faydalı kullanabilseydik.
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Fenomenon 3 yıl
Merak etmeyin Apple oled ekranı icat edip kullanmaya başladıktan sonra satışlar artar yine. Apple'cılar iyi bilir, onlar her zaman ilk olmayı hak eder. Oled ekranlı ilk akıllı telefon iphone olacak tabi ki ne zannettiniz.
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kadirirdem 3 yıl
bu haber bence tim cook tan çok ekremi üzecek...
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C.CEMİL 3 yıl
konu başlığındaki dehşeti yok edecek durum

"Düşüşün kısa sürmesi bekleniyor"
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