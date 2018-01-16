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iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor

iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlattığını açıklayan Apple, onlarca soruşturma ve davayla karşı karşıya kalmış durumda. Konuyla ilgili resmi soruşturma başlatan son ülke Çin oldu.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlatmasıyla ilgili başı ağrımaya devam edecek gibi görünüyor. Zira şirketin yıpranan pilleri gerekçe göstererek cihazlarının performansını düşürmesiyle ilgili olarak resmi soruşturma başlatan son ülke Çin oldu.
Apple geçtiğimiz Aralık ayında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını ve bunu da pili yıpranan iPhone'ların işlemci frekansını düşürerek yaptığını itiraf emişti. Reuters'ın yayınladığı rapora göre Çinli bir tüketici grubu Cupertino merkezli şirketten "yavaşlatma için bir açıklama" talebinde bulundu.
Ayrıca Bkz. "Apple sadece iPhone'ları mı yavaşlattı? iPad, Apple Watch ve MacBook'larda durum ne?"
Şu an için Apple'ın geçen ay yayınladığı genel açıklama dışında paylaşabileceği başka bir şeyin olup olmadığı bilinmezken, Şangay Tüketici Konseyi, firmadan bu sorunla nasıl baş etmeyi planladığını detaylarıyla anlatan bir yanıt bekliyor.

Apple'a karşı açılan dava sayısı artıyor

Apple, Amerika ve Kore'de iPhone'ların yavaşlatılmasıyla ilgili sorgulanırken, şirketin ciddi bir cezayla karşı karşıya kalmasını sağlayacak bir soruşturma başlatan Fransa, yasal süreci daha da ileriye taşıdı.
Aynı zamanda Apple'a karşı şu anda 20'den fazla dava açılmış durumda. Bu davalardan birinde şirketin iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı için 1 trilyon dolar gibi rekor bir tazminat ödemesi isteniyor.

http://www.techradar.com/news/after-batterygate-apple-is-now-facing-dozens-of-investigations-and-lawsuits Yorum Yaz
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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
İntel'e de açsınlar. Sadece Apple mı? Bile bile açıklı işlemcileri kakaladılar bize.
Şerrolar...
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Escapetolife 1 yıl
Benzer davaların intel için de açılması dileğiyle...
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EFSANEBRAD 1 yıl
Bizde en fazla tüketici hakem heyetinden sadece cihaz bedeli tahsil edilebiliyor diye biliyorum, ülkeler milyon dolarlık tazminat davası açıyor. Bizimkiler ne yapıyor?
Bizde en fazla tüketici hakem heyetinden sadece cihaz bedeli tahsil edilebiliyor diye biliyorum, ülkeler milyon dolarlık tazminat davası açıyor. Bizimkiler ne ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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DH Misafiri 1 yıl
Apple kadar kalleş bir firma yok. Iphone 8 beğenilmeyince eski telefonları downgrade yapmaya başladılar. Iphonelar üzüm ömürlü olmayacak sürekli eriyecek
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x2yk 1 yıl
Eeee yapılan araştırmalar 2019 'da Apple 'nin çöküşe geçeceği yıl olarak söyleniyordu 1 2 sene önce böyle bir haber okumuştuk, şimdi de bu haberler gerçek olmaya başladı bilerek mi yapılıyor bunlar yoksa tesadüfi mi çözemedim!!
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Snac Twingum 1 yıl
pil tasarrufu denen şey ne işe yarıyormuş. neden koymuşlar.
hani batarya ömrü dediler ya.
insanlara bu dayatılanın altından farklı bir şey çıkar gibi geliyor. üstünü kapatamazlarsa..
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HEKTOR-NG 1 yıl
2 yıl öncede 5s kullanıyordum şimdi yenisini kullanıyorum
alakası yok çok yavaş. bunun adı kahpeliktir hiç kibar olmaya gerek yok.
marka yerlerde sürünüyor. bunu fırsata çevirip boykotla fahiş fiyatlarıda ülkemizde normal seviyelere çektirebilirz düşüncesindeyim.
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zamankaybı95 1 yıl
Arkadaşlar 4 aylık 6s 32 GB sahibiyim bu apple' nın yaptıgı açıklamayı kullanarak tüketici haklarından yada satışı aldığımız yere iade taahütlü posta ile dilekçe yollayarak fatura bedel iadesi isteyebilirmiyiz ?
Eğer böyle bişey mümkünse nasıl bir dilekçe hazırlamalıyız ? veya bu apple in telefonları yavaşlattığı acıklamayı nasıl bir ekte sunabiliriz bunu nasıl hakem eyetine belirtebiliriz ?
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zengier 1 yıl
Apple tercihi kullaniciya biraksa, ornegin ayarlar kismina performans ve uzun pil omru olarak secenekler koysa hangisini tercih edersiniz? en temizi boyle bir hareket olur. zira ben sahsen uzun pil omrunu tercih edenlerdenim, ve ben de bu secenegin elimden alinmasini istemezdim.
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Kırşehir81 1 yıl
APPLE YAPTIĞI MÜŞTERİYE YAPILAN TERBİYESİZLİK.
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shadowtr 1 yıl
Telefon bataryasını yeni batarya ile değiştirsen bile bu yavaşlamaya maruz bırakılıyorsun. Pil işin kılıfı... Yeni iphone itelemek paha biçilemez.

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Sernarrow 1 yıl
Bizim ülkede peynir ekmek gibi satılmaya devam eder. Hızlı ya da yavaş olması önemli değil, ayna karşısında foto çekilirken amblemi gözüksün bir mekanda otururken cüzdanın yanında güzel dursun öncelikler bunlar
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circumciser 1 yıl
Arkadaslar hakem heyetinden para iadesi alabilir miyiz ki ?
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