iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor

Apple'ın iPhone'ları bilinçli olarak yavaşlatmasıyla ilgili başı ağrımaya devam edecek gibi görünüyor. Zira şirketin yıpranan pilleri gerekçe göstererek cihazlarının performansını düşürmesiyle ilgili olarak resmi soruşturma başlatan son ülke Çin oldu.

Apple geçtiğimiz Aralık ayında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını ve bunu da pili yıpranan iPhone'ların işlemci frekansını düşürerek yaptığını itiraf emişti. Reuters'ın yayınladığı rapora göre Çinli bir tüketici grubu Cupertino merkezli şirketten "yavaşlatma için bir açıklama" talebinde bulundu.

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Şu an için Apple'ın geçen ay yayınladığı genel açıklama dışında paylaşabileceği başka bir şeyin olup olmadığı bilinmezken, Şangay Tüketici Konseyi, firmadan bu sorunla nasıl baş etmeyi planladığını detaylarıyla anlatan bir yanıt bekliyor.

Apple'a karşı açılan dava sayısı artıyor

Apple, Amerika ve Kore'de iPhone'ların yavaşlatılmasıyla ilgili sorgulanırken, şirketin ciddi bir cezayla karşı karşıya kalmasını sağlayacak bir soruşturma başlatan Fransa, yasal süreci daha da ileriye taşıdı.

Aynı zamanda Apple'a karşı şu anda 20'den fazla dava açılmış durumda. Bu davalardan birinde şirketin iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı için 1 trilyon dolar gibi rekor bir tazminat ödemesi isteniyor.

http://www.techradar.com/news/after-batterygate-apple-is-now-facing-dozens-of-investigations-and-lawsuits