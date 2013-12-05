iPhone'nun flaş gücünü yetersiz bulanlara, 10 kat daha fazlasını sunan Lightstrap Kickstarter'da destek arıyor

Her zaman yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar ile fotoğraf ve video çekmek artık eskiye nazaran çok daha kolay. Ancak güzel ışık altında başarılı sonuçlar veren telefon kameraları, maalesef düşük ışıklı ortamlarda flaş gücünün yetersiz kalması nedeniyle yüksek performans ortaya koyamıyorlar. Kickstarter üzerinde destek arayan Lightstrap projesi ise, bu sorunu her zaman taşınabilecek pratik bir yol ile çözmeyi hedefliyor.

Apple'ın iPhone 5 ve iPhone 5S modelleri için Brick & Pixel tarafından hazırlanan Lightstrap projesi, telefonlara standart bir kılıf gibi takılıyor ve üzerinde yer alan ışık sistemi sayesinde video ve fotoğraf çekimleri için iPhone 5S'den 10 kat daha parlak bir ışık sağlayabiliyor. Gücünü 1000 mAh kapasiteli dahili bataryasından (500 flaş ya da 30 dakika sürekli) alan ürün, aynı zamanda ışık sıcaklığının (3000k - 5700k arası) da ayarlanmasına izin veriyor. Lightstrap ayrıca Apple'ın kendi kamera uygulaması dahil bütün diğer fotoğraf uygulamalarına da destek veriyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 245,000$ hedefin, bitimine 29 gün kala 115 bağış ile 10,2879$'lık kısmını toplayan Lightstrap, yapılacak 87$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/brickandpixel/lightstrap-flash-and-video-light-for-iphone