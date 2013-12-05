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iPhone'nun flaş gücünü yetersiz bulanlara, 10 kat daha fazlasını sunan Lightstrap Kickstarter'da destek arıyor

5 yıl
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone'nun flaş gücünü yetersiz bulanlara, 10 kat daha fazlasını sunan Lightstrap Kickstarter'da destek arıyor
Her zaman yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar ile fotoğraf ve video çekmek artık eskiye nazaran çok daha kolay. Ancak güzel ışık altında başarılı sonuçlar veren telefon kameraları, maalesef düşük ışıklı ortamlarda flaş gücünün yetersiz kalması nedeniyle yüksek performans ortaya koyamıyorlar. Kickstarter üzerinde destek arayan Lightstrap projesi ise, bu sorunu her zaman taşınabilecek pratik bir yol ile çözmeyi hedefliyor.
Apple'ın iPhone 5 ve iPhone 5S modelleri için Brick & Pixel tarafından hazırlanan Lightstrap projesi, telefonlara standart bir kılıf gibi takılıyor ve üzerinde yer alan ışık sistemi sayesinde video ve fotoğraf çekimleri için iPhone 5S'den 10 kat daha parlak bir ışık sağlayabiliyor. Gücünü 1000 mAh kapasiteli dahili bataryasından (500 flaş ya da 30 dakika sürekli) alan ürün, aynı zamanda ışık sıcaklığının (3000k - 5700k arası) da ayarlanmasına izin veriyor. Lightstrap ayrıca Apple'ın kendi kamera uygulaması dahil bütün diğer fotoğraf uygulamalarına da destek veriyor.
Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 245,000$ hedefin, bitimine 29 gün kala 115 bağış ile 10,2879$'lık kısmını toplayan Lightstrap, yapılacak 87$ (ABD dışı 20$ kargo) bağış ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/brickandpixel/lightstrap-flash-and-video-light-for-iphone Yorum Yaz
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Les Rychla Klingonska 5 yıl en beğenilen
Keşke çekmeselermiş. başkalarını çekebilirlerdi..
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Bradley Cooper 5 yıl
alasım varsada örnek resimleri gördükten sonra vazgeçiyorum

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Stainless Hardness 5 yıl
Ve tuvalette ekmek yiyenler teknoloji a.ş'nin son icadı
fotoğraflardan bunu anladım sadece :)
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Nokia Specialist 5 yıl
Gerçek iphone öyle çekemez. Lumia 1020 vs Lumia 808 fotoğraflarıdır o
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I. C. Wiener 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Gerçek iphone öyle çekemez. Lumia 1020 vs Lumia 808 fotoğraflarıdır o

Geldi yine...
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FlyingUnderpants 5 yıl
O degil de neden xenon flash standart olmadi hala?
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Master_Evil 5 yıl
çok şekil olmuş
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huseyintat 5 yıl
fotoğraftakileri şeytan çarpmış heralde
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cinemaker 5 yıl
Herşeyin fazlası zarar azı karar telefon oldu sana tuğla
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Bradley Cooper 5 yıl
alasım varsada örnek resimleri gördükten sonra vazgeçiyorum

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aspirin_00 5 yıl
buna bataryanın canı dayanır mı ? :D
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ozancn 5 yıl
Arkadaş bu iphone a süper diyorlar. herşeyi ile dört dörtlük diyorlar ama gel gelelim telefonu geliştirmek için en fazla aksesuar bu telefona çıkıyor. Madem süper niye bu kadar extra masraf?
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soralalp 5 yıl ozancn
ozancn

Arkadaş bu iphone a süper diyorlar. herşeyi ile dört dörtlük diyorlar ama gel gelelim telefonu geliştirmek için en fazla aksesuar bu telefona çıkıyor. Madem süper niye bu kadar extra masraf?

Telefonun eksikliğinden ziyade tek bant ürünü olmasından kaynaklı bu seçenek fazlalığı, sorunsuz işletim sistemi hatta kolay kullanım özellikleri
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fukox 5 yıl
Peki İPhone un ekran boyutunu yetersiz bulanlar için bir aparat var mı?
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beyazadam 5 yıl
Fiyatını zaten belirtmiş. Ürün 87$ ABD dışı için fazladan 20$ kargo parası eklenecek...
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Les Rychla Klingonska 5 yıl
Keşke çekmeselermiş. başkalarını çekebilirlerdi..
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Balawitz 5 yıl
Ürün güzel fakat 5c, 4/4s yetim mi? Onlara neden ürün çıkartmıyorlar. Alt tarafı kasaya uygun yapacaksın.
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