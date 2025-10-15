Giriş
    iPhone 18'in kamerası yenileniyor: Bir özelliği doğrulandı

    Apple, 2026'da tanıtacağı iPhone 18 serisine değişken diyafram teknolojisini getiriyor. Ancak bu özellik yalnızca iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yer alacak.

    iPhone 18'in kamerası yenileniyor: Bir özelliği doğrulandı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 serisi daha yeni çıkmışken, şimdiden iPhone 18 hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Daha önce Apple'ın Pro serisine özel yarı şeffaf arka tasarım üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise iPhone 18 Pro ve Pro Max'in yeni bir kamera özelliği daha paylaşıldı.

    iPhone 18'in kamerası yenileniyor

    Yeni sızıntıya göre Apple, uzun süredir geliştirdiği değişken diyafram teknolojisini ilk kez iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde kullanmayı planlıyor. Bu sistem, fotoğraf ve video çekimlerinde ışık geçişini dinamik olarak ayarlayarak daha dengeli pozlama, gelişmiş alan derinliği ve düşük ışıkta daha net sonuçlar sunacak.

    Raporlara göre, sistemin ana bileşenleri Sunny Optical tarafından üretilecek ve Largan ikincil tedarikçi olarak görev alacak. LG Innotek ve Foxconn, diyafram mekanizmasının montajından sorumlu olacak. Ayrıca, Hollanda merkezli Besi firmasının bıçak sistemini sağladığı, Luxshare'in ise motor mekanizmasi için sürece dahil olduğu belirtiliyor.

    Tahmin edebildiğiniz gibi, Apple'ın bu teknolojiyi sadece üst düzey modellere ayırmasının nedeni, kullanıcıları premium modellere yönlendirmek. Aslında değişken diyafram teknolojisi yeni değil. Samsung, Galaxy S9 serisinde benzer bir sistem kullanmış, ancak yüksek maliyet ve kamera modülünün kalınlığı nedeniyle daha sonraki modellerde bu özelliği kaldırmıştı.

    Apple'ın ise bu alanı daha verimli değerlendirebileceği söyleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, değişken diyaframın özellikle düşük ışıkta çekim yapan kullanıcılar için önemli fark yaratması bekleniyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

