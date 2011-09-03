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iSuppli: 2015'e kadar toplam satışların %54.5'ini akıllı telefonlar oluşturacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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iSuppli: 2015'e kadar toplam satışların %54.5'ini akıllı telefonlar oluşturacak
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Özellikle son dönemlerde akıllı telefon satışlarının, toplam içindeki payının hızla arttığını söylememiz mümkün. Pazar araştırma firmalarından IDC'nin (International Data Corporation) yayınladığı rapora göre 2011 yılında akıllı telefon satışları geçen yıla kıyasla %50 civarında artış sergileyerek 450 milyona adede kadar ulaşacak. iSuppli'nin 2015 yılına dair tahminleri ise IDC'nin genel görüşlerini destekleyen nitelikte.
iSuppli'nin güncel tahminlerine göre akıllı telefon satışları 2009 yılında toplam satışların %15.8'ini oluştururken, bu yıl pay %32.5'e yükselecek. 2015 yılına gelindiğinde ise payın %54.5'e çıkması bekleniyor.
Akıllı telefonlara olan hızlı talep artışının, alt segmentte konumlandırılan çözümler sayesinde gerçekleştiğinin ayrıca altı çiziliyor. 
iSuppli: 2015'e kadar toplam satışların %54.5'ini akıllı telefonlar oluşturacak
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SystemApps 8 yıl
bi araştırmaya göre dokunmatikltelefonlar sayesinde taciz oranı %54.5 oranda azalmış çünkü millet artık telefonlara parmak atmaya başladı....
bu da bunun gibi bir araştırma olmuş.Bu araştırmanın amacı ne yani...artık beyin bedava beynini kullanan akıllı telefon alıyor doğal olarak...
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umutarslan.com 8 yıl
artcraft35

bari yüzde 50 nin üzerine çıkacak de 54.5 ne 5 sene sonraki satışı şap diye yapıştırmış


yalanın bu kadarı = [||||||||%54.5|||||||]



benim bi arkadaş var telefonla arıyorum nerdesin olum gelemedin hala diyorum. cevap: kanka 7dakika sonra ordayım
5 yada 10 değil
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korsanzeki168 8 yıl
bu şekilde yükselip orta seviye olayıda ortadan kalkacak anlaşılan sadece giriş seviyesi nokia s40 ve ios android wp7.5 gibi işletim sistemli telefonlar kalacak üst orta segmentte orta segmentte bu programları kullanan düşük donanımlılar olacak..
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artcraft35 8 yıl
bari yüzde 50 nin üzerine çıkacak de 54.5 ne 5 sene sonraki satışı şap diye yapıştırmış
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aceleciburak 8 yıl
nenelerin dedelerin kullanmasına gerek yok zaman geçtikçe bizler yaşlanıyorz bizler yaşlandıkça akıllı telefonların hitap ettiği kitle yaş aralığı bakımından artıyor yeni gelenler daha çabuk adapte oluyor ki kendim için konuşayım 2016 gibi 30 yaşında olacağım ama şu zamanın 30 yaşında olanıda 40lı yaşlara merdiven dayamış olacağı için kullanıcı yelpazesi katlanarak artacak bunun sonucunda %54.5 lik pay olacak.
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OvernightSensation 8 yıl
bu şu yönden kötü bir haber sürekli yeni tel çıkacak 1 2 özelliği sonradan ekleyip bir sürü tel çıkaracaklardır adam gibi 2 yılda 1 yılda sağlam cihaz cıkarmayacaklar artık.
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Stanislas Xavier 8 yıl
neneler dedeler kullanmayı bilse birde herkes yüksek mevlalar ödemeye razı olsa şimdiden hepsi akıllı telefon olur...
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