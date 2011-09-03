iSuppli: 2015'e kadar toplam satışların %54.5'ini akıllı telefonlar oluşturacak

Özellikle son dönemlerde akıllı telefon satışlarının, toplam içindeki payının hızla arttığını söylememiz mümkün. Pazar araştırma firmalarından IDC'nin (International Data Corporation) yayınladığı rapora göre 2011 yılında akıllı telefon satışları geçen yıla kıyasla %50 civarında artış sergileyerek 450 milyona adede kadar ulaşacak. iSuppli'nin 2015 yılına dair tahminleri ise IDC'nin genel görüşlerini destekleyen nitelikte.



iSuppli'nin güncel tahminlerine göre akıllı telefon satışları 2009 yılında toplam satışların %15.8'ini oluştururken, bu yıl pay %32.5'e yükselecek. 2015 yılına gelindiğinde ise payın %54.5'e çıkması bekleniyor.



Akıllı telefonlara olan hızlı talep artışının, alt segmentte konumlandırılan çözümler sayesinde gerçekleştiğinin ayrıca altı çiziliyor.

