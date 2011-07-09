Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iSuppli: Maliyeti en yüksek olan akıllı telefon HTC Thunderbolt

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,4b
1
12
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pazardaki ürünlerin bileşen maliyetleriyle ilgili yaptığı analizlerle tanınan iSuppli, son yayınladığı raporunda dünyanın bileşen maliyeti en yüksek olan akıllı telefonunu açıkladı; HTC Thunderbolt

Thunderbolt'un toplam bileşen maliyetinin 262 dolar olduğunu belirten iSuppli, bu maliyetin birçok tableti bile geri bırakacak kadar yüksek olduğunu vurgularken, 39,75 dolarlık maliyetin birçoğu Qualcomm'un tedarik ettiği 4G LTE desteği için gerekli olan bileşenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

iSuppli, HTC Thunderbolt'un maliyetinden yola çıkarak iPhone'un 4G desteği sunup sunmayacağı sorusuna maliyet ve etkileri açısından cevap bulabilmek için göz önüne aldığı Verizon iPhone 4'ün maliyetinin 171.35 dolar olduğunu ifade ederken; Apple'ın, bir sonraki iPhone'da 4G desteği sunması halinde, eğer HTC gibi aynı 4G bileşenlerini kullanırsa, maliyetin 211,10 dolara yükseleceğini ifade ediyor. Ayrıca, Apple'ın sadece 4G bileşenlerini eklemesinin yeterli olmadığını belirten araştırma şirketi, 4G desteği için baskılı devrenin daha da büyütülmesi gerektiğini dolayısıyla bulun tasarım maliyetlerini de yükselteceğini dile getiriyor. Fakat, Qualcomm'un hali hazırda LTE, EVDO ve HSPA desteğini tek bir yongada sağlayan çözümleri bulunduğunu belirtelim.


<a href="http://www.isuppli.com/Teardowns/News/Pages/Teardown-of-HTC-ThunderBolt-Provides-Insights-on-Rumored-LTE-iPhone.aspx">iSuppli</a> Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 8 yıl
Batuist
firma için o sorun değildir eminim. normalde üretim yapan insanlar ürettikleri malların üzerine %20 kar koyar satarlar bunlar öyle mi sanki.. ürettikleri paranın 5 katına satıyorlar. doğal olarak o maliyet pek sorun olmaz firmaya.

dediğiniz bir bakıma doğru fakat,teknolojik ürünler çok farklı bir kesim.evrensel olarak dağıtıldığını düşünürsek.ve belli bir pazarda belli markaların var olduğunuda ekleyince.hesaplanamaz fikir yürütülemez bir hale geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahqra 8 yıl
myfranco
Appstore + itunes olduğu sürece android herzaman 2. kalite kalacaktır. Yapacak birşey yok her türden cihaza yüklenebilen bir işletim sistemi. Dolayısıyla kaliteyi en yüksekte değil en ortada tutmaları gerekiyor. Daha sade ve daha anlaşılabilir yapılmaya başlandığı zaman rakip olacaktır. Herzaman söylerim rekabet kaliteyi doğurur keşke android çıtayı 3 kademe yükseltse, apple 4 kademe yükseltmek zorunda kalır ve sonuçta bize yarar.

Evet arkadaşım. Başlığı biz açtık iOS mu yoksa Android mi diye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
firma için o sorun değildir eminim. normalde üretim yapan insanlar ürettikleri malların üzerine %20 kar koyar satarlar bunlar öyle mi sanki.. ürettikleri paranın 5 katına satıyorlar. doğal olarak o maliyet pek sorun olmaz firmaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 8 yıl
Bayağı yüksekmiş maliyeti
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 8 yıl
Bu konuda en az maliyeti olan samsung olabilir ama düşününce AR - GE giderleri bakımından pek bir fark kalmıyor. Allahtan Android ücretsiz bir yazılım yoksa bu kadar güçlü telefonları uzun bir süre göremezdik.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14413 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, verizon ve
3 etiket daha iPhone 4g Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Salsa video inceleme 8 yıl 1e1 Haber: "3. Bölüm" Yepyeni teknoloji programı! Yeni Bölüm! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim