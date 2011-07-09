iSuppli: Maliyeti en yüksek olan akıllı telefon HTC Thunderbolt

Pazardaki ürünlerin bileşen maliyetleriyle ilgili yaptığı analizlerle tanınan iSuppli, son yayınladığı raporunda dünyanın bileşen maliyeti en yüksek olan akıllı telefonunu açıkladı; HTC Thunderbolt

Thunderbolt'un toplam bileşen maliyetinin 262 dolar olduğunu belirten iSuppli, bu maliyetin birçok tableti bile geri bırakacak kadar yüksek olduğunu vurgularken, 39,75 dolarlık maliyetin birçoğu Qualcomm'un tedarik ettiği 4G LTE desteği için gerekli olan bileşenlerden kaynaklandığını belirtiyor.

iSuppli, HTC Thunderbolt'un maliyetinden yola çıkarak iPhone'un 4G desteği sunup sunmayacağı sorusuna maliyet ve etkileri açısından cevap bulabilmek için göz önüne aldığı Verizon iPhone 4'ün maliyetinin 171.35 dolar olduğunu ifade ederken; Apple'ın, bir sonraki iPhone'da 4G desteği sunması halinde, eğer HTC gibi aynı 4G bileşenlerini kullanırsa, maliyetin 211,10 dolara yükseleceğini ifade ediyor. Ayrıca, Apple'ın sadece 4G bileşenlerini eklemesinin yeterli olmadığını belirten araştırma şirketi, 4G desteği için baskılı devrenin daha da büyütülmesi gerektiğini dolayısıyla bulun tasarım maliyetlerini de yükselteceğini dile getiriyor. Fakat, Qualcomm'un hali hazırda LTE, EVDO ve HSPA desteğini tek bir yongada sağlayan çözümleri bulunduğunu belirtelim.

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