Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IT Chapter 2, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı

Andres Muschietti tarafından yönetilen It Chapter Two, uzun bir bekleyişin ardından nihayet vizyona girdi. Filmin ilk hafta sonunda elde ettiği hasılat bir korku filmine göre oldukça iyi.
9 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
1,7b
23
6
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2019 yılının en merakla beklenen filmlerinden olan It Chapter Two, geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla nihayet sinemaseverlerle buluştu. Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren film, gişedeki ilk hafta sonunda oldukça iyi bir performansa imza attı. It Chapter 2, sadece üç gün içerisinde dünya genelinde tam 185 milyon dolarlık hasılat elde ederek gişeleri rahatlıkla domine etmeyi başardı.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre It Chapter Two, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 91 milyon dolarlık hasılat yapmış. Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde ise toplamda 94 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edilmiş. Filmin Meksika (10,2m), Birleşik Krallık (9,4m) ve Rusya'da (8,8m) gösterdiği performans dikkat çekiyor.

Bir önceki film olan It (2017), ilk hafta sonunda toplam 189 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Yani dünya genelindeki rakam birbirine yakın. Ancak It Chapter 2, Kuzey Amerika'daki hasılatıyla It'in epey bir gerisinde kalmış. It ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tam 123 milyon dolar kazanmıştı. It Chapter 2 ise 91 milyon dolarda kaldı.

Kuzey Amerika'daki bu fark, It Chapter 2'nin uzun vadedeki gişe performansını önemli ölçüde etkileyecek. Şu anki tahminler filmin gişe macerası sonunda yaklaşık 450-500 milyon dolar hasılata ulaşacağını gösteriyor. Yani ilk filmin 700 milyon dolarlık performansını yakalaması mümkün değil.

It Chapter 2 toplamda 70 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı. Yapımcı şirket Warner Bros, harcadığı bu parayı sadece üç gün içerisinde geri kazanmayı başardı. Filmin bundan sonra elde edeceği tüm hasılat kâr olarak şirketin kasasına gidecek.

Stephen King'in popüler It romanının ikinci kısmını beyaz perdeye uyarlayan It Chapter 2, 6 Eylül'de ülkemizde de vizyona girdi. Andres Muschietti tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda James McAvoy, Jessica Chastain ve Bill Skarsgard gibi ünlü aktörlerden yer alıyor.

 


https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4544 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakdc 42 dk.
Herkesin zevkleri farklidir ama 20 dakikasina zor dayandigim en ufak korku ve gerilim izine rastlayamadigim cocuk filmidir filmi elm soginda kabusa benzetmeye calismislar acikcasi fragmani kendisinden iyi olan bir filmdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
my precious 1 sa.
Korkan biri olarak söylüyorum gerçekten korkunç değil ama birazcık gerilimli olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 sa.
Dün 1990 olanı izledim. Hemen arkasından 2017 olanı izledim. 1990 olanında 2 ayrı yaşta da görünüyorlardı. 2017 olanında ise gençken görünüyorlar ve Chapter 1 olarak oynadı. 2019 da ise yaşlandıkları zamanı anlatıyor. Yani daha fazla para kazanmak için ilk filmi, 2 bölümde işlemişler. Konu aynı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 9 sa.
Pek korkunç değil 2. film birkac tane jumpscare dediğimiz sahne var. Ama olay örgüsü vs. Güzel yani
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmehcik_71 9 sa.
Kitabı kadar güzel film. 1990 yapımı da harikaydı. Hayvan mezarlığı gibi mahvetmediler, hatta öncekine göre çok daha iyi oldu. Yüzyılın Fırtınası da tekrar çekilse çok iyi olur bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnadoluEfes 9 sa.
İlk film çok iyidi umarım ikinci film'de bir o kadar iyi olur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 sa. Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN IT Chapter 2, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı Sonraki Dünya’nın ilk uzak mesafe kalp ameliyatı, bir robot yardımıyla gerçekleştirildi 11 sa. 6.000 mAh bataryalı Galaxy M30s'in tüm teknik özellikleri sızdırıldı 13 sa. Enflamatuar hastalıkların tedavisinde yağ baloncuklarının kullanılması planlanıyor 13 sa. Lenovo iki yeni tablet duyurdu: Yoga Smart Tab ve Smart Tab M8 13 sa. Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri 14 sa. Bill Gates’in desteklediği kimyasal bulut projesi, küresel ısınmayı durdurma potansiyeline sahip 15 sa. Lenovo yeni akıllı ekranını tanıttı: Smart Display 7 16 sa. Windows 10 kullanım oranı %50’yi geçti 18 sa. Intel’in 26 çekirdekli Xeon-W işlemcisi ortaya çıktı 18 sa. IFA 2019'u ACER anlatıyor 19 sa. Motorsport Manager Mobile 3 kısa süreliğine ücretsiz 20 sa. Alcatel iki yeni giriş seviyesi telefon duyurdu 21 sa. Sony’den 40. yıla özel Walkman müzik çalar 22 sa. Twitch sonunda Apple TV’ye geliyor 23 sa. Mercan rengi Pixel 4 XL böyle görünecek 1 gün Huawei Watch GT 2 modeli 19 Eylül’de tanıtılacak 1 gün Bu televizyonlar çok iddialı | 8K destekli, oyuncu dostu, yapay zekalı 1 gün Joker, daha vizyona girmeden ilk büyük ödülünü kazandı 1 gün Telltale Games oyunlarında büyük indirim 1 gün Çin; okullarda kullandığı yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin en tecrübeli babayiğidi projeden ayrılıyor
DonanımHaber
Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
Bölüm Sonu Canavarı
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
Berlin 2019 Starladder Turnuvası Başlıyor! Bilet Alımı Pick'em...
DH Forum
★★★ CHEVROLET CRUZE ★★★
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim