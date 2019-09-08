IT Chapter 2, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı

2019 yılının en merakla beklenen filmlerinden olan It Chapter Two, geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla nihayet sinemaseverlerle buluştu. Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren film, gişedeki ilk hafta sonunda oldukça iyi bir performansa imza attı. It Chapter 2, sadece üç gün içerisinde dünya genelinde tam 185 milyon dolarlık hasılat elde ederek gişeleri rahatlıkla domine etmeyi başardı.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre It Chapter Two, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 91 milyon dolarlık hasılat yapmış. Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde ise toplamda 94 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edilmiş. Filmin Meksika (10,2m), Birleşik Krallık (9,4m) ve Rusya'da (8,8m) gösterdiği performans dikkat çekiyor.
Bir önceki film olan It (2017), ilk hafta sonunda toplam 189 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Yani dünya genelindeki rakam birbirine yakın. Ancak It Chapter 2, Kuzey Amerika'daki hasılatıyla It'in epey bir gerisinde kalmış. It ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tam 123 milyon dolar kazanmıştı. It Chapter 2 ise 91 milyon dolarda kaldı.
Kuzey Amerika'daki bu fark, It Chapter 2'nin uzun vadedeki gişe performansını önemli ölçüde etkileyecek. Şu anki tahminler filmin gişe macerası sonunda yaklaşık 450-500 milyon dolar hasılata ulaşacağını gösteriyor. Yani ilk filmin 700 milyon dolarlık performansını yakalaması mümkün değil.
It Chapter 2 toplamda 70 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı. Yapımcı şirket Warner Bros, harcadığı bu parayı sadece üç gün içerisinde geri kazanmayı başardı. Filmin bundan sonra elde edeceği tüm hasılat kâr olarak şirketin kasasına gidecek.
Stephen King'in popüler It romanının ikinci kısmını beyaz perdeye uyarlayan It Chapter 2, 6 Eylül'de ülkemizde de vizyona girdi. Andres Muschietti tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda James McAvoy, Jessica Chastain ve Bill Skarsgard gibi ünlü aktörlerden yer alıyor.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre It Chapter Two, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 91 milyon dolarlık hasılat yapmış. Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde ise toplamda 94 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edilmiş. Filmin Meksika (10,2m), Birleşik Krallık (9,4m) ve Rusya'da (8,8m) gösterdiği performans dikkat çekiyor.
Bir önceki film olan It (2017), ilk hafta sonunda toplam 189 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Yani dünya genelindeki rakam birbirine yakın. Ancak It Chapter 2, Kuzey Amerika'daki hasılatıyla It'in epey bir gerisinde kalmış. It ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tam 123 milyon dolar kazanmıştı. It Chapter 2 ise 91 milyon dolarda kaldı.
Kuzey Amerika'daki bu fark, It Chapter 2'nin uzun vadedeki gişe performansını önemli ölçüde etkileyecek. Şu anki tahminler filmin gişe macerası sonunda yaklaşık 450-500 milyon dolar hasılata ulaşacağını gösteriyor. Yani ilk filmin 700 milyon dolarlık performansını yakalaması mümkün değil.
It Chapter 2 toplamda 70 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırlanmıştı. Yapımcı şirket Warner Bros, harcadığı bu parayı sadece üç gün içerisinde geri kazanmayı başardı. Filmin bundan sonra elde edeceği tüm hasılat kâr olarak şirketin kasasına gidecek.
Stephen King'in popüler It romanının ikinci kısmını beyaz perdeye uyarlayan It Chapter 2, 6 Eylül'de ülkemizde de vizyona girdi. Andres Muschietti tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosunda James McAvoy, Jessica Chastain ve Bill Skarsgard gibi ünlü aktörlerden yer alıyor.
https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4544 Yorum Yaz Paylaş Tweetle