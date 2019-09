IT Chapter 2, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı

2019 yılının en merakla beklenen filmlerinden olan, geçtiğimiz Cuma günü itibarıyla nihayet sinemaseverlerle buluştu. Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de vizyona giren film, gişedeki ilk hafta sonunda oldukça iyi bir performansa imza attı. It Chapter 2, sadece üç gün içerisinde dünya genelinde tamhasılat elde ederek gişeleri rahatlıkla domine etmeyi başardı. BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre It Chapter Two,ilk hafta sonundahasılat yapmış. Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde ise toplamda 94 milyon dolarlık gişe hasılatı elde edilmiş. Filmin Meksika (10,2m), Birleşik Krallık (9,4m) ve Rusya'da (8,8m) gösterdiği performans dikkat çekiyor.Bir önceki film olan, ilk hafta sonunda toplam 189 milyon dolarlık hasılat elde etmişti. Yani dünya genelindeki rakam birbirine yakın. Ancak It Chapter 2, Kuzey Amerika'daki hasılatıyla. It ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da tam 123 milyon dolar kazanmıştı. It Chapter 2 ise 91 milyon dolarda kaldı.Kuzey Amerika'daki bu fark, It Chapter 2'nin uzun vadedeki gişe performansını önemli ölçüde etkileyecek. Şu anki tahminler filmin gişe macerası sonunda yaklaşıkhasılata ulaşacağını gösteriyor. Yani ilk filmin 700 milyon dolarlık performansını yakalaması mümkün değil.It Chapter 2 toplamdahazırlanmıştı. Yapımcı şirket Warner Bros, harcadığı bu parayı sadece. Filmin bundan sonra elde edeceği tüm hasılat kâr olarak şirketin kasasına gidecek.Stephen King'in popülerbeyaz perdeye uyarlayan It Chapter 2, 6 Eylül'de ülkemizde de vizyona girdi.tarafından yönetilen filmin oyuncu kadrosundavegibi ünlü aktörlerden yer alıyor.