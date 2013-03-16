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ITC, Samsung'un Apple hakkındaki iddialarını mayıs ayında karara bağlıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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ITC, Samsung'un Apple hakkındaki iddialarını mayıs ayında karara bağlıyor

Uluslararası Ticaret Komisyonu, ABD'de Samsung'un Apple'ın kendilerine ait patentleri iPhone, iPad ve iPod Touch'da ihlal ettiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu 31 Mayıs'da karara bağlayacağını açıkladı.

Apple ile Samsung arasındaki San Jose, Kaliforniya'da süren patent davasından farklı olan bu başvuru kapsamında ön karar geçtiğimiz eylül ayında verilmiş ve ITC'nin idari hakimi Samsung'un iddiasını geçersiz olduğunu, Apple'ın söz konusu patentleri ihlal etmediğini karar vermişti. Bu ön karardan sonra ise ITC, son kararı vermek için başvuruyu detaylı değerlendirme fazına geçmişti.

Normalde Şubat-Mart döneminde konuyla ilgili son kararın ITC tarafından verilmesi bekleniyordu. Fakat ITC'nin bu kararı 31 Mayıs'a ertelediğini duyurması Apple açısından tehlike çanlarının çalmaya başlaması anlamına geldiğini belirten uzmanlar, bu ertelemenin Apple'ın Samsung'a ait patentleri ihlal ettiğine hükmedebileceğinin habercisi olabileceğini düşünüyor.

Diğer taraftan Apple'ın Samsung'a karşı ITC nezdinde yaptığı başvurunun ön kararında ise idari hakim Samsung'un Apple'a ait 4 patenti ihlal ettiğini karar vermişti.


http://www.reuters.com/article/2013/03/13/us-apple-samsung-patent-idUSBRE92C1BY20130313 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmettuzlusu 6 yıl
Bu dava haberleri nedir ya herkes birbirine davalı
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Bir an önce vazgeçseler güzel olacak kan emen amerikan firmaları paranın peşini birakmaz. Teknolojiye odaklamaları lazım zaten android den dünya kadar kar ettiler apple den da zarar etmezler enerjilerini teknolojiye verseler bugün daha iyi konumda olurlardı
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