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İTO "sıra dışı" ödülüne layık görülen Cevat Yerli, Cumhurbaşkanı'ndan ödülünü aldı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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İTO
 
İstanbul Ticaret Odası’nın 31 Mayıs 2015 pazar günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği ödül töreninde, "sıra dışı"
ödülüne layık görülen efsanevi Crysis'in yapımcısı Crytek kurucu ortak ve CEO'su Cevat Yerli, ödülünü Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
İstanbul’un küresel anlamda bir çekim merkezi olmasını amaçlayan İstanbul Ticaret Odası Ödülleri kapsamında, 7 tepeli İstanbul'a atfen ekonomi, kültür-sanat, bilim, sosyal sorumluluk, yatırım, marka ve şehircilik olmak üzere 7 ayrı kategori altında başarı göstermiş kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.
iTO'dan ödül alan diğer kişi ve kurumlar arasında ise Türk Hava Yolları, Fuat Tosyalı, Mercan Dede, Binali Yıldırım, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı, Prof. Dr. Serap Tilav ve Paul Zazadze gibi isimler yer aldı.

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bkadem 3 yıl en beğenilen
Siyasi yorumlar gelmeye başlar.
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Batuist 3 yıl
keşke istanbulda da ofis açma sözü alsaydı cumhurbaşkanı. bu yazılım işini bu ülkeye sokmak gerekiyor. Dünya çapında ses getirmiş bir oyunun hiç olmazsa bir ayağının burada olması buradaki ülke insanının beşeri sermaye olarak gelişimi için de önemli olurdu.
keşke istanbulda da ofis açma sözü alsaydı cumhurbaşkanı. bu yazılım işini bu ülkeye sokmak gerekiyor. Dünya çapında ses getirmiş bir oyunun hiç olmazsa bir aya...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Tolgá 3 yıl
teknolojiyi kullanın ama kafa yormayın beyniniz yanar diyen andavalların yönettiği ülkede cevat yerliyi hatırlayıp ödül vermesi bir acayip.
ödülü sapına kadar hakediyor cevat yerli o ayrı.
teknolojiyi kullanın ama kafa yormayın beyniniz yanar diyen andavalların yönettiği ülkede cevat yerliyi hatırlayıp ödül vermesi bir acayip.ödülü sapına kad...
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serafon 3 yıl
umut_baris
Tolgá teknolojiyi kullanın ama kafa yormayın beyniniz yanar diyen andavalların yönettiği ülkede cevat yerliyi hatırlayıp ödül vermesi bir acayip. ödülü sapına kadar hakediyor cevat yerli o ayrı.
+1

Evet Türkiye çelişkiler ülkesi. O yüzden her şeyden önce tüm gücümüzle eğitimi düzeltmeliyiz! Üreten ve gerçekçi düşünen beyinlere bir de ahlak ekledik mi bizi kimse tutamaz! Bugüne kadar bunu kimse başaramadı ve hiçbir siyasi partinin de(adını duymadığımız partiler varsa bilmiyorum) böyle bir planı da yok niyeti de yok ne derlerse desinler hepsi kandırmaca! Vatanını seven en az 30-50 sene sürecek bu işi yapar ama hepsi 30 sene sonra kim öle kim kala mantığında hareket ediyor, ayrıca halk da buna prim veriyor. Yani bir de paradoks var ortada aşılması gereken!
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Tolgá 3 yıl

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umut_baris 3 yıl
Batuist
keşke istanbulda da ofis açma sözü alsaydı cumhurbaşkanı. bu yazılım işini bu ülkeye sokmak gerekiyor. Dünya çapında ses getirmiş bir oyunun hiç olmazsa bir ayağının burada olması buradaki ülke insanının beşeri sermaye olarak gelişimi için de önemli olurdu.

Dünyadan haberiniz yok. Muahahaha
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Batuist 3 yıl umut_baris
umut_baris

Batuist

keşke istanbulda da ofis açma sözü alsaydı cumhurbaşkanı. bu yazılım işini bu ülkeye sokmak gerekiyor. Dünya çapında ses getirmiş bir oyunun hiç olmazsa bir ayağının burada olması buradaki ülke insanının beşeri sermaye olarak gelişimi için de önemli olurdu.


Dünyadan haberiniz yok. Muahahaha

Adam alıntı yaparak bana cevap vermiş sende o sayede öğrenmişsin. Bana dünyadan haberiniz yok derken kendi bilgisizliğinide beyan ederek aynı şeyi kendin içinde söylemiş oluyorsun. o kadar biliyoduysan neden o kadar mesaj yazmışsın daha önce tepkini göstermedin? Demek ki seninde dünyadan haberin yok..

Mahalle arasında sidik yarıştıran, arkadaşının açığını gören ergen sokak çocukları gibi cevap vermenden yaşında, kültürel birikimin de ortada..

Ben o bilgilendirmeyi yapan arkadaşıma da (rodri)bilgilendirdiği için teşekkür ederim. Adam gayet düzgün "insan gibi" bilgilendirmiş saolsun. bilmiyordum sayesinde öğrendim hatta sevindim bu duruma.. istediğim güzel bir gelişme olmuş , umarım istanbul ofisi merkezi bir öneme sahip bir yer haline gelir..
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TearsForFears 3 yıl
Yerli kardeşleri tebrik ediyorum.Crysis serisini hiçbir zaman unutmayacağız.2 defa bitirdim 3 lemeyi keşke crysis 4 gelse
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bkaakco 3 yıl
Umarım ilerleyen zamanlarda bu konuda daha fazla örnek görürüz.
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alito 3 yıl
saruman_me
ARTIK CEVAT YERLİ AYYAŞ TAYFASININ GÖZÜNDE POTANSİYEL BİR VATAN HAİNİ OLMUŞ DURUMDA DIR.. HAK ETTİĞİ BİR ÖDÜL UMARIM ÇOK DAHA İYİLERİYLE MÜKAFATLANDIRILIR..

O yorumu toynağınla mı yazdın?
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Tolgá 3 yıl
teknolojiyi kullanın ama kafa yormayın beyniniz yanar diyen andavalların yönettiği ülkede cevat yerliyi hatırlayıp ödül vermesi bir acayip.
ödülü sapına kadar hakediyor cevat yerli o ayrı.
1 Yanıt Yanıtla +6
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umut_baris 3 yıl Tolgá
Tolgá

teknolojiyi kullanın ama kafa yormayın beyniniz yanar diyen andavalların yönettiği ülkede cevat yerliyi hatırlayıp ödül vermesi bir acayip.

ödülü sapına kadar hakediyor cevat yerli o ayrı.

+1
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kımyasal 3 yıl
Ülkemize stüdyo açarlar fakat bunun için belirli mali kuvvete ve pazar payına sahip olmaları gerekir.Şu an mevcut ofis de oyundan ziyade extra işlemleri yapacak kadroya sahipler,aslında devletin mutlaka vergi indirimi konusunda teklifi vardır ama Crytek mali sıkıntılar içerisinde.
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cangunner 3 yıl
Binali Yıldırım?
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Herşeye özellikle korsana rağmen yine elinden geleni yapan bir insan Cevat Yerli.
Ben olsa ne Türkçe oyun getiririm ne de destek verirdim.
Daha çok ödül alması lazım bu çerez gibi birşey olmuş
Unutmayalım bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz.
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javaprof 3 yıl
hayırlı olsun sonuna kadar hak ediyor.
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