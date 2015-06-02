İTO "sıra dışı" ödülüne layık görülen Cevat Yerli, Cumhurbaşkanı'ndan ödülünü aldı

İstanbul Ticaret Odası’nın 31 Mayıs 2015 pazar günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği ödül töreninde, "sıra dışı"

ödülüne layık görülen efsanevi Crysis'in yapımcısı Crytek kurucu ortak ve CEO'su Cevat Yerli, ödülünü Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İstanbul’un küresel anlamda bir çekim merkezi olmasını amaçlayan İstanbul Ticaret Odası Ödülleri kapsamında, 7 tepeli İstanbul'a atfen ekonomi, kültür-sanat, bilim, sosyal sorumluluk, yatırım, marka ve şehircilik olmak üzere 7 ayrı kategori altında başarı göstermiş kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllendirildi.

iTO'dan ödül alan diğer kişi ve kurumlar arasında ise Türk Hava Yolları, Fuat Tosyalı, Mercan Dede, Binali Yıldırım, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı, Prof. Dr. Serap Tilav ve Paul Zazadze gibi isimler yer aldı.