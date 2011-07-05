iTunes 2013 yılında 13 milyar dolar gelir getirecek

En değerli şirket ünvanının sahibi Apple ikinci çeyrek mali rakamlarına göre 24.67 milyar dolar gelir ve 5,99 milyar dolar net kar açıklamıştı. App Store ve iTunes platformundan da önemli ölçüde gelir elde eden Apple’ın kazancı katlanarak artıyor.





2011 mali yılı için toplamda 66 milyon iPhone satışı olacağı tahmin edilirken iPad 2 ise 30 milyon rakamını geçecek. Yılın genelinde elde edilecek gelirin 100 milyar dolar olması bekleniyor. Apple’ın hisse değeri ise 25.09$ civarında olacak. Apple’ın her yıl ortalama %50 oranında gelirlerini artırdığı belirtiliyor.





Global Equities Research analiz şirketi tarafından yayınlanan bir rapor iTunes platformunun 3 yıl içinde tahminlerden daha da fazla büyüyeceğini belirtiyor. Müzik, film, e-kitap ve App Store içeriklerini barındıran iTunes 2013 yılında %39 yıllık büyüme hızıyla 13 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaşacak. Platformun 2011 yılı gelir beklentisi 4 milyar dolar civarındaydı.





Şirketin raporuna göre Apple’ın iBook formatını destekleyen yayıncı sayısı giderek artıyor. iBooks’un tasarım ve kullanım kolaylığı müşterileri Kindle platformundan uzaklaştırıyor. Dev rakiplerine rağmen Apple e-kitap alanını da domine etmek üzere.





App Store uygulama mağazası ise iPad ve iPhone’un hızlı adaptasyonuyla günde ortalama 45 uygulama eklenir hale geldi. Bu sayede Apple ABD’nin 21. büyük perakendecisi ilan edilmişti.