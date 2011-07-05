Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 2013 yılında 13 milyar dolar gelir getirecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,4b
1
4
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

En değerli şirket ünvanının sahibi Apple ikinci çeyrek mali rakamlarına göre 24.67 milyar dolar gelir ve 5,99 milyar dolar net kar açıklamıştı. App Store ve iTunes platformundan da önemli ölçüde gelir elde eden Apple’ın kazancı katlanarak artıyor.

2011 mali yılı için toplamda 66 milyon iPhone satışı olacağı tahmin edilirken iPad 2 ise 30 milyon rakamını geçecek. Yılın genelinde elde edilecek gelirin 100 milyar dolar olması bekleniyor. Apple’ın hisse değeri ise 25.09$ civarında olacak. Apple’ın her yıl ortalama %50 oranında gelirlerini artırdığı belirtiliyor.

Global Equities Research analiz şirketi tarafından yayınlanan bir rapor iTunes platformunun 3 yıl içinde tahminlerden daha da fazla büyüyeceğini belirtiyor. Müzik, film, e-kitap ve App Store içeriklerini barındıran iTunes 2013 yılında %39 yıllık büyüme hızıyla 13 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaşacak. Platformun 2011 yılı gelir beklentisi 4 milyar dolar civarındaydı.

Şirketin raporuna göre Apple’ın iBook formatını destekleyen yayıncı sayısı giderek artıyor. iBooks’un tasarım ve kullanım kolaylığı müşterileri Kindle platformundan uzaklaştırıyor. Dev rakiplerine rağmen Apple e-kitap alanını da domine etmek üzere.

App Store uygulama mağazası ise iPad ve iPhone’un hızlı adaptasyonuyla günde ortalama 45 uygulama eklenir hale geldi. Bu sayede Apple ABD’nin 21. büyük perakendecisi ilan edilmişti. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Public_Enemy 8 yıl
Allah İnsanlara Akıl Fikir versin , ne diyim ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blue55 8 yıl
İphone yaparsa kalitesini koyar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 8 yıl
Ifan olarak bence.de.getirir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 8 yıl
Çok büyük rakam , getirir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion-A serisi işlemcileri "video inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim