iTunes Connect, sonunda iOS 7 desteğine kavuştu

Haber Editörü
Apple, geliştiricilere App Store’daki içeriklerini yönetme imkanı sunan iTunes Connect uygulamasını; sonunda iOS 7 desteğiyle güncelledi.
İlk yayınladığı tarihten bu yana en büyük güncellemesini geçiren iTunes Connect, artık iOS 7 ile başlayan minimalist, flat tasarım anlayışıyla baştan aşağı yenilendi.
iTunes Connect, geliştiricilerin App Store’daki içerikleriyle ilgili verileri takip etmesine, çeşitli güncellemeler yapmasına imkan sunuyor.
iTunes Connect’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
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