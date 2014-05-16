Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes Connect, sonunda iOS 7 desteğine kavuştu

5 yıl
4,8b
1
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iTunes Connect, sonunda iOS 7 desteğine kavuştu
Tam Boyutta Gör

Apple, geliştiricilere App Store’daki içeriklerini yönetme imkanı sunan iTunes Connect uygulamasını; sonunda iOS 7 desteğiyle güncelledi.

İlk yayınladığı tarihten bu yana en büyük güncellemesini geçiren iTunes Connect, artık iOS 7 ile başlayan minimalist, flat tasarım anlayışıyla baştan aşağı yenilendi.

iTunes Connect, geliştiricilerin App Store’daki içerikleriyle ilgili verileri takip etmesine, çeşitli güncellemeler yapmasına imkan sunuyor.

iTunes Connect’in App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung Galaxy S5 video inceleme bölüm-3: Kamera, oyun, testler ve pil performansı 5 yıl MSI A88X-G45 Anakart Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim