"iWatch, esnek AMOLED ekran ile gelecek"

Apple'ın bu sene içerisinde lanse etmesi beklenen ve Tim Cook'un "yeni ürün grupları yolda" diyerek işaret ettiği düşünülen iWatch hakkında yeni bilgiler gelmeyi sürdürüyor.

Çin'de yayın yapan China Times'ın Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre iWatch'ın dokunmatik panelleri, iPad ve iPhone 4s'in dokunmatik panellerinin üretiminden de sorumlu olan Tayvanlı bileşen üreticisi TPK tarafından üretilecek.

Gazetenin paylaştığı detaylarda, iWatch'ın ekranını esnek AMOLED olacağı ve 2014'ün ikinci yarısıyla birlikte seri üretimine geçileceği vurgulanırken; TPK'in iWatch'da kullanacağı dokunmatik panel teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Buna göre TPK, mevcut dokunmatik panellerde yaygın olarak kullanılan ITO (İndiyum tin oksit) esaslı dokunmatik panellerin esnekliğe elveriş olmadığı için iWatch'da gümüş nano kablolarla donatılan panel teknolojisinden faydalanacak.

Uzun yıllardır Apple'ın önemli iş ortaklarından olan TPK, geçmişte 1.nesil iPad'in dokunmatik panel tedarikçilerinden biriyken; iPhone 4s'in ise dokunmatik panel tedariğinin neredeyse tamamından sorumlu idi.