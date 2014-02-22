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"iWatch, esnek AMOLED ekran ile gelecek"

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın bu sene içerisinde lanse etmesi beklenen ve Tim Cook'un "yeni ürün grupları yolda" diyerek işaret ettiği düşünülen iWatch hakkında yeni bilgiler gelmeyi sürdürüyor.

Çin'de yayın yapan China Times'ın Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre iWatch'ın dokunmatik panelleri, iPad ve iPhone 4s'in dokunmatik panellerinin üretiminden de sorumlu olan Tayvanlı bileşen üreticisi TPK tarafından üretilecek.

Gazetenin paylaştığı detaylarda, iWatch'ın ekranını esnek AMOLED olacağı ve 2014'ün ikinci yarısıyla birlikte seri üretimine geçileceği vurgulanırken; TPK'in iWatch'da kullanacağı dokunmatik panel teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Buna göre TPK, mevcut dokunmatik panellerde yaygın olarak kullanılan ITO (İndiyum tin oksit) esaslı dokunmatik panellerin esnekliğe elveriş olmadığı için iWatch'da gümüş nano kablolarla donatılan panel teknolojisinden faydalanacak.

Uzun yıllardır Apple'ın önemli iş ortaklarından olan TPK, geçmişte 1.nesil iPad'in dokunmatik panel tedarikçilerinden biriyken; iPhone 4s'in ise dokunmatik panel tedariğinin neredeyse tamamından sorumlu idi.


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damn2u 5 yıl en beğenilen
iPhone 4 gelişim aşamasındayken Apple ve Samsung anlaşabilseydi, daha doğrusu Samsung firmasının Amoled ekran üretme kapasitesi daha yüksek olsaydı iPhone modelleride Amoled ekran kullanacaklardı. Amoled ekran kullanılması da IOS arayüzünün daha koyu renklere hakim olması gerekirdi diye düşünüyorum. Hep merak etmişimdir bu şekilde gelişim olsaydı IOS ara yüzü nasıl olurdu diye.


Akıllı saatler için esnek amoled kullanılması da gayet normal, lcd ekranlar da esneme söz konusu olmadığı için akıllı saat teknolojisi pek ilerleyemezdi.
iPhone 4 gelişim aşamasındayken Apple ve Samsung anlaşabilseydi, daha doğrusu Samsung firmasının Amoled ekran üretme kapasitesi daha yüksek olsaydı iPhone m...
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Zenci Forvet 5 yıl
Bunun adı iRing olmalıydı saatten çok bileziğe benziyor.
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turyunus 5 yıl
Samsung ve LG den başka kim üretiyor ki esnek ekran?
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BerkhanBalta 5 yıl
500 liradan aşağı olmaz
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onizuka_sensei 5 yıl
Zaten şu bükülebilir ekranların en mantıklı kullanım yeri saat ekranıydı. Kendileri üreten samsung lg bi akıl edemedi şu işi. Onlarda gitti en gereksiz şekilde telefona koydular bükülebilir ekranları. Yiende gereksiz akıllı saat işi ama madem yapacaksınız koyun eğimli ekranı saate. Hiç yoktan şık dursun.
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memoseler 5 yıl onizuka_sensei
onizuka_sensei
Zaten şu bükülebilir ekranların en mantıklı kullanım yeri saat ekranıydı. Kendileri üreten samsung lg bi akıl edemedi şu işi. Onlarda gitti en gereksiz şekilde telefona koydular bükülebilir ekranları. Yiende gereksiz akıllı saat işi ama madem yapacaksınız koyun eğimli ekranı saate. Hiç yoktan şık dursun.

Emin ol Lg ve Samsung şuanda inanılmaz bir rekabet içinde bükülebilir ekran konusunda...
Piyasaya sunduklarına bakma üretime hazır ne prototipler vardır ellerinde... Hatta Samsung'un protipletinin videosu vardı cüzdan şeklinde hem telefon hem tablet ve içine rulo gibi giren tablet vardı. YouTube'da bulabilirsiniz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu saat işini steve jobs yapsaydı keşke kimbilir ortaya ne çıkarırdı
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mehmetrance 5 yıl
Samsung ve Lg bükülebilir ekran teknolojileri üzeirnde çalışırken laf atan Applecılar şimdi ne diyecek acaba :(
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
Amoled ekranı muhtemelen samsungdan alacaklardır.
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metalmilita 5 yıl
ips ekrandan çok daha iyidir amoled ekranlar, siyahları çok daha güzel gösteriyorlar.
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metalmilita 5 yıl metalmilita
eksilemeniz bu gerçeği değiştirmez
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kımyasal 5 yıl
Apple büyük ihtimal esnek ekranları LG den tedarik eder.
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saakirt 5 yıl kımyasal
kımyasal
Apple büyük ihtimal esnek ekranları LG den tedarik eder.

Seni neden eksilediler anlamiyorum kamera lensini uretmiyor islemciyi uretmiyor telefonun hangi parcasini uretiyorki apple esnek ekran uretsin ya samsungtan yada lg den alicaklar yada bizim bilmedigimiz bu isi yapan baska bir firmadan bu kadar fanboy olmayin yazik be
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giogo 5 yıl
1.3/1.63 320x320 flexible amoled ekranla gelme ihtimali çok yüksek.
Çünkü daha önceki sızıntıda bu bilgileri içeriyordu.Şimdi yine aynı şeyler söylenmiş.Esnek(flexible) amoled ekran diye belirtmişler.
İki haberin arka arkaya aynı şeyi söylemesi ve iki haberin kaynağınında sağlam olması ihtimalleri güçlendiriyor.
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