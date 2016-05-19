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İçerik paylaşımı, Instant Apps ile kolaylaşıyor

Kullandığınız bir uygulamadaki içeriği paylaşmak istiyorsanız, , karşı tarafın da aynı uygulamaya sahip olması şart. Google bu zorunluluğu ortadan kaldırmaya çalışıyor.
3 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2016 konferansının dikkat çekici duyurularından birisi Instant Apps üzerineydi. Allo, Duo, Assistant gibi sohbet ve yapay zeka odaklı ürünlerin aksine, Instant Apps daha çok içerik paylaşımı konusunda odaklanıyor.

Eğer kullandığınız bir uygulamadaki içeriği paylaşmak istiyorsanız, karşı tarafın da aynı uygulamaya sahip olması gerekiyor. Yoksa da indirip kurması gerekiyor. Bu bakımdan, uygulama içerisindeki içerik paylaşımları bir hayli sıkıntılı oluyor.

Google ise Instant Apps uygulaması ile buna bir son vermek istiyor. Yeni özellik, uygulamaları çekirdek modüllere ayırıyor ve paylaşılan içerikleri görüntülemek için ihtiyaç duyulan modül indiriliyor. Yani uygulamanın tamamını indirmeye gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "Hungry Shark World, 6 günde 10 milyon barajını aştı"

Paylaşılan içeriğin adresine tıklandığında, bu gerekli modülün indirilmesi işlemi başlıyor ve kullanıcı beğenirse uygulamanın tamamını da indirebiliyor. Bu özelliğin içerik paylaşımını ve uygulama indirme sayılarını artırması bekleniyor.

Geliştiricilerin, bu özelliği kavrayabilmesi için biraz zaman gerekli. Google şimdiden bir kaç geliştirici ile özelliği denemeye başladı ve gerekli destek sözü veriyor. Android Jelly Bean ve üzeri sürümler ile uyumlu Instant Apps, sonbahar aylarında kullanıma sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Android-Instant-Apps-to-make-sharing-rich-app-content-as-easy-as-sharing-web-links_id81260 Yorum Yaz
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Like a Sir 3 yıl
çok mantıklı be , Helal!
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