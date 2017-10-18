İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi

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Uzun yıllardır trafikte yer alan sivil görünümlü ancak çakar lambalı araçların zaman zaman yarattığı kaos çok konuşuluyordu. Geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen bu araçlar için bakanlıktan önemli bir düzenleme kararı geldi.





Geçiş Üstünlükleri İptal Ediliyor

Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamayacak. Buna ek olarak çakar lambaların konvoy haricinde yakılması da yasaklanıyor.





Emniyet Müdürlüklerinden alınan özel izin ile kullanılabilen çakar lambaların usulsüz kullanımı için sivil araçların sahiplerine 192 TL para cezası uygulanıyor ve belirli süreler içinde bu araçlar trafikten men ediliyordu. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı konuyu gündeme taşımış ve her yere çakar lambalar açılarak gidilmesi, her araca çakar takılması gibi konuları eleştirel bir dille ifade etmişti.