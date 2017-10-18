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İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi

İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle çakar lambalı olarak trafikte seyreden araçlar için yeni bir düzenleme yayınladı ve geçiş üstünlükleri iptal edildi. İşte konuya dair tüm detaylar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi
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Uzun yıllardır trafikte yer alan sivil görünümlü ancak çakar lambalı araçların zaman zaman yarattığı kaos çok konuşuluyordu. Geçiş üstünlükleri nedeni ile zaman zaman trafikte taciz noktasında sorunlar yaşatabilen bu araçlar için bakanlıktan önemli bir düzenleme kararı geldi.


Geçiş Üstünlükleri İptal Ediliyor 

Bakanlığın kararına göre polis araçları hariç, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlükleri iptal edildi. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamayacak. Buna ek olarak çakar lambaların konvoy haricinde yakılması da yasaklanıyor.


Emniyet Müdürlüklerinden alınan özel izin ile kullanılabilen çakar lambaların usulsüz kullanımı için sivil araçların sahiplerine 192 TL para cezası uygulanıyor ve belirli süreler içinde bu araçlar trafikten men ediliyordu. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı konuyu gündeme taşımış ve her yere çakar lambalar açılarak gidilmesi, her araca çakar takılması gibi konuları eleştirel bir dille ifade etmişti.


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bestanealtcizgi 1 yıl en beğenilen
Trafikte cakarlarla seyreden araclari cevirebilecek yurege sahip polisleri de atamis mi icisleri bakanligi?
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BumberShoot 1 yıl
Şimdi ben yolda çakarları yakmış giden bir siyah mercedes e yol vermesem devlet beni koruyacak mı ?
Yoksa o siyah mercedes de ki adam beni isimden gücümden mi edecek?
Şimdi ben yolda çakarları yakmış giden bir siyah mercedes e yol vermesem devlet beni koruyacak mı ?Yoksa o siyah mercedes de ki adam beni isimden gücümden...
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Yanıtla +135
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Mendieta58 1 yıl
Bugüne kadar neden geçiş üstünlükleri varmış onuda belirtselermiş keşke
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BordoVeBeyaz 1 yıl
192₺ ceza koyar mı siyah Mercedes sahiplerine yahu ! Hatta siyah passatlılara !..
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tasanmt20 1 yıl BordoVeBeyaz
BordoVeBeyaz

192₺ ceza koyar mı siyah Mercedes sahiplerine yahu ! Hatta siyah passatlılara !..

Sadece para cezası değil aynı zamanda trafikten men. Daha ne olsun.
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Kartal Göz 1 yıl
192 TL para cezası nedir arkadaş yav komedi. 192 TL'ye depo bile fullenmiyor. Ciklet parası gibi paralarla ceza olmaz, ceza dediğin caydırıcı olur, can yakıcı olur.
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kayake 1 yıl
allah hepsinin bin turlu belasini versin. sevinmistim icisleri bakanligindan boyle bir duzenleme olacagini ogrendigimde ancak o gunden bugune zerre kadar degisiklik olmadi. tirnak kadar hakkim varsa haram zikkim olsun bu cakarli kopeklere.
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mikado61 1 yıl
mevzu kanun olup olmaması değil.. mevzu olan kanuna kim ne kadar uyuyor kim ne kadar uyguluyor ? hepimiz kilitlenmişiz o kanun bu kanun.... tamam iyi güzel de kanun ne kadar uygulanabiliyor bu ülkede.. bu noktadan bakarsak daha mantıklı olur :)
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herkezisyan 1 yıl
çakarlı rütbe sahibi hiç kimsenin uyacağını sanmıyorum ceza kesilirse veririz der yada verdiririz der sanırım daha öncede yaşandı bunlar.
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bloodletting. 1 yıl
Sivil araçlarda çakar takma olayı tamamen yasaklanmalı.
Trafikte kendisine polis süsü verip çakar takıp geçiş üstünlüğü sağlamaya çalışan araçların sahiplerine öyle ağır para cezası vereceksin ki bak bakalım bir daha takabiliyorlar mı?
Ayrıca o çakar sistemini takan elektronikçilere de en ağır ceza verilsin.
Çakarlı magandalardan sıkıldı bu millet.
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Mesudum 1 yıl
Talimatı cb vermiş.
bakalım, bir umut...
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mgora 1 yıl Mesudum
Mesudum
Talimatı cb vermiş.
bakalım, bir umut...

Zerre değişiklik görmedim her şey aynen devam ediyor , çakarlı arabalar trafiği terörize etmeye devam ediyor.
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bal974 1 yıl
Yapılacak olan şey belli
Ön ızgaralardaki çakar lambalar sadece resmi plakalı polis araçlarına takılabilecek.
Sivil plakalı araçlar ise sadece görevde olduklarında aşağıdaki lambadan kullanabilsinler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kafasına göre takanların ve kullananların yakalanması daha kolay olur bence.
Adam arabasına takıyor çakarı, yaka yaka gidiyor, sonra polisi görünce hooop söndürüveriyor.
Sonra tekrar devam...
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zingfth 1 yıl
AKŞAM 5' civarı servisim Tem otobanına çıkıyor..Ya bırak çakarlı aracı çevirecek polisi, ben trafikte polis göremiyorum .Trafik polislerinin alayı Trafik denetleme şube de akşama kadar çay sigara yapıyorlar heralde .Yada İstanbulda trafik polisi yok. Bağlantı noktalarında herkes emniyet şeridinden gidip kaynak yapıyor, kaynak öyle bir düğümleniyor ki sağdan ayrılacağımız yer bile doluyor. ( TEM'de doğu-batı yönü- Basın expresine baglanılan yol ayrımı-mall of istanbul'un orası her akşam rezalet) . Nerde polis . Kameralar da var ama kameralar ske bakıyor galiba.. ANLAYACAĞINIZ HERKES KAFASINA GÖRE TAKILIYOR..
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Kerim5100 1 yıl
Ehliyete süresiz el koy bak bakalım o şeride teker değdiriyorlar mı? Daha dün kendim gördüm Mahmutbey gişelerde yardırıyorlardı :/
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