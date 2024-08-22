Apple Türkiye’den iCloud paketlerine yüzde 100 zam

iCloud fiyatı ne kadar oldu?
Apple, kısa bir süre önce iCloud+ paketlerine Türkiye’de ciddi bir zam yaptı. Yeni zam sonrasında 50 GB’lık paket aylık 12,99 TL’den 24,99 TL’ye çıktı. 200 GB’lık paket aylık 39,99 TL’den 79,99 TL’ye, 2 TB’lık paket aylık 129,99 TL’den 249,99 TL’ye, 6 TB’lık paket aylık 899,99 TL’den 1.299,99 TL’ye, 12 TB’lık paket ise aylık 1.799,99 TL’den 2.499,99 TL’ye yükseldi.
- iCloud+ 50 GB: 24,99 TL
- iCloud+ 200 GB: 79,99 TL
- iCloud+ 2 TB: 249,99 TL
- iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL
- iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL
Apple, tüm cihazlarında iCloud’u yerleşik olarak sunuyor. Bu servis ile fotoğraflarınız, videolarınız, notlarınız ve daha fazlası güvende kalıyor, otomatik olarak yedekleniyor ve tümüne her yerden erişebiliyorsunuz. Ancak iCloud’un sadece 5GB saklama alanı ücretsiz. iCloud+ ise daha fazla saklama alanı ve diğer avantajlar için aylık ücret talep ediyor. Apple’ın bir önceki iCloud+ zammı geçtiğimiz yılın haziran ayında gelmişti ve o dönem de fiyatlar yüzde 100 artmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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