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    Anlık Bildirim

    Apple Türkiye’den iCloud paketlerine yüzde 100 zam

    İlk olarak 2011 yılında tanıtılan bulut depolama servisi iCloud+ için Apple Türkiye, yüzde 100’e varan bir zam yaptı. Zam sonrasında en düşük paketin fiyatı 12,99 TL’den 24,99 TL’ye çıktı.
    Apple Türkiye’den iCloud paketlerine yüzde 100 zam Tam Boyutta Gör
    iCloud+, iCloud hizmetinizi iCloud Özel Geçişi, E-postamı Gizle, HomeKit Güvenli Video desteği ve tüm verileriniz için ihtiyaç duyduğunuz saklama alanı gibi özelliklerle genişleten bir hizmet konumunda. Ücretsiz 5 GB saklama alanı sunan iCloud’unuzu iCloud+'a yükselttiğinizde, sizi ve verilerinizi koruyan gelişmiş gizlilik özelliklerinin yanı sıra daha da fazla saklama alanına sahip oluyorsunuz. Apple Türkiye ise iCloud+ paketlerine yüzde 100 zam yaparak bu avantajların maliyetlerini artırdı.

    iCloud fiyatı ne kadar oldu?

    Apple, kısa bir süre önce iCloud+ paketlerine Türkiye’de ciddi bir zam yaptı. Yeni zam sonrasında 50 GB’lık paket aylık 12,99 TL’den 24,99 TL’ye çıktı. 200 GB’lık paket aylık 39,99 TL’den 79,99 TL’ye, 2 TB’lık paket aylık 129,99 TL’den 249,99 TL’ye, 6 TB’lık paket aylık 899,99 TL’den 1.299,99 TL’ye, 12 TB’lık paket ise aylık 1.799,99 TL’den 2.499,99 TL’ye yükseldi.

    • iCloud+ 50 GB: 24,99 TL
    • iCloud+ 200 GB: 79,99 TL
    • iCloud+ 2 TB: 249,99 TL
    • iCloud+ 6 TB: 1.299,99 TL
    • iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL

    Apple, tüm cihazlarında iCloud’u yerleşik olarak sunuyor. Bu servis ile fotoğraflarınız, videolarınız, notlarınız ve daha fazlası güvende kalıyor, otomatik olarak yedekleniyor ve tümüne her yerden erişebiliyorsunuz. Ancak iCloud’un sadece 5GB saklama alanı ücretsiz. iCloud+ ise daha fazla saklama alanı ve diğer avantajlar için aylık ücret talep ediyor. Apple’ın bir önceki iCloud+ zammı geçtiğimiz yılın haziran ayında gelmişti ve o dönem de fiyatlar yüzde 100 artmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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