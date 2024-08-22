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Tam Boyutta Gör iCloud+, iCloud hizmetinizi iCloud Özel Geçişi, E-postamı Gizle, HomeKit Güvenli Video desteği ve tüm verileriniz için ihtiyaç duyduğunuz saklama alanı gibi özelliklerle genişleten bir hizmet konumunda. Ücretsiz 5 GB saklama alanı sunan iCloud’unuzu iCloud+'a yükselttiğinizde, sizi ve verilerinizi koruyan gelişmiş gizlilik özelliklerinin yanı sıra daha da fazla saklama alanına sahip oluyorsunuz. Apple Türkiye ise iCloud+ paketlerine yüzde 100 zam yaparak bu avantajların maliyetlerini artırdı.

iCloud fiyatı ne kadar oldu?

Apple, kısa bir süre önce iCloud+ paketlerine Türkiye’de ciddi bir zam yaptı. Yeni zam sonrasında 50 GB’lık paket aylık 12,99 TL’den 24,99 TL’ye çıktı. 200 GB’lık paket aylık 39,99 TL’den 79,99 TL’ye, 2 TB’lık paket aylık 129,99 TL’den 249,99 TL’ye, 6 TB’lık paket aylık 899,99 TL’den 1.299,99 TL’ye, 12 TB’lık paket ise aylık 1.799,99 TL’den 2.499,99 TL’ye yükseldi.

iCloud+ 50 GB : 24,99 TL

: 24,99 TL iCloud+ 200 GB : 79,99 TL

: 79,99 TL iCloud+ 2 TB : 249,99 TL

: 249,99 TL iCloud+ 6 TB : 1.299,99 TL

: 1.299,99 TL iCloud+ 12 TB: 2.499,99 TL

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Apple, tüm cihazlarında iCloud’u yerleşik olarak sunuyor. Bu servis ile fotoğraflarınız, videolarınız, notlarınız ve daha fazlası güvende kalıyor, otomatik olarak yedekleniyor ve tümüne her yerden erişebiliyorsunuz. Ancak iCloud’un sadece 5GB saklama alanı ücretsiz. iCloud+ ise daha fazla saklama alanı ve diğer avantajlar için aylık ücret talep ediyor. Apple’ın bir önceki iCloud+ zammı geçtiğimiz yılın haziran ayında gelmişti ve o dönem de fiyatlar yüzde 100 artmıştı.

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Apple Türkiye’den iCloud paketlerine yüzde 100 zam