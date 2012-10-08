İddia : Android için yerleşik Facebook uygulaması son aşamada





Geçen ay, Android işletim sistemi için geliştirdikleri HTML5 tabanlı Facebook uygulamasının bir hata olduğunu itiraf eden Zuckerberg'in, yerleşik bir uygulama için düğmeye bastığı tahmin ediliyordu.





6. sürüm ile iOS cihazlarına yerleşik uygulama desteği sunan Facebook'un, aynı yöntemi Android işletim sisteminde de kullanmak için son test aşamasında olduğu Engadget tarafından kaynaklarına dayanarak rapor edildi.





Bu durumda yaygın olarak kullanıma sunulmasının önünde herhangi bir engel kalmadığı ve kısa süre sonra yayınlanabileceği belirtiliyor.





Mobil platformlara oldukça önem veren ve en önemli yeni kullanıcı kazanma yolu olarak gören Facebook'un bu hamlesi, sayısı 500 milyonu geçen Androidli cihaz kullanıcıları arasında beklenen etkiyi yapabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/10/08/native-facebook-for-android/