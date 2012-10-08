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İddia : Android için yerleşik Facebook uygulaması son aşamada

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen ay, Android işletim sistemi için geliştirdikleri HTML5 tabanlı Facebook uygulamasının bir hata olduğunu itiraf eden Zuckerberg'in, yerleşik bir uygulama için düğmeye bastığı tahmin ediliyordu.

6. sürüm ile iOS cihazlarına yerleşik uygulama desteği sunan Facebook'un, aynı yöntemi Android işletim sisteminde de kullanmak için son test aşamasında olduğu Engadget tarafından kaynaklarına dayanarak rapor edildi.

Bu durumda yaygın olarak kullanıma sunulmasının önünde herhangi bir engel kalmadığı ve kısa süre sonra yayınlanabileceği belirtiliyor.

Mobil platformlara oldukça önem veren ve en önemli yeni kullanıcı kazanma yolu olarak gören Facebook'un bu hamlesi, sayısı 500 milyonu geçen Androidli cihaz kullanıcıları arasında beklenen etkiyi yapabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/10/08/native-facebook-for-android/ Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Adam gibi uygulama yaptılar da entegre etmesi kaldı..
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Red_devil33 7 yıl
Face kullanmam kullananada iyi gözle bakmam
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tugares 7 yıl
cagataykoroglu
1 milyar üyesi var. Ne etkisinden bahsediyorsunuz? Adamlar hatalarını görmüş düzeltiyor. Düzeltmesi lazım. Android neyse ama iphone kullanırken açmak bile istemiyordum. tam bir işkenceydi.

%25 i aktif ve gerçek imiş .diğerlerini yüzdelik dilim olarak ayırmışlar sanırım ... 160 milyonu kurucunun siteyi ilk kurduğunda yarattığı bot kullanıcılar ve veri tabanında hala duruyormuş. 7000 kadarı hissedarların bişi bişisi ... Bugün bişiler okudumda bende şaşırdım ...
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burak_5866 7 yıl
hala paylaş seçeneği yok :(
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FERFEROS 7 yıl
Şu anki sürümden memnunum ben. Ufak tefek iyileştirilmesi gereken kısımlar var tabi. Gerçi günde toplasan 20 dakika girmiyorumdur.
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MrKattchup 7 yıl
çoğu oyundan daha fazla ram yiyo ona çözüm bulunsa iyiydi
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cank1981 7 yıl
haha gülüyorum sadece winphone7.5 ile geldi bu destek zaten 1 yılı aşkın süredir bizde var hala gelmedi değerli 8 çekirrdek işlemcili 16gb ramli telefonlarınıza :D
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Raikirin 7 yıl cank1981
cank1981
haha gülüyorum sadece winphone7.5 ile geldi bu destek zaten 1 yılı aşkın süredir bizde var hala gelmedi değerli 8 çekirrdek işlemcili 16gb ramli telefonlarınıza :D

En büyük WP
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çay 7 yıl cank1981
cank1981
haha gülüyorum sadece winphone7.5 ile geldi bu destek zaten 1 yılı aşkın süredir bizde var hala gelmedi değerli 8 çekirrdek işlemcili 16gb ramli telefonlarınıza :D

sense arayuzunde wpden once vardi
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cagataykoroglu 7 yıl
1 milyar üyesi var. Ne etkisinden bahsediyorsunuz? Adamlar hatalarını görmüş düzeltiyor. Düzeltmesi lazım. Android neyse ama iphone kullanırken açmak bile istemiyordum. tam bir işkenceydi.
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Adam gibi uygulama yaptılar da entegre etmesi kaldı..
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Legendery 7 yıl
5 para etmiyor hayvan gibi bağlantı var evde wifiden giriyoruz ne sayfalar açılıyor doğru düzgün ne de adam gibi fonksiyonlar çalışıyor...
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Amedra 7 yıl |M|N|Ç|
mnc07

Adam gibi uygulama yaptılar da entegre etmesi kaldı..



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