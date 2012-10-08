İddia : Android için yerleşik Facebook uygulaması son aşamada

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Geçen ay, Android işletim sistemi için geliştirdikleri HTML5 tabanlı Facebook uygulamasının bir hata olduğunu itiraf eden Zuckerberg'in, yerleşik bir uygulama için düğmeye bastığı tahmin ediliyordu.
6. sürüm ile iOS cihazlarına yerleşik uygulama desteği sunan Facebook'un, aynı yöntemi Android işletim sisteminde de kullanmak için son test aşamasında olduğu Engadget tarafından kaynaklarına dayanarak rapor edildi.
Bu durumda yaygın olarak kullanıma sunulmasının önünde herhangi bir engel kalmadığı ve kısa süre sonra yayınlanabileceği belirtiliyor.
Mobil platformlara oldukça önem veren ve en önemli yeni kullanıcı kazanma yolu olarak gören Facebook'un bu hamlesi, sayısı 500 milyonu geçen Androidli cihaz kullanıcıları arasında beklenen etkiyi yapabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
http://www.engadget.com/2012/10/08/native-facebook-for-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
%25 i aktif ve gerçek imiş .diğerlerini yüzdelik dilim olarak ayırmışlar sanırım ... 160 milyonu kurucunun siteyi ilk kurduğunda yarattığı bot kullanıcılar ve veri tabanında hala duruyormuş. 7000 kadarı hissedarların bişi bişisi ... Bugün bişiler okudumda bende şaşırdım ...
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sense arayuzunde wpden once vardi
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