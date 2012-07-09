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İddia : Angry Birds bu kez domuzları oyun alanına sokacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlarda bir fenomen haline gelen Angry Birds oyunu, yapımcısı Rovio firmasını da dev oyun geliştirici firmalar arasına sokmuştu. Yumurtalarını kaçıran domuzların peşine düşen kızgın kuşları oynadığımız Angry Brids yapımında bu kez herşey tersine dönebilir.

Pocket-lint sitesinin iddiasına göre Rovio, Noel döneminde piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir Angry Birds oyunu üzerinde çalışıyor. Ancak bu kez kuşların yerine çaldığı yumurtaları korumaya çalışan domuzları oynuyor olacağız. 

Site, elde ettiği bilgilerden kesin olarak emin olmamakla birlikte oyunun temasının aynen korunacağını belirtiyor. Ayrıca oyunun ekran görüntülerine de bizzat şahit olunmuş. 

Rovio'nun yakın zamanda Amazing Alex yapımını piyasaya sürüleceği biliniyor. Ancak yeni bir Angry Birds yapımı ile ilgili herhangi bir işaret yok. İddialar gerçekse bu, Rovio'nun tek seferlik yayınlayacağı bir oyun olabilir.

http://www.pocket-lint.com/news/46388/angry-birds-pig-game-coming-soon Yorum Yaz
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-mehmet- 7 yıl en beğenilen
Bence artık firma kuşları domuzları bıraksın yeter başka bir oyun yapsın.
Gına geldi.
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Rachsuchtig 7 yıl
Oyunun adı Angry Birds olmaz adı Angry Pigs olur. Kuşlar domuzlardan bıktığı için onların yavrularını çalarlar domuzlar da geri almak için çabalayacak.
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E_Aydin35 7 yıl
Evet bu farklılık güzel olur, zira amaç ve olay hep aynı atmosfer farklı oluyordur bu ufakda olsa değişiklik güzel olabilir.
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Google Chrome 7 yıl
Şansa tekrar bir oyun çıkaramayacaklarını bildikleri için angry birds üzerinden edebilecekleri kârın tamamını elde etmeye çalışıyorlar.
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Oziko 7 yıl
İlerde de hayatıni kuş ve domuz fırlatarak geçiren acılı Angry Birds sapanını oynayacağız. Sadece lastik fırlatacak.
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mert1907 7 yıl
Adamlar tesadüfe bi oyun yaptılar tuttu onun üstünden cılkını çıkarana kadar kar etmeye çalışıyorlar. Gerçi haklılar ama artık başka projelere el atmaları lazım. Gameloft, EA gibi firmaların tonla oyunu var Rovio'nun başka oyununu duymadım.
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ment877 7 yıl
Beepbirds olsa iyi olurdu.Oyuna daha mizahi bir bakış katardı ve oyun tek düzelikten kurtulabilirdi.
Ama bu karakter oyuna girmeyecek galiba.
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sticer12 7 yıl
rovio artık yüksek efektlere sahip bir oyun yapmaya başlamalı o seviyeye geldi
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chatlaxs 7 yıl
Kimse bu kadar ilgi gorecegini bastan tahmin etmemistir sanirim
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-mehmet- 7 yıl en beğenilen
Bence artık firma kuşları domuzları bıraksın yeter başka bir oyun yapsın.
Gına geldi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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jovanovic 7 yıl -mehmet-
-mehmet-

Bence artık firma kuşları domuzları bıraksın yeter başka bir oyun yapsın.
Gına geldi.

Aynen bunu yazcaktım...
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raptor2009 7 yıl
Oyunun suyunu çıkardılar ama hala güzelll. :)
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