İddia : Angry Birds bu kez domuzları oyun alanına sokacak

Mobil platformlarda bir fenomen haline gelen Angry Birds oyunu, yapımcısı Rovio firmasını da dev oyun geliştirici firmalar arasına sokmuştu. Yumurtalarını kaçıran domuzların peşine düşen kızgın kuşları oynadığımız Angry Brids yapımında bu kez herşey tersine dönebilir.





Pocket-lint sitesinin iddiasına göre Rovio, Noel döneminde piyasaya sürmeyi planladığı yeni bir Angry Birds oyunu üzerinde çalışıyor. Ancak bu kez kuşların yerine çaldığı yumurtaları korumaya çalışan domuzları oynuyor olacağız.





Site, elde ettiği bilgilerden kesin olarak emin olmamakla birlikte oyunun temasının aynen korunacağını belirtiyor. Ayrıca oyunun ekran görüntülerine de bizzat şahit olunmuş.





Rovio'nun yakın zamanda Amazing Alex yapımını piyasaya sürüleceği biliniyor. Ancak yeni bir Angry Birds yapımı ile ilgili herhangi bir işaret yok. İddialar gerçekse bu, Rovio'nun tek seferlik yayınlayacağı bir oyun olabilir.