İddia : Apple, iTV testlerine Rogers ve Bell servis sağlayıcıları ile başladı

Apple'ın bu yıl en çok dedikodusu yapılan ürünlerinden birisi de standart bir iTV modeli. Apple tarafından resmi olarak bir televizyon ürünü hazırlandığı doğrulanmasa da pek çok kaynak ısrarla yeni Apple televizyonunun yakın zamanda tanıtılacağını düşünüyor.





Globe and Mail sitesinin iddiasına göre ise Apple, ilk iTV prototipini Kanada'nın büyük telekomünikasyon şirketleri Rogers ve Bell ile test etmeye başladı. Bu iki firmanın seçilme nedeni ise en iyi kablosuz aktarım ve genişbant internet hizmetlerini veriyor olması.





Şu anda firmaların test merkezlerinde prototipler denenmeye devam ediyor. Apple bu iki servis sağlayıcının haricinde yeni ortaklarla da test sürecine başlamak niyetinde.





Apple iTV'nin en büyük kozu yine Siri olacak. Ses kontrolü ile kanal değiştirme, program seçimleri gibi işlemleri yapabilmek mümkün olacak. Ses kontrolünün yanında televizyon el hareketlerini de algılayabilecek. Televizyonda bir de ekran klavyesi bulunuyor. Böylece internet üzerinde sörf yapmak kolaylaşıyor.





Apple'ın patentlerini inceleyen Jeffries analisti Peter Misek, iTV ürününün diğer mobil cihazlarla etkileşime geçebilirken, aynı zamanda bir oyun platformu olarak da kullanılabileceğini belirtiyor. ABD'de Verizon ve AT&T operatörleri muhtemel ortaklar arasında.





Kanada'da Apple'ın bu girişimi diğer operatör Telus'u da harekete geçirdi. Kaynaklar ortaklık dışında kalan Telus'un kendi Optik TV ürününü ses ve el hareketleriyle kontrol edilebilecek ve WiFi üzerinden diğer mobil cihazlara bağlayabilecek bir teknolojiyle donattığını ve iTV'den önce piyasaya süreceğini belirtiyor.





Daha önce de belirtildiği gibi TV yayıncıları bu gelişmelerden oldukça endişeli. Apple'ın müzik endüstrisinin payından büyük ölçüde çaldığı göz önüne alındığında yayıncılar aynı kaderi paylaşmaktan korkuyor. Çünkü tüketiciler yüzde 38 oranında artık geleneksel TV yayınlarından ziyade internet üzerinden programı izlemeyi veya kaydedip sonra izlemeyi tercih ediyor.