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İddia : Apple, iTV testlerine Rogers ve Bell servis sağlayıcıları ile başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın bu yıl en çok dedikodusu yapılan ürünlerinden birisi de standart bir iTV modeli. Apple tarafından resmi olarak bir televizyon ürünü hazırlandığı doğrulanmasa da pek çok kaynak ısrarla yeni Apple televizyonunun yakın zamanda tanıtılacağını düşünüyor.

Globe and Mail sitesinin iddiasına göre ise Apple, ilk iTV prototipini Kanada'nın büyük telekomünikasyon şirketleri Rogers ve Bell ile test etmeye başladı. Bu iki firmanın seçilme nedeni ise en iyi kablosuz aktarım ve genişbant internet hizmetlerini veriyor olması.

Şu anda firmaların test merkezlerinde prototipler denenmeye devam ediyor. Apple bu iki servis sağlayıcının haricinde yeni ortaklarla da test sürecine başlamak niyetinde.

Apple iTV'nin en büyük kozu yine Siri olacak. Ses kontrolü ile kanal değiştirme, program seçimleri gibi işlemleri yapabilmek mümkün olacak. Ses kontrolünün yanında televizyon el hareketlerini de algılayabilecek. Televizyonda bir de ekran klavyesi bulunuyor. Böylece internet üzerinde sörf yapmak kolaylaşıyor.  

Apple'ın patentlerini inceleyen Jeffries analisti Peter Misek, iTV ürününün diğer mobil cihazlarla etkileşime geçebilirken, aynı zamanda bir oyun platformu olarak da kullanılabileceğini belirtiyor. ABD'de Verizon ve AT&T operatörleri muhtemel ortaklar arasında.

Kanada'da Apple'ın bu girişimi diğer operatör Telus'u da harekete geçirdi. Kaynaklar ortaklık dışında kalan Telus'un kendi Optik TV ürününü ses ve el hareketleriyle kontrol edilebilecek ve WiFi üzerinden diğer mobil cihazlara bağlayabilecek bir teknolojiyle donattığını ve iTV'den önce piyasaya süreceğini belirtiyor.

Daha önce de belirtildiği gibi TV yayıncıları bu gelişmelerden oldukça endişeli. Apple'ın müzik endüstrisinin payından büyük ölçüde çaldığı göz önüne alındığında yayıncılar aynı kaderi paylaşmaktan korkuyor. Çünkü tüketiciler yüzde 38 oranında artık geleneksel TV yayınlarından ziyade internet üzerinden programı izlemeyi veya kaydedip sonra izlemeyi tercih ediyor.

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Erasmus78 7 yıl en beğenilen
Ayağını denk al Samsung!
Bundan sonra sıra iş makineleri sektöründe! :D
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TuffkiLLe 7 yıl
Pardus Linux
Paneli kimden alacak Samsungtan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci Samsung, TVde kullanacağı en önemli parçada olan paneli Samsung olur ama karga gibi gözü oyar orası ayrı. Samsungta TV üzerinde ki patentlerini kullanabilir belki...

bu mantığa hayranım arkadaş.. Yahu samsung bedavaya mı veriyor ? Almıyor mu işinin karşılığını.. ha birde madem Apple'ı sevmiyorlar ( elbette samsung böyle düşünmüyor, bu sizin düşünceniz ) satmasın kardeşim, koysun tavrını yer yok fabrikamda üretemem senin ürününü desin.. niye demiyor ?
diğer taraftan sadece samsung mu var üretici bu piyasada ? Elbette hayır.. bu işler nasıl yürür ? ihale usulü.. ihale ne demek ? üretici gider bir firmaya der ki ben bunu sana şu fiyata üretirim.. üretici de f/p olarak en uygununu seçer anlaşır..
Yani neymiş aslında ? burada konuştuğumuz gibi Apple gitmiyormuş.. Samsung gelmiş vermiş teklifini.. ben üreteyim demiş..
Bunları niye yazdım ben ? bırakın artık şu fanboyluk olayını diyebilmek için.. ne Samsung bizim, ne de Apple.. son tüketiciyiz dostum biz, hangisi güzel üretirse onu alırız..
Pardus LinuxPaneli kimden alacak Samsungtan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci S...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
Samsungu belkide can evinden vuracak apple. Samsungun basarili oldugu alan belkide sadece televizyon du. Apple'in sunacaklarini dusunmek cidden heyecanlandiriyor beni. Tv uygulamalari bile indirecegiz belkide. Ama emin oldugum tek sey var, o da apple bu tv isini yaparsa tv sektorunde de citayi yukseltecekdir.
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ErTuFx 7 yıl
Eger apple bunu yaparsa takdir ederim vede her dala bu rekabetini tasimasini isterim, gercek suki bu adamlar bu atilimlari yapmasa hala abuk subuk ürünlerle avutuluyor olabilirdik TV de de rekabet olsun hatta icar yapsinlar araba sektörüne girsin yillarin mercedesi VW si araba satamasin degisik olsun yani bu olursa son tüketici hep kazanacak bravo apple
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acmtncy 7 yıl
açıkçası popüler bir ürün olmayacaktır. smart tv piyasası çok gelişmemiş çünkü insanların böyle bir şeye ihtiyacı yok. oyun desen xbox,ps falan alırsın. internet için de telefon, bilgisayar dururken televizyondan giren olur mı bilmem. televizyon sesini algılasa ne olur algılamasa ne olur? çevrimiçi içerik satın alma olayı zaten appleın başka bir ürününde var ve o da çok popüler değil zaten. gereksiz.
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eng304 7 yıl
Siri bu televizyona çok yakışır hele koltukta uzanmışken kumandayı almak öyle zordur ki.
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E_Aydin35 7 yıl
Önce şaşırdım sonra kendime tokat attım ne den şaşıyorumki dedim.:)Apple'ın artık TVlerinide görücezya gam yemem artık:P Ama gerçekten sonunda bu sektörede adını yazdırdı ya Heryerde aynnı markamı görücez ulann! :) Apple'ın çıkaracağı TV'leri hayal ediyorumda muhteşem ötesi olur heralde..:
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The Catalyst 7 yıl
Apple iTV'nin en büyük kozu yine Siri olacak. Ses kontrolü ile kanal değiştirme, program seçimleri gibi işlemleri yapabilmek mümkün olacak. Ses kontrolünün yanında televizyon el hareketlerini de algılayabilecek. Televizyonda bir de ekran klavyesi bulunuyor. Böylece internet üzerinde sörf yapmak kolaylaşıyor.


yok artık. bakalım nasıl birşey olacak bu çok merak ettim şimdi!
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TuffkiLLe 7 yıl
Pardus Linux
Paneli kimden alacak Samsungtan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci Samsung, TVde kullanacağı en önemli parçada olan paneli Samsung olur ama karga gibi gözü oyar orası ayrı. Samsungta TV üzerinde ki patentlerini kullanabilir belki...

bu mantığa hayranım arkadaş.. Yahu samsung bedavaya mı veriyor ? Almıyor mu işinin karşılığını.. ha birde madem Apple'ı sevmiyorlar ( elbette samsung böyle düşünmüyor, bu sizin düşünceniz ) satmasın kardeşim, koysun tavrını yer yok fabrikamda üretemem senin ürününü desin.. niye demiyor ?
diğer taraftan sadece samsung mu var üretici bu piyasada ? Elbette hayır.. bu işler nasıl yürür ? ihale usulü.. ihale ne demek ? üretici gider bir firmaya der ki ben bunu sana şu fiyata üretirim.. üretici de f/p olarak en uygununu seçer anlaşır..
Yani neymiş aslında ? burada konuştuğumuz gibi Apple gitmiyormuş.. Samsung gelmiş vermiş teklifini.. ben üreteyim demiş..
Bunları niye yazdım ben ? bırakın artık şu fanboyluk olayını diyebilmek için.. ne Samsung bizim, ne de Apple.. son tüketiciyiz dostum biz, hangisi güzel üretirse onu alırız..
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-gg- 7 yıl
çekemeyenler olacaktır apple'ı
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Erasmus78 7 yıl
Pardus Linux
Paneli kimden alacak Samsungtan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci Samsung, TVde kullanacağı en önemli parçada olan paneli Samsung olur ama karga gibi gözü oyar orası ayrı. Samsungta TV üzerinde ki patentlerini kullanabilir belki...

Paneli dünyanın en iyi panel üreticilerinden biri olan Sharp'dan alacak. 1 milyar dolar'ı Steve Jobs'un ruhu için yatırmadı Sharp'a.
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Rodion Raskolnikov 7 yıl Erasmus78
Erasmus78
Pardus Linux
Paneli kimden alacak Samsungtan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci Samsung, TVde kullanacağı en önemli parçada olan paneli Samsung olur ama karga gibi gözü oyar orası ayrı. Samsungta TV üzerinde ki patentlerini kullanabilir belki...

Paneli dünyanın en iyi panel üreticilerinden biri olan Sharp'dan alacak. 1 milyar dolar'ı Steve Jobs'un ruhu için yatırmadı Sharp'a.

En iyilerinden biri değil. En iyisi:)

Tv piyasası da Apple' ın elinden geçip yeni
bir döneme yelken açacak demek.

Darısı diğer sektörlerin basına :)
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Pardus Linux 7 yıl
Paneli kimden alacak Samsung'tan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci Samsung, TV'de kullanacağı en önemli parçada olan paneli Samsung olur ama karga gibi gözü oyar orası ayrı. Samsung'ta TV üzerinde ki patentlerini kullanabilir belki...
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King_Arthur 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Paneli kimden alacak Samsung'tan mı? Samsung olmasa Apple ne yapardı acaba; telefonlarında kullandığı en önemli parça olan işlemci Samsung, TV'de kullanacağı en önemli parçada olan paneli Samsung olur ama karga gibi gözü oyar orası ayrı. Samsung'ta TV üzerinde ki patentlerini kullanabilir belki...

bildiğim kadarıyla iTV panellerini SHARP üretecek
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murdocklawless 7 yıl
fanboy'lara gün doğdu. tuvalete bile koyarlar artık bundan bir tane. hatta apple logoso görünecek şekilde ters çevirip masanın üzerine bile koyabilirler, alışkanlık ne de olsa.
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Loukas 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

fanboy'lara gün doğdu. tuvalete bile koyarlar artık bundan bir tane. hatta apple logoso görünecek şekilde ters çevirip masanın üzerine bile koyabilirler, alışkanlık ne de olsa.

Beyin bedeva
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Erasmus78 7 yıl en beğenilen
Ayağını denk al Samsung!
Bundan sonra sıra iş makineleri sektöründe! :D
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