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İddia : Asus Intel işlemcili üst seviye bir cihazını yaz aylarında tanıtacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Asus Intel işlemcili üst seviye bir cihazını yaz aylarında tanıtacak

MWC 2013 etkinliğinde Intel işlemciye yer verdiği FonePad adlı telefon destekli 7 inçlik tabletini tanıtan Asus, iddialara göre Intel işlemcili üst seviye bir akıllı telefon hazırlıyor.

FonePad telefon görüşmesi yapmak için oldukça büyük ve kaba olarak bulunurken, Asus'un yeni akıllı telefonu 5 veya 5.5 inç ekran boyutuna sahip olacak. İşlemci olarak ise 32nm HK-MG mimarisiyle geliştirilen 2GHz saat hızındaki çift çekirdekli, Hyper-Threading destekli Clover Trail+ Atom Z2580 yer alacak. Modelin kısa süre önce tanıtılan Lenovo K900 ile benzer donanım özelliklerine sahip olması bekleniyor. 

Intel'in tablet segmenti yanında akıllı telefon pazarındaki iddialı hamlelerinin eseri olarak görülen Asus'un yeni akıllı telefonunun çıkış tarihi ve fiyatı konusunda bir bilgi yok. 

Asus'un Google ile ortaklık sonucunda pazara sunduğu Nexus 7 modelinin devamı için de çalışmalar yürüttüğü gündeme gelmişti. Qualcomm imzasını taşıyan bir işlemciye yer vereceği belirtilen Nexus 7 2 modelinin daha gelişmiş özelliklerle 249$ fiyat etiketiyle Google I/O 2013 konferansında tanıtılması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/asus-intel-smartphone-nexus-7-follow-up-rumors-173152/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 6 yıl
Birkaç saat önce Sandisk'in 32 ve 64 GB microSD karlarda olan sorununu kabul ettiğini belirten haber vardı. Haberi ve altındaki tartışmaları silmişler. Bu nasıl ciddiyetsizliktir. Sandisk distributörüne mi ait bu site.
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