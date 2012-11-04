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İddia: Facebook, akıllı telefon alanına HTC Opera UL ile girebilir

6 yıl
850
1
26
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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İddia: Facebook, akıllı telefon alanına HTC Opera UL ile girebilir
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Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un, akıllı telefon alanına giriş yapmayı planladığı ve üretim için HTC ile anlaşma sağladığı aylardır sanal ortamda konuşuluyordu. Sonradan sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, ''cep telefonu üretmenin kendileri için çok şey ifade etmediğini belirterek'' iddiaları reddetmişti. Ancak Pocket-lint'in güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgiler ve internette yayımlanan NenaMark2 test sonuçları ''Facebook Phone'' söylentilerini yeniden alevlendirmeye yetti.
NenaMark2 benchmark testinden 38.90 FPS sonuç alan akıllı telefonun HTC tarafından üretildiği ve Opera UL kod adına sahip olduğu görülüyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' versiyonu ile gelen Opera UL'in dokunmatik ekran çözünürlüğü 720 x 1280 piksel, işlemci saat hızı 1.4 GHz, grafik birimi  Adreno 305. Eğer akıllı telefonun grafik birimi Adreno 305 ise; 28 nm üretim süreci ile geliştirilen Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformu ile karşılaşabiliriz. Pocket-lint'in kaynağının paylaştığı son bilgi, akıllı telefonun ertelendiği.
Opera UL'e, gündelik yaşamının önemli bölümünü Facebook'ta geçirenler ilgi gösterebilir. Bakalım Facebook, söylentilerde olduğu gibi Facebook Phone ile karşımıza çıkacak mı? Hep beraber bekleyelim ve görelim.
İddia: Facebook, akıllı telefon alanına HTC Opera UL ile girebilir
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http://www.pocket-lint.com/news/48288/htc-opera-ul-facebook-phone Yorum Yaz
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memolika 6 yıl en beğenilen
Ya Allah aşkına Facebook telefonu nedir ya?Günümüzdeki her akıllı telefon Facebook'a girebiliyor ona özel telefon olunca ne değişecek ki?
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nurettinaz 6 yıl
facebook sen az geri dur ya adamlar ellerini attıklar her şeyi mahvetme yeteneğine sahipler. Hem HTC yi seviyorum hem akıllı telefonların bulunup kısa sürede yaygınlaşmasına seviniyorum bunların facebook yüzünden zarar görmesini istemiyorum. Facebook sen dükkanı kapa başka bir yere git. Adamlar interneti bile mahvetti. Bu site çıkmadan önce insanlar az da olsa bilgi veren sitelere takılıyordu falan araştırma yapıyordu internette harcadığı zaman bir şeylere değiyordu ama artık hiç sıfır insanlar saatlerini facebookta harcıyor ve ben çevremdekilerden gördüğüm kadarıyla pek bir katkısıda olmuyor.
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Virtual Reality 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

facebook sen az geri dur ya adamlar ellerini attıklar her şeyi mahvetme yeteneğine sahipler. Hem HTC yi seviyorum hem akıllı telefonların bulunup kısa sürede yaygınlaşmasına seviniyorum bunların facebook yüzünden zarar görmesini istemiyorum. Facebook sen dükkanı kapa başka bir yere git. Adamlar interneti bile mahvetti. Bu site çıkmadan önce insanlar az da olsa bilgi veren sitelere takılıyordu falan araştırma yapıyordu internette harcadığı zaman bir şeylere değiyordu ama artık hiç sıfır insanlar saatlerini facebookta harcıyor ve ben çevremdekilerden gördüğüm kadarıyla pek bir katkısıda olmuyor.

Evet kesinlikle, facebook çıkmadan önce, internet insanları kültürlü insanlardı. İnternet insanlara bir şeyler kazandırıyordu. Ama son 3-4 yıldır insanlar, interneti facebook dan ibaret sanıyor. Oyun oynayıp, milletin fotoğraflarına bakıp, gazete bile okumadan interneti terk ediyorlar. Özellikle gençler, yazık çok yazık.
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Virtual Reality 6 yıl
Ben Zuckerberg' in yerine olayım ..ku çıkmış bu telefon piyasasına hiç bulaşmam.
Mesela Ebay gibi global bir açık artırma sitesine rakip bir site işine girerim yada amazon gibi global bir alış veriş sitesi rakip bir site işine girerim. Bu siteleri de Facebookla entegre eder. Satıcı ve alıcının daha samimi bir ortamda yüz yüze konuşmasını sağlarım.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Facebook degil de, instagram için ozel bir telefon uretilebilirdi..

Mesela,

80lerin ruhunu taşıyan bir arayüz ve polarize lens kullanılan bir kamera ve telefonun arka yavruağzı kapağında instagram logosunda bulunan renkler.. Şahane olurdu bence :)
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karakaya_o 6 yıl
Herzamanki gibi ilklerin öncüsü HTC.
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AzRocK 6 yıl karakaya_o
karakaya_o
Herzamanki gibi ilklerin öncüsü HTC.

Sen ne diyon?
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Rajeesh 6 yıl
her içinde facebook geçen haberde bıkmadığınız nefretinizi kusmaya, aptal aptal insanlarla arkadaş oluyorsunuz sonra facebook çok bozdu :(
facebook değil senin çevren bozuk
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mehmetoguzderin 6 yıl
Bir tane F butonu koyarlar yeeeyy Facebook telefonu çıkmış alalım der kızlar
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Surprise Mothafucka 6 yıl mehmetoguzderin
Modernova
Bir tane F butonu koyarlar yeeeyy Facebook telefonu çıkmış alalım der kızlar


htc chacha var zaten f tusu olan
benim gibi kullanmayanlar icin ne yapacaklar peki ?
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xxxx1 6 yıl
her ne kadar statüleri farklı olsada bu facebook'un sonuda yahoo gibi olacak...
facebook kimseyi sosyalleştirdiği filan yok,bence tam tersi bile...insanların bukadar ulaşılır,bukadar sürekli yanyana,vıcık vıcık olmasının adı sosyallik filan değil...

aptal saptal fotolar,karnı ağrısa duvara yazıyo,geğirse yazıyo bir sürü saçmalık dolu kısaca...kullanmıyorum kafa acayıp rahat...
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donnaiolo 6 yıl xxxx1
xxxx1

her ne kadar statüleri farklı olsada bu facebook'un sonuda yahoo gibi olacak...
facebook kimseyi sosyalleştirdiği filan yok,bence tam tersi bile...insanların bukadar ulaşılır,bukadar sürekli yanyana,vıcık vıcık olmasının adı sosyallik filan değil...

aptal saptal fotolar,karnı ağrısa duvara yazıyo,geğirse yazıyo bir sürü saçmalık dolu kısaca...kullanmıyorum kafa acayıp rahat...

ben sizin gibilerin düşüncelerini anlamakta güçlük çekiyorum. facebook sosyal anlamda günümüzün en önemli parçalarından birisi. facebook okadar kişisel bir site ki, arkadaşınız farkına varmadan onun paylaştığı şeyleri gizleyerek görmeme şansınız var, yada arkadaşlık isteğini onaylamanıza rağmen profilinizi herhangi birine karşı gizli hale getirebilirsiniz, daha birçok sayısız ayarlama.

arkadaşlarınızla, yakınlarınızla sürekli iletişim halindesiniz, artık şirketler, okullar facebook'ta kapalı grup kurup duyuru yapıyor, toplantılar oluyor, sorular soruluyor.

facebook artık bence bir ihtiyaç haline geldi bu anlamda. okul-iş ve sosyal hayat anlamında.
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La Bebé 6 yıl
isimden cok satar
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myhotyro 6 yıl
xconnect
atroce iyice dallanıp budaklanacak telefon alma meselesi google telefonu alalım yazılımı iyi, facebook telefonu alalım sosyal medya iyi, şunu alalım busu iyi
En stabil işletim sistemi kimde, yazılım ve uygulama desteği kimde diye akar gider...

En stabil işletim sistemi iOS ve en çok ve iyi uygulama desteği de şimdilik iOS da. Ama en kısıtlayıcı ve en sıradan işletim sistemide iOS. Artık yeni şeyler sunamayan, aynı şeyleri yada 10 sene önceki nokiada olan şeyleri yeni yeni sunan da, hatta daha önce iyi olanın yerine çok kötüleri (haritalar) sunan da iOS. Ama artık meydan boş değil. Android eski android değil. Ortada birde Windows Phone 8 var.
Facebook telefonu ve işletim sistemi gereksiz ve vasat olacaktır. Ama nasılki tikı kızların elinden klavyeli Blackbery'ler düşmüyor, eminim bu çıkacak telefonda düşmez.
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YGA 6 yıl
Facebook Phone çıkarsa ciddi ciddi kapatırım , artık hastalık olmaya başlıyor yavaş yavaş insanlarda.
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xconnect 6 yıl
atroce
iyice dallanıp budaklanacak telefon alma meselesi google telefonu alalım yazılımı iyi, facebook telefonu alalım sosyal medya iyi, şunu alalım busu iyi

En stabil işletim sistemi kimde, yazılım ve uygulama desteği kimde diye akar gider...
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