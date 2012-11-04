İddia: Facebook, akıllı telefon alanına HTC Opera UL ile girebilir

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Facebook'un, akıllı telefon alanına giriş yapmayı planladığı ve üretim için HTC ile anlaşma sağladığı aylardır sanal ortamda konuşuluyordu. Sonradan sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, ''cep telefonu üretmenin kendileri için çok şey ifade etmediğini belirterek'' iddiaları reddetmişti. Ancak Pocket-lint'in güvendiği bir kaynağına dayandırdığı bilgiler ve internette yayımlanan NenaMark2 test sonuçları ''Facebook Phone'' söylentilerini yeniden alevlendirmeye yetti.



NenaMark2 benchmark testinden 38.90 FPS sonuç alan akıllı telefonun HTC tarafından üretildiği ve Opera UL kod adına sahip olduğu görülüyor. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.1 ''Jelly Bean'' versiyonu ile gelen Opera UL'in dokunmatik ekran çözünürlüğü 720 x 1280 piksel, işlemci saat hızı 1.4 GHz, grafik birimi Adreno 305. Eğer akıllı telefonun grafik birimi Adreno 305 ise; 28 nm üretim süreci ile geliştirilen Qualcomm Snapdragon S4 Plus platformu ile karşılaşabiliriz. Pocket-lint'in kaynağının paylaştığı son bilgi, akıllı telefonun ertelendiği.

Opera UL'e, gündelik yaşamının önemli bölümünü Facebook'ta geçirenler ilgi gösterebilir. Bakalım Facebook, söylentilerde olduğu gibi Facebook Phone ile karşımıza çıkacak mı? Hep beraber bekleyelim ve görelim.



http://www.pocket-lint.com/news/48288/htc-opera-ul-facebook-phone