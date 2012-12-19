İddia : Firmalar, Clover Trail işlemcisinin sürücü eksikliği nedeniyle Windows tabletlerini erteliyor





Intel'in tablet pazarında iddialı bir konuma gelmeyi umduğu Clover Trail tabanlı Atom işlemciler, hali hazırda Acer, Asus, Samsung gibi firmaların ilk Windows tabletlerinde yerini aldı ve ilerleyen dönemde yaklaşık 20 farklı model piyasada olacak.





Ancak farklı kaynaklardan gelen bilgiler, Dell ve HP gibi üreticilerin Z2760 işlemcisini kullanan tabletlerini sürücü uyumsuzluğu nedeniyle ertelediklerini belirtiyor.





Pek çok müşteri, Latitude 10 ve Envy x2 gibi tablet modellerini önsipariş verdikten sonra Kasım-Aralık içerisinde teslimatı beklerken, Ocak ayı sonuna kaldığına dair firmalardan bilgi gelmeye başladığını dile getiriyor. Firmaların web siteleri ise sevkiyat tarihini revize etmeye başladı.





InformationWeek tarafından verilen habere göre Intel'in Clover Trail işlemcisi WHQL onayından henüz geçmedi.





Microsoft'un Windows donanım kalite laboratuvarları olarak adlandırılan WHQL test süreci, tüm bileşenlerin donanım ve yazılım uyumluluğu açısından testten geçmesini zorunlu kılıyor. Aksi takdirde lisans anlaşmasına göre Windows PC satışı yapılamıyor. Intel de henüz test sürecini tamamlamadığı için Clover Trail işlemcili modellerin piyasaya çıkışı gecikiyor.





Intel yeni işlemcisini özellikle Windows 8 işletim sistemi için optimize etmişti. Bu bakımdan kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Sürecin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor ancak gecikme üreticileri sıkıntıya sokuyor.





Asus, Lenovo gibi firmalar Clover Trail işlemcili modellerin çıkış tarihini henüz kesinleştirmedi. Acer'ın W510 modeli ise çok sınırlı bir satış yapıyor. Firmalardan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.informationweek.com/hardware/handheld/dell-hp-windows-8-atom-tablets-delayed-u/240145002