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İddia : Firmalar, Clover Trail işlemcisinin sürücü eksikliği nedeniyle Windows tabletlerini erteliyor

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in tablet pazarında iddialı bir konuma gelmeyi umduğu Clover Trail tabanlı Atom işlemciler, hali hazırda Acer, Asus, Samsung gibi firmaların ilk Windows tabletlerinde yerini aldı ve ilerleyen dönemde yaklaşık 20 farklı model piyasada olacak. 

Ancak farklı kaynaklardan gelen bilgiler, Dell ve HP gibi üreticilerin Z2760 işlemcisini kullanan tabletlerini sürücü uyumsuzluğu nedeniyle ertelediklerini belirtiyor. 

Pek çok müşteri, Latitude 10 ve Envy x2 gibi tablet modellerini önsipariş verdikten sonra Kasım-Aralık içerisinde teslimatı beklerken, Ocak ayı sonuna kaldığına dair firmalardan bilgi gelmeye başladığını dile getiriyor. Firmaların web siteleri ise sevkiyat tarihini revize etmeye başladı. 

InformationWeek tarafından verilen habere göre Intel'in Clover Trail işlemcisi WHQL onayından henüz geçmedi. 

Microsoft'un Windows donanım kalite laboratuvarları olarak adlandırılan WHQL test süreci, tüm bileşenlerin donanım ve yazılım uyumluluğu açısından testten geçmesini zorunlu kılıyor. Aksi takdirde lisans anlaşmasına göre Windows PC satışı yapılamıyor. Intel de henüz test sürecini tamamlamadığı için Clover Trail işlemcili modellerin piyasaya çıkışı gecikiyor. 

Intel yeni işlemcisini özellikle Windows 8 işletim sistemi için optimize etmişti. Bu bakımdan kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu. Sürecin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor ancak gecikme üreticileri sıkıntıya sokuyor. 

Asus, Lenovo gibi firmalar Clover Trail işlemcili modellerin çıkış tarihini henüz kesinleştirmedi. Acer'ın W510 modeli ise çok sınırlı bir satış yapıyor. Firmalardan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.  

http://www.informationweek.com/hardware/handheld/dell-hp-windows-8-atom-tablets-delayed-u/240145002 Yorum Yaz
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demo11 6 yıl
ttnet"ede gelmiş acer markalı iyiki bu haberi görmüşüm alanın elinde kalacak...
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WarSaw 6 yıl
Artık AMD nin ipleri eline alma vakti geldi. Go AMD go go go
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DH Misafiri 6 yıl
Amd temash mimarisini eline yüzüne bulaştırmazsa inteli bu pazarda yakalayabilir.
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Rubisco 6 yıl
Intel'in bu alanda sahip olduğu doğru düzgün bi pazar yok ki AMD yakalayabilsin. Windows 8 bundan 2 yıl öncesinde çıkmış olabilseydi Z5xx 6xx serisi Atomlar ile x86 tabletler büyük sükse yapardı.

Bi de ilave olarak Windows7 ile çıkan Intel Atom tabletlerde, aşırı özelleşmiş kırpılmış bi tür tablet edition işletim sistemi olsaydı Windows ile, yine daha iyi tutunurlardı.

Win8 ile AMD elbette avantajlı konumda, umarız çok satarlar. Win8'i tablet kullanımda zamana dayalı şişme vs. ne derece olur hiç fikrim yok ama, geliştirici firmalar bu açıdan birkaç önlem alabilirlerse baya bi para kazanabilir AMD. Sonuçta Win8+ Intel Atom tabletler Surface ile aynı yada daha pahalı satılıyorlar / satılıyor olacak.
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Foxbat 6 yıl
AMD dört ayak üstüne düştü:) Hondo da gecikip 2013 başına sarkmıştı. Şiimdi kafa kafaya gelecekler bakalım kim kazanacak?
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