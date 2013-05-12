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İddia : Google X Phone projesini iptal etti

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Google X Phone projesini iptal etti

Google'ın bir süredir Motorola ile birlikte X Phone adlı ses getirecek bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ve gelecek hafta başlayacak geliştirici konferansında da tanıtacağı sık sık gündeme gelmekteydi.

Bir amiral gemi modelinden ziyade orta üst seviye bir model olması beklenen X Phone ile ilgili sürpriz iddialar gelmeye başladı.

Çin'in popüler teknoloji uzmanlarından olan Sun Chan Xu, Google'ın X Phone projesini iptal ettiğini açıkladı. İptalin nedeni ise cihazın yenilik ve teknoloji açısından eksikleri olması. Xu, Google'ın üzerinde biraz daha çalışılması için projeyi Motorola'ya iade ettiğini belirtiyor.

Google'ın Motorola'ya yaptığı yatırımın meyvesini toplamaya başlamak istemesi nedeniyle projeye büyük önem verdiği dile getiriliyor. Ayrıca Google'ın son aşamaya gelmiş bir projeyi rafa kaldırması da bilinen bir durum değil. Bu bakımdan iddiaların gerçek dışı olduğu düşünülüyor. 

Ancak iptal haberi farklı birkaç kaynaktan daha teyit edildiği için kafalar karışmış durumda. Gelecek hafta ise konu ile ilgili net bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

http://androidheadlines.com/2013/05/report-google-has-abandoned-the-x-phone-project.html Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 6 yıl en beğenilen
Motorola s4 donanimi seviyesinde bir amiral model cikarsin ve nexus serilerinde ki gibi guncellemeleri eksik etmesin , buraya yaziyorum aninda s4 u satip alirim.

Herkes bilmez ama motorolanin kalitesi bir baskadir.
Motorola s4 donanimi seviyesinde bir amiral model cikarsin ve nexus serilerinde ki gibi guncellemeleri eksik etmesin , buraya yaziyorum aninda s4 u satip aliri...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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musa_unsal2005 6 yıl
Google ağzına tükürürüm. Sakın böyle bir şey yapma en çok beklediğim telefon bu
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1 Avatar
Salona 6 yıl
İnşallah iddia olarak kalır. Motorola artık pazara dehil olmalı.
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Part Of The Nature 6 yıl
Kendini göstermesi için motorolanın X en yakın zamanda çıkarması gerekir diye düşünüyorum. Hemde sony xperia z gibi diğer telefonlardan + sı olmalı. Belki bu yüzden iptal edildi ama adamlar haklı + sı olmiycaksa aynı özelliklere sahip telefon var. Herkes telefon alırken özelliklerine ihtiyacına göre seçiyor. Benimde motorola razr değiştirmem için benim telefonumdan üstün olması gerekir. Gösteriş için telefon değiştirilmez. İsraf.
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Jacobıan 6 yıl
öyle bir proje var mıydı asıl soru bu
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RaymondSerway 6 yıl
2 gün sonra her şey belli olacak
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xxxone 6 yıl
Beklenti çok yüksek.Cihazın piyasadaki tüm telefonlardan daha güçlü daha yenilikçi olması için erteliyorlar.
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anticor 6 yıl
Bütün telefonlar bildiğim kadarıyla idda edilen çıkma tarihinden sonra çıktı muhtemelen bu da bir blöftür onlar gibi :D bütün demeyeym de çoğu. :D
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damn2u 6 yıl
Motorola zaten sevenlerini küstürdü, şimdi Google'da bir darbe vursun yılların Motorola şirketi yerle bir olsun boş yere..


Yazık ettiniz canım şirkete.
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ycanatilgan 6 yıl
Amiral gemisi olsun, çünkü Nexus 4 HTC, Samsung gibi markaların önüne geçemedi.
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WmGMD 6 yıl
Tam bir iddia olmuş ama :D
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General. 6 yıl
Üstteki tasarım harikası cihaz olsun geç gelsin
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__Nikolaus__ 6 yıl
Motorola s4 donanimi seviyesinde bir amiral model cikarsin ve nexus serilerinde ki gibi guncellemeleri eksik etmesin , buraya yaziyorum aninda s4 u satip alirim.

Herkes bilmez ama motorolanin kalitesi bir baskadir.
2 Yanıt Yanıtla +10
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erci501 6 yıl
hem iptal edildi diyor hem biraz daha üzerinde çalışılsın diye iade edildiği söyleniyor. Hangisine inansak bilemedim.
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kdrcnrbyrm 6 yıl
O olayın gerçeği şu:
Gerçekte böyle bir telefon çıkmayacaktı. Birisi bir iddia attı. Herkes kabullendi. Şimdi biriside iptal diyor.
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sinyorahıskalı 6 yıl
Geç olsun güç olmasın.
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K.can.tas 6 yıl
Umarım ertelenir ve ses getirecek bir cihaz çıkarırlar
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