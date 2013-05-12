İddia : Google X Phone projesini iptal etti





Google'ın bir süredir Motorola ile birlikte X Phone adlı ses getirecek bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı ve gelecek hafta başlayacak geliştirici konferansında da tanıtacağı sık sık gündeme gelmekteydi.





Bir amiral gemi modelinden ziyade orta üst seviye bir model olması beklenen X Phone ile ilgili sürpriz iddialar gelmeye başladı.





Çin'in popüler teknoloji uzmanlarından olan Sun Chan Xu, Google'ın X Phone projesini iptal ettiğini açıkladı. İptalin nedeni ise cihazın yenilik ve teknoloji açısından eksikleri olması. Xu, Google'ın üzerinde biraz daha çalışılması için projeyi Motorola'ya iade ettiğini belirtiyor.





Google'ın Motorola'ya yaptığı yatırımın meyvesini toplamaya başlamak istemesi nedeniyle projeye büyük önem verdiği dile getiriliyor. Ayrıca Google'ın son aşamaya gelmiş bir projeyi rafa kaldırması da bilinen bir durum değil. Bu bakımdan iddiaların gerçek dışı olduğu düşünülüyor.





Ancak iptal haberi farklı birkaç kaynaktan daha teyit edildiği için kafalar karışmış durumda. Gelecek hafta ise konu ile ilgili net bilgilerin elde edilmesi bekleniyor.

http://androidheadlines.com/2013/05/report-google-has-abandoned-the-x-phone-project.html