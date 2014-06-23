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İddia : HTC M8 Prime iptal, HTC Nexus 8 yıl sonuna doğru gelecek

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HTC M8 Prime iptal, HTC Nexus 8 yıl sonuna doğru gelecek

Yılın ilk yarısı için One M8, E8 ve One mini 2 modellerini lanse eden HTC'nin yılın ikinci yarısı için planladığı akıllı telefonlar ve özellikle Nexus tarafındaki muhtemel katkısı merakla bekleniyor.

Bugüne kadar gündeme gelen iddialar 2K ekranlı HTC M8 Prime, HTC M8 Plus/Advance ve Nexus 8 tablet modeliydi. Hatta M8 Prime modelinin 3 boyutlu bir görseli ve benchmark skorları da ortaya çıkmıştı.

Ancak ortaya çıkan yeni bilgilerde HTC'nin M8 Prime modelinin üretiminden vazgeçtiği ve yol haritasından çıkardığı ifade edildi. Bunun arkasında yatan en büyük nedenin ise yılın ikinci yarısı için tek bir amiral gemi modeli ile yola devam edilmek istenmesi olduğu düşünülüyor. 

Zira HTC M8 Plus modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 805 yongaseti ve alüminyum kasa olabileceği bir süredir konuşuluyor. M8 Advance ise bu modelin plastik kasalı versiyonu olarak öne çıkacak. M8 Prime da katılınca aynı donanıma sahip 3 farklı akıllı telefonun piyasada olması gibi bir durum yaşanabilir. Bu durumda HTC One Max modelinin bu yıl ki varisinin M8 Plus / Advance modellerinin olacağı tahmin ediliyor. 

Gündemdeki diğer bir konu ise HTC ve Google ortaklığının bu yıl Nexus 8 tablet üzerinde kendisini göstereceği yönünde. HTC uzun süredir Nexus programının dışında kaldı ve yıllar sonra 8 inçlik bir tablet ile programa geri dönecek. 

64-bitlik bir işlemcinin kullanılacağına dair söylentiler olan Nexus 8 modelinin 64-bit destekli Android sürümü ile tanıtılacağı ve bunun da yakın zamanda olmayacağı bildiriliyor. Nexus 8'in muhtemele tanıtım tarihi ise Ekim ayına kadar sarkabilecek. 

Bunlar şimdilik dedikodu mahiyetinde bilgiler. Ancak bu hafta başlayacak Google I/O 2014 konferansında 64-bitlik Android sürümü ile ilgili bazı bilgilerin gün ışığına çıkması ve ilişkili iddiaların da bu açıdan biraz daha netlik kazanması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Latest-information-on-the-HTC-One-M8-Prime-and-the-Nexus-8_id57360 Yorum Yaz
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KraftMK 4 yıl en beğenilen
Nexus cihazların fiyatı hep ucuz olurdu bunu HTC ile başaramazlar .HTC uçmuş çünkü
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BekirTemel 4 yıl
Htc biraz olsun düzlüğe çıkma ihtimali arıyorsa bu iş birlikleri sayesinde olabilir bence.
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acura07 4 yıl
Ekonomik nexus
Uber fiyatlı htc

Ayni cümlede kullanamadım bile :)
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FireSwords 4 yıl
8 yıl sonra diye okudum.


Bence Nexusları Samsung üretmeli. Stok Android arayüzü AMOLED ekranla çok iyi uyar çünkü AMOLED silahlarda çok iyi ve Stok Android arayüzü siyah tonlardan oluşuyor.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
htc gelirse nexus projesi ucuzluktan çıkar :D
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byaahmet 4 yıl
Tamam simdi oldu HTC nexus uretirse artik 2500Tl den.aliriz herhalde birde tamam uretsin de su muhtesem ultra piksel teknolojini bi zahmet kullanmasin....
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One_Shot 4 yıl
htc nexus 6 yı çıkarsa nexus cihazların eksiği olan ses kalitesi sorunu kalkar bir de 1400 tl civarı girerse ortalığı sallar
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dark dragon 4 yıl
3000 liradan girer piyasaya artık.
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sitnaons 4 yıl
Htc'yi Google bile kurtaramaz...
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metebyr 4 yıl
m8 i zaten yüksekten satıyor m8 prime çıksa ne yapacaklardı yani 3.000 tl mi ? e prime olanı m8 fiyatına düşürse m8 i daha aşağı çekmek zorunda kalacak ki fiyat konusunda htcyi kessen indirim yapmam diye bağıracak durumda. sırf m8 fiyatını düşürmemek için m8 prime iptal olmuş olabilir -_-
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viktory.. 4 yıl
prime olsa malzeme olarak ne secerlerdi merak ediyorum 2500 tl etiketi alimünyum gövdesiyle m8 prime değil mi zaten ??
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serokar1 4 yıl
HTC ve Nexus
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