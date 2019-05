İddia : HTC M8 Prime iptal, HTC Nexus 8 yıl sonuna doğru gelecek

Yılın ilk yarısı için One M8, E8 ve One mini 2 modellerini lanse eden HTC'nin yılın ikinci yarısı için planladığı akıllı telefonlar ve özellikle Nexus tarafındaki muhtemel katkısı merakla bekleniyor.





Bugüne kadar gündeme gelen iddialar 2K ekranlı HTC M8 Prime, HTC M8 Plus/Advance ve Nexus 8 tablet modeliydi. Hatta M8 Prime modelinin 3 boyutlu bir görseli ve benchmark skorları da ortaya çıkmıştı.





Ancak ortaya çıkan yeni bilgilerde HTC'nin M8 Prime modelinin üretiminden vazgeçtiği ve yol haritasından çıkardığı ifade edildi. Bunun arkasında yatan en büyük nedenin ise yılın ikinci yarısı için tek bir amiral gemi modeli ile yola devam edilmek istenmesi olduğu düşünülüyor.





Zira HTC M8 Plus modelinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük, Snapdragon 805 yongaseti ve alüminyum kasa olabileceği bir süredir konuşuluyor. M8 Advance ise bu modelin plastik kasalı versiyonu olarak öne çıkacak. M8 Prime da katılınca aynı donanıma sahip 3 farklı akıllı telefonun piyasada olması gibi bir durum yaşanabilir. Bu durumda HTC One Max modelinin bu yıl ki varisinin M8 Plus / Advance modellerinin olacağı tahmin ediliyor.





Gündemdeki diğer bir konu ise HTC ve Google ortaklığının bu yıl Nexus 8 tablet üzerinde kendisini göstereceği yönünde. HTC uzun süredir Nexus programının dışında kaldı ve yıllar sonra 8 inçlik bir tablet ile programa geri dönecek.





64-bitlik bir işlemcinin kullanılacağına dair söylentiler olan Nexus 8 modelinin 64-bit destekli Android sürümü ile tanıtılacağı ve bunun da yakın zamanda olmayacağı bildiriliyor. Nexus 8'in muhtemele tanıtım tarihi ise Ekim ayına kadar sarkabilecek.





Bunlar şimdilik dedikodu mahiyetinde bilgiler. Ancak bu hafta başlayacak Google I/O 2014 konferansında 64-bitlik Android sürümü ile ilgili bazı bilgilerin gün ışığına çıkması ve ilişkili iddiaların da bu açıdan biraz daha netlik kazanması bekleniyor.

