İddia : HTC sonraki modellerinde sıvı metal teknolojisine yer verebilir





Sıvı metal ifadesi bir dönem Apple'ın da kasa tasarımında yer vereceği iddiaları ile gündeme gelen bir alaşım. Sıvı metal; zirkonyum, titanyum, nikel ve bakır madenlerinin alaşımıyla elde ediliyor ve titanyumdan daha dayanıklı olduğu belirtiliyor.





Sıvı metal çok hafif olmasına karşın çizilmelere ve aşınmalara karşı da dirençli. Apple, iPhone modellerinin SIM kart tepsisinde bu teknolojiye yer veriyor.





Liquidmetal teknolojisinin geliştirilmesinde büyük katkısı olan Ordu doğumlu Dr. Atakan Peker yıllarca Liquidmetal firmasında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Apple, Liquidmetal firmasından bazı patentleri lisansladıktan sonra SIM kart tepsisinde sıvı metal alaşım kullanmaya başladı. Ayrıca teknolojinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge ekibi kurdu.





Tayvan'dan gelen son haberler HTC'nin gelecekteki akıllı telefonlarda sıvı metal teknolojisine yer vereceği yönünde. Bilgilere göre HTC, sıvı metal alaşımlı kasa tasarımı için Jabon International adlı firma ile işbirliği halinde. Firma ayrıca teknoloji üzerinde çalışmak için yeni mühendisler işe alıyor.





Ancak HTC'nin amiral gemi modelinde kullandığı metal alaşımlı kasa tasarımı da dayanıklılığı artırıyor. Kaynaklar bu alaşıma olan talebin oldukça yüksek olduğunu ve kısa vadede HTC'nin tercih değiştireceğini sanmıyor.





Dr. Atakan Peker de teknolojinin uzun vadeli yatırımlar sonucunda mobil cihazlarda kullanılabilir hale geleceğini ve üretim maliyetlerinin düşürüleceğini belirtiyor.





İddiaların ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak HTC, One modelinde premium seviyede tasarıma imza atmıştı. Bu bakımdan sonraki amiral gemilerinde böyle bir teknolojiye yer verebilir.

http://www.androidauthority.com/liquidmetal-tech-htc-smartphone-216822/