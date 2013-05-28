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İddia : HTC sonraki modellerinde sıvı metal teknolojisine yer verebilir

5 yıl
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50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : HTC sonraki modellerinde sıvı metal teknolojisine yer verebilir

Sıvı metal ifadesi bir dönem Apple'ın da kasa tasarımında yer vereceği iddiaları ile gündeme gelen bir alaşım. Sıvı metal; zirkonyum, titanyum, nikel ve bakır madenlerinin alaşımıyla elde ediliyor ve titanyumdan daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. 

Sıvı metal çok hafif olmasına karşın çizilmelere ve aşınmalara karşı da dirençli. Apple, iPhone modellerinin SIM kart tepsisinde bu teknolojiye yer veriyor. 

Liquidmetal teknolojisinin geliştirilmesinde büyük katkısı olan Ordu doğumlu Dr. Atakan Peker yıllarca Liquidmetal firmasında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Apple, Liquidmetal firmasından bazı patentleri lisansladıktan sonra SIM kart tepsisinde sıvı metal alaşım kullanmaya başladı. Ayrıca teknolojinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge ekibi kurdu.

Tayvan'dan gelen son haberler HTC'nin gelecekteki akıllı telefonlarda sıvı metal teknolojisine yer vereceği yönünde. Bilgilere göre HTC, sıvı metal alaşımlı kasa tasarımı için Jabon International adlı firma ile işbirliği halinde. Firma ayrıca teknoloji üzerinde çalışmak için yeni mühendisler işe alıyor.

Ancak HTC'nin amiral gemi modelinde kullandığı metal alaşımlı kasa tasarımı da dayanıklılığı artırıyor. Kaynaklar bu alaşıma olan talebin oldukça yüksek olduğunu ve kısa vadede HTC'nin tercih değiştireceğini sanmıyor. 

Dr. Atakan Peker de teknolojinin uzun vadeli yatırımlar sonucunda mobil cihazlarda kullanılabilir hale geleceğini ve üretim maliyetlerinin düşürüleceğini belirtiyor. 

İddiaların ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak HTC, One modelinde premium seviyede tasarıma imza atmıştı. Bu bakımdan sonraki amiral gemilerinde böyle bir teknolojiye yer verebilir.

http://www.androidauthority.com/liquidmetal-tech-htc-smartphone-216822/ Yorum Yaz
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yunusfurkanayse 5 yıl en beğenilen
Doğadan ilham almış poşet telefonlardan bıktım şimdi elimde HTC one var bir bakan dönüp bir daha bakıyor sokakta falan durdurup soruyolar o derece millet posete plastige doydu ağa.
Doğadan ilham almış poşet telefonlardan bıktım şimdi elimde HTC one var bir bakan dönüp bir daha bakıyor sokakta falan durdurup soruyolar o derece millet posete...
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eulogy 5 yıl
Terminatör 2'ye az kaldı :P

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diablque 5 yıl
Htc android ekosisteminin en sukseli kasa dizayn cihazlarini uretiyor
Sense arayuzune kimsenin bisey demeye de hakki yok
Sense kullanan bilir
Yanlislari yok mu peki
Ana hatlariyla
1 Cikarilabilir yuksek batarya
2 Guncelleme zaman araliklarini daraltmasi
3 Teknik servis musteri memnuniyeti
4 Reklam
Bu 4 ana unsuru top seviyelere cikarabilirse bu piyasa da soz sahibi olur samsungla 1 2 yi oynar
Htc android ekosisteminin en sukseli kasa dizayn cihazlarini uretiyorSense arayuzune kimsenin bisey demeye de hakki yokSense kullanan bilirYanlisl...
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Amedra 5 yıl
Elit diye boşuna demiyoruz. :p
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genca28 5 yıl
efe7182
Doğada poşet yok,neden doğadan ilham aldım diyor Samsung.Sonuçta naylon üretiyor

Doğada odundan bol ne var ilham almaları için. :)
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cherkesomer 5 yıl
Fatih617
Htc harbiden saçmalıyor, Ultrapixel meselesi yüzünden şirket batmanın eşiğine geldi bundan ders çıkarmak yerine sıvı metal telefon peşinde. Bu yolda devam Htc...

hahahahah batmanın eşiğimi_? 5milyon sattı üretim sıkıntısına rağmen sen neyin kafasındasın_? one sayesinde tekrar yükselişe geçti firma siz hangi dünyada yaşıyorsunuz acaba_?
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Fatih617 5 yıl cherkesomer
cherkesomer

Fatih617

Htc harbiden saçmalıyor, Ultrapixel meselesi yüzünden şirket batmanın eşiğine geldi bundan ders çıkarmak yerine sıvı metal telefon peşinde. Bu yolda devam Htc...


hahahahah batmanın eşiğimi_? 5milyon sattı üretim sıkıntısına rağmen sen neyin kafasındasın_? one sayesinde tekrar yükselişe geçti firma siz hangi dünyada yaşıyorsunuz acaba_?

chip.com.tr/haber/htc-tarihinin-en-kotu-haberi_40152.html

chip.com.tr/haber/htc-one-da-tedarik-sikintisi-yasaniyor_39122.html

Lütfen bilip bilmeden konuşarak insanların kafasını karıştırmayalım.
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Fatih617 5 yıl
Htc harbiden saçmalıyor, Ultrapixel meselesi yüzünden şirket batmanın eşiğine geldi bundan ders çıkarmak yerine sıvı metal telefon peşinde. Bu yolda devam Htc...
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vamp 5 yıl
Siz ilk önce aluminyum kasayı düzgünce bir şekilde birleştirin daha sonra sıvı metalle ilgilenirsiniz
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bluebest 5 yıl
Plastik olmasın da sıvı metal, kuru metal fark etmez!
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orhanyıldız 5 yıl
Tasarım ve arayüz konusunda htcnin üstüne tanımam.
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OverClocK1ng 5 yıl
eulogy
Terminatör 2ye az kaldı :P

Ben de tam girip Skynet ve T1000 yolda yazacaktım...


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Dexstz 5 yıl
Merak ettim
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kaskas123 5 yıl
htc önce esski telefonları için(one x gibi) güncellemeler çıkarsın. daha sonra böyle teknolojilere girsin
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efe7182 5 yıl
Doğada poşet yok,neden doğadan ilham aldım diyor Samsung.
Sonuçta naylon üretiyor
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X@ndeR 5 yıl
İsmi T-1000 olsa bari.
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cherkesomer 5 yıl
samsung da doğadan esinlenmeye devam etsin :)))
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carter 5 yıl
Bakalım nasıl bir telefon ortaya çıkacak. Tasarım konusunda da yine iyi bir iş çıkartacaklarını düşünüyorum.
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