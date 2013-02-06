İddia : Huawei Ascend P2 8 çekirdekli bir işlemci ile gelebilir





CES 2013 fuarında 5 inçlik Full HD ekranlı Ascend D2 ve 6.1 inçlik 720p ekranlı Ascend Mate modellerini tanıtarak adından en çok söz ettiren firmalardan birisi olan Huawei, MWC 2013 etkinliğinde de iddialı olma peşinde.





Firma Cortex-A15 mimarisini temel alan ve HiSilicon firması ile ortaklaşa geliştirdiği işlemcisini yaz dönemine doğru pazara sunacağını ve ilk örneklerini bu etkinlikte tanıtacağını daha önce dile getirmişti. Ascend serisine ait olacak yeni modelin birisinin P2 olacağı bir süredir dile getiriliyor. SlashGear sitesi ise bu modelin 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacağını iddia ediyor.





P1 modelinde olduğu gibi bu model de incelik konusunda bir hayli iddialı olacak. Ancak bu sekiz çekirdeğin ne tür bir tasarımda olacağı açıklanmadı. ARM'ın big.LITTLE tasarımını temel alan ve 4 adet Cortex-A7 tabanlı ve 4 adet Cortex-A15 tabanlı çekirdek barındıran bir işlemci olacağı ihtimal dahilinde. Bu tasarımda bu iki grup aynı anda çalışmaktan ziyade yapılan işe göre devreye girerek en iyi enerji tasarrufu veya en iyi performansı sağlıyor.





Modelin diğer özelliklerinin ise 4.7 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.1.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte kamera, 2200mAh batarya şeklinde olduğu iddia ediliyor. Modelin yaklaşık olarak 480$ fiyat etiketine sahip olacağı da ifade ediliyor. Ayrıca GizChina sitesi de modele ait olduğunu iddia ettiği görsellere yer verdi.





Şu an için 8 çekirdekli bir işlemci Huawei için mümkün görünmüyor zira firmanın yılın ikinci yarısı için böyle bir işlemci hazırlayacağı gündeme gelmişti. Modelin en iyi ihtimalle Cortex-A15 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemci ile geleceği söylenebilir. Huawei genelde sızıntılara karşı pek tedbir almayan bir firma ve işlemci hariç sızıntıların çoğu doğru olabilir.

http://www.slashgear.com/huawei-mwc-2013-press-event-invite-tips-ascend-p2-and-8-core-cpu-05268193/