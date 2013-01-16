İddia : LG Nexus 5, Tegra 4 ile gelecek





LG'nin Google ortaklığı ile geçen yıl pazara sunduğu Nexus 4 modeli uzun süre stok sıkıntısı yaşadı ve bulunması mucize cihaz olarak tüketiciler tarafından isimlendirilmeye başlandı. LG, ürün ile ilgili stok sıkıntısı yaşanmadığını ve üretimin devam ettiğini söylese de cihazın en fazla 500 bin adet satmış olabileceği öngörülüyor.





Bununla birlikte LG'nin yeni Nexus için çalışmalara başladığı da ortaya atılan iddialar arasında. Güney Kore kaynaklı bazı forumlarda Nexus 5 ile ilgili firma içerisinde bazı bilgiler elde edildiği iddia ediliyor.





Buna göre LG'nin yeni Nexus 5 modeli, Mayıs ayının ortasında Google I/O konferansında tanıtılacak. İşlemci olarak ise NVIDIA'nın henüz duyurduğu Cortex-A15 tabanlı Tegra 4 çözümü yer alıyor. 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, 3MP ön kamera, 8GB/16GB depolama kapasitesi ile birlikte modelin 299$ başlangıç fiyatına sahip olacağı dile getiriliyor.





İddiaların henüz doğrulanmış bir kısmı yok. Ancak donanım itibariyle bu yıl ki akıllı telefonlarda sıkça göreceğimiz özellikler yer alıyor. Bu bakımdan gerçeğe yakın tahminler olabilir.





Bunun yanında yeni Nexus tableti ile ilgili de bazı iddialar mevcut. Nexus 7.7 olacak yeni tableti de LG firması üretecek. 7.7 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlük kullanılırken, yoğunluk 294ppi olacak. Bu modelde de işlemci tercihi Tegra 4'ten yana kullanılmış. 8GB depolama kapasitesi, ön ve arka HD kamera şeklinde özellikler mevcut.





İddialar bu iki modelin Android 5.0 Key Lime Pie ile geleceği yönünde. Google konferansında yeni işletim sistemini detaylanırken, referans modeller de LG'den gelecek.

http://www.phonearena.com/news/LG-Nexus-5-and-Nexus-7.7-rumors-commence-higher-resolution-screens-Google-IO-announcement_id38784