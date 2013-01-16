İddia : LG Nexus 5, Tegra 4 ile gelecek

Haber Editörü
LG'nin Google ortaklığı ile geçen yıl pazara sunduğu Nexus 4 modeli uzun süre stok sıkıntısı yaşadı ve bulunması mucize cihaz olarak tüketiciler tarafından isimlendirilmeye başlandı. LG, ürün ile ilgili stok sıkıntısı yaşanmadığını ve üretimin devam ettiğini söylese de cihazın en fazla 500 bin adet satmış olabileceği öngörülüyor.
Bununla birlikte LG'nin yeni Nexus için çalışmalara başladığı da ortaya atılan iddialar arasında. Güney Kore kaynaklı bazı forumlarda Nexus 5 ile ilgili firma içerisinde bazı bilgiler elde edildiği iddia ediliyor.
Buna göre LG'nin yeni Nexus 5 modeli, Mayıs ayının ortasında Google I/O konferansında tanıtılacak. İşlemci olarak ise NVIDIA'nın henüz duyurduğu Cortex-A15 tabanlı Tegra 4 çözümü yer alıyor. 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, 3MP ön kamera, 8GB/16GB depolama kapasitesi ile birlikte modelin 299$ başlangıç fiyatına sahip olacağı dile getiriliyor.
İddiaların henüz doğrulanmış bir kısmı yok. Ancak donanım itibariyle bu yıl ki akıllı telefonlarda sıkça göreceğimiz özellikler yer alıyor. Bu bakımdan gerçeğe yakın tahminler olabilir.
Bunun yanında yeni Nexus tableti ile ilgili de bazı iddialar mevcut. Nexus 7.7 olacak yeni tableti de LG firması üretecek. 7.7 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlük kullanılırken, yoğunluk 294ppi olacak. Bu modelde de işlemci tercihi Tegra 4'ten yana kullanılmış. 8GB depolama kapasitesi, ön ve arka HD kamera şeklinde özellikler mevcut.
İddialar bu iki modelin Android 5.0 Key Lime Pie ile geleceği yönünde. Google konferansında yeni işletim sistemini detaylanırken, referans modeller de LG'den gelecek.
http://www.phonearena.com/news/LG-Nexus-5-and-Nexus-7.7-rumors-commence-higher-resolution-screens-Google-IO-announcement_id38784 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sebeple sistemin dayattigini degil kendi akli-seliminize gore hareket edin.
Suan SII kullaniyorum ve 2013'ü de bu telefonla tamamlamayi düsünüyorum.
Samsung kendi amiral gemilerinin baltalamamak için performanslı ve kaliteli bir telefonu ucuza üretmez Google için, zaten ürettiği Nexuslarda da bu durumu gördük. Galaxy Nexus, Galaxy S2'den aylar sonra çıkmasına rağmen S2'ye bariz bir üstünlük sağlayamadı. Ekranı dışında net bir artısı yoktu, GPU'su daha geriydi hatta. Ancak LG satış grafiğini yükseltmek durumunda olan ve kendi ismini yayması gereken bir şirket olduğu için bu fedakarlığı yapabilir Google için, yaptığını da gördük. Neredeyse kendi amiral gemisi Optimus G ile aynı özellikte olan Nexus 4'ü üretti ve kendi amiral gemisinin yarı fiyatına satılmasına göz yumdu.
Bunu LG'den başka yapacak şirket görmüyorum şuan açıkçası. Çinli firmaları falan saymayın hiç, global olarak büyük şirketler arasında LG'den başka üretici görmüyorum bunu yapacak. O yüzden Google da kaliteliyi ucuza sunup Android kullanıcı sayısını arttırmayı hedeflediği için, belli bir süre daha LG ile devam edecektir ortaklığa. Yeni Nexus telefon ve tablette de LG imzası görmemiz gayet olası.