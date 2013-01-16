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İddia : LG Nexus 5, Tegra 4 ile gelecek

6 yıl
2,3b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin Google ortaklığı ile geçen yıl pazara sunduğu Nexus 4 modeli uzun süre stok sıkıntısı yaşadı ve bulunması mucize cihaz olarak tüketiciler tarafından isimlendirilmeye başlandı. LG, ürün ile ilgili stok sıkıntısı yaşanmadığını ve üretimin devam ettiğini söylese de cihazın en fazla 500 bin adet satmış olabileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte LG'nin yeni Nexus için çalışmalara başladığı da ortaya atılan iddialar arasında. Güney Kore kaynaklı bazı forumlarda Nexus 5 ile ilgili firma içerisinde bazı bilgiler elde edildiği iddia ediliyor.

Buna göre LG'nin yeni Nexus 5 modeli, Mayıs ayının ortasında Google I/O konferansında tanıtılacak. İşlemci olarak ise NVIDIA'nın henüz duyurduğu Cortex-A15 tabanlı Tegra 4 çözümü yer alıyor. 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera, 3MP ön kamera, 8GB/16GB depolama kapasitesi ile birlikte modelin 299$ başlangıç fiyatına sahip olacağı dile getiriliyor.

İddiaların henüz doğrulanmış bir kısmı yok. Ancak donanım itibariyle bu yıl ki akıllı telefonlarda sıkça göreceğimiz özellikler yer alıyor. Bu bakımdan gerçeğe yakın tahminler olabilir. 

Bunun yanında yeni Nexus tableti ile ilgili de bazı iddialar mevcut. Nexus 7.7 olacak yeni tableti de LG firması üretecek. 7.7 inçlik ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlük kullanılırken, yoğunluk 294ppi olacak. Bu modelde de işlemci tercihi Tegra 4'ten yana kullanılmış. 8GB depolama kapasitesi, ön ve arka HD kamera şeklinde özellikler mevcut.

İddialar bu iki modelin Android 5.0 Key Lime Pie ile geleceği yönünde. Google konferansında yeni işletim sistemini detaylanırken, referans modeller de LG'den gelecek. 

http://www.phonearena.com/news/LG-Nexus-5-and-Nexus-7.7-rumors-commence-higher-resolution-screens-Google-IO-announcement_id38784 Yorum Yaz
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Cidelee 6 yıl en beğenilen
Google b*kunu yiyim Lg'ye ürettirme
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FlyingUnderpants 6 yıl
Teknoloji hizlandikca bizim ona yetismemiz daha cok kapital gerektiriyor. X gelmeden Y cikiyor, Y bes aylikken Z tanitiliyor.
Bu sebeple sistemin dayattigini degil kendi akli-seliminize gore hareket edin.
Suan SII kullaniyorum ve 2013'ü de bu telefonla tamamlamayi düsünüyorum.
Teknoloji hizlandikca bizim ona yetismemiz daha cok kapital gerektiriyor. X gelmeden Y cikiyor, Y bes aylikken Z tanitiliyor.Bu sebeple sistemin dayattigin...
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3 Yanıt Yanıtla +17
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Lepanto 6 yıl
LG'ye ürettirmesi gayet mantıklı, tahminimce kaliteyi düşürmeden en iyi fiyatı LG veriyordur. Daha önce HTC ve Samsung'a ürettirdi, hiçbirini de 300$'dan başlayan fiyatlarla satamadı, sadece Galaxy Nexus'un fiyatını son zamanlarda düşürmüştü 350$'a ayrıca Nexus 4 ile Galaxy Nexus'un Google'a maliyetleri aynı bile olsa cihazlar arasında belli bir kalite farkı var, kasasından da belli. Normal şartlarda Nexus 4'ün daha pahalı olması gerekli.

Samsung kendi amiral gemilerinin baltalamamak için performanslı ve kaliteli bir telefonu ucuza üretmez Google için, zaten ürettiği Nexuslarda da bu durumu gördük. Galaxy Nexus, Galaxy S2'den aylar sonra çıkmasına rağmen S2'ye bariz bir üstünlük sağlayamadı. Ekranı dışında net bir artısı yoktu, GPU'su daha geriydi hatta. Ancak LG satış grafiğini yükseltmek durumunda olan ve kendi ismini yayması gereken bir şirket olduğu için bu fedakarlığı yapabilir Google için, yaptığını da gördük. Neredeyse kendi amiral gemisi Optimus G ile aynı özellikte olan Nexus 4'ü üretti ve kendi amiral gemisinin yarı fiyatına satılmasına göz yumdu.

Bunu LG'den başka yapacak şirket görmüyorum şuan açıkçası. Çinli firmaları falan saymayın hiç, global olarak büyük şirketler arasında LG'den başka üretici görmüyorum bunu yapacak. O yüzden Google da kaliteliyi ucuza sunup Android kullanıcı sayısını arttırmayı hedeflediği için, belli bir süre daha LG ile devam edecektir ortaklığa. Yeni Nexus telefon ve tablette de LG imzası görmemiz gayet olası.
LG'ye ürettirmesi gayet mantıklı, tahminimce kaliteyi düşürmeden en iyi fiyatı LG veriyordur. Daha önce HTC ve Samsung'a ürettirdi, hiçbirini de 300$'dan başla...
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yeb2734 6 yıl
Demek istediğim bugünün telefonları ve o zmnın telfonları arasında
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Özaltay 6 yıl
Google, Motorola'yi yatmasi için mi Aldı?
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-Freedom- 6 yıl Özaltay
Genç FB 33
Google, Motorola'yi yatmasi için mi Aldı?

Motorola once bi kendine gelsin
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Jacobıan 6 yıl
LG
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olağan_şüpheli 6 yıl
8 gb 16 gb diyor ya hala
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onsos1100 6 yıl
nexus 4 türkiye'de 1399 lira ile satışa sunulmuştur.
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demirparcasi 6 yıl
| OMG! |
Orijinalden alıntı: berkozcann
Orijinalden alıntı: haymatloshan Googlenın ne yapmaya çalıştığını çözemedim açıkcası,Motorola gibi bir devi alıp LGye telefon çıkarttırmak hangi akıla hizmettir.
direk donanım üretenle anlaşıp aracısız ilk elden çıkarttırıyor ki cihazın maliyeti düşük olsun
lg s4 proyu kendi üretebiliyor, ıps ekranıda kendi üretiyor zaten piyasada lcdyi geliştiren en büyük firmalardan biri, kasa üretimide onlardan, geriye ne kaldı ki başka
arkadaşın söylediğine ek olarak: android ekosistemini ucuz telefonlarla yayıp sistem üzerinden para kazanıyor,2015e kadar android pazarın büyük kısmını ele geçirecek,daha sonra parayla lisanlamaya başlar gibime geliyor,ya da ios gibi kapatır ama bu google,böyle bir şey yapacağını pek sanmıyorum. şimdilik sadece hızlı bir yayma ve kullanıcıya alışkanlık kazandırma düşüncesinde google.motorola kozunu sonraya saklıyor gibime geldi. motorolayla kendi nexus cihazlarını üretip sürekli güncel,donanım-yazılım uyumu üst düzey cihazlar çıkaracaklardır.bence samsung htc sony ve lg her birinin bir an önce tutunacak bir dal bulması lazım. bir sisteme destek vermeli ve yatırım yapmalılar. çünkü işletim sistemleri kolay adam olamıyor,google gibi bir yazılımcı şirket ve microsoft gibi bir yazılım duayeni bile ios kadar iyi sistemler ortaya koyamadı geçtiğimiz 3-4 yılda.ben asıl 2015 ve sonrasını merak ediyorum.

Dünya telefon üretmek çok zor değil Motorola Google satın almadan önce zaten LG ve Samsun'a denk kalitede telefon üretiyordu. Çinliler bile üretebilirken LG vb. olmadan Google telefon üretemeyeceksen zaten üretmesin.
Google'un bu fiyat takıntısını da anlamıyorum. Telefon veya tablet 299USD olmasın 349USD olsun ama eksiksiz olsun ve stoğu bulunsun. Nexus 4 telefon stoğu tam bir facia. Lafta Nexus4 diye bir telefon olsa da gerçekte yok. Keza Nexus 7'de durum farklı mı? Tanıtalı aylar oldu (Temmuz ortası) arka kamerası ve SD card girişi olmasa da en iyi 7" tabletti ama hala Türkiye'de bir çok ülkede yok. Ipad Mini geldi Nexus 7 yok. Satın alamadıktan sonra ucuz olmasının ne anlamı var.
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_blackmamba_ 6 yıl
Açıkçası acayip şaşırdım, bizde Nexus 4 neden gelmiyor diye kendi aramızda tartışıyorduk.. Bunun nedeni bu olabilir tabiki, ancak bu sefer kafamda farklı bir düşünce belirdi. Bu ürün Türkiye'ye gelir mi?
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demirparcasi 6 yıl
Google olarak gitti Motorola'nın akıllı telefon bölümünü bir çok kişiye gereğinden fazla para vererek satın aldın. Peki neden hala LG'nin, Asus'un, HTC'nin, Samsung'un peşinden koşuyorsun? Koşacaksan neden Motorola'yı satın alıyorsun? Motorola ABD'de ne güzel yenilikçi telefonlar çıkartıyordu. Benim googledan beklediğim isterse 50USD pahalı olsun ama kaliteli, pil süresi iyi giden, iyi yazılım desteği stabilitesi olan ve en önemlisi de stoğu olup satın alabileceğim bir telefon yapmaları.
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aceleciburak 6 yıl
bu arada LG Nexus 4 Teknosa stoklarına girmiş satışına başlanmış ...

teknosa.com/...
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hollowman_ 6 yıl
4,7" psikolojik sınır. 5" fazla kalıyor. nexus 4 ün tasarımı zaten fazlasıyla güzeldi. full hd ekran ve 13 mp kamera için almaya değmez. donanım farkıda çok olmayacaktır. zaten krait işlemci adreno 320 birleşimi yeterliydi. 8/16 gb dahili olayına hiç girmiyorum zaten.
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Lepanto 6 yıl
LG'ye ürettirmesi gayet mantıklı, tahminimce kaliteyi düşürmeden en iyi fiyatı LG veriyordur. Daha önce HTC ve Samsung'a ürettirdi, hiçbirini de 300$'dan başlayan fiyatlarla satamadı, sadece Galaxy Nexus'un fiyatını son zamanlarda düşürmüştü 350$'a ayrıca Nexus 4 ile Galaxy Nexus'un Google'a maliyetleri aynı bile olsa cihazlar arasında belli bir kalite farkı var, kasasından da belli. Normal şartlarda Nexus 4'ün daha pahalı olması gerekli.

Samsung kendi amiral gemilerinin baltalamamak için performanslı ve kaliteli bir telefonu ucuza üretmez Google için, zaten ürettiği Nexuslarda da bu durumu gördük. Galaxy Nexus, Galaxy S2'den aylar sonra çıkmasına rağmen S2'ye bariz bir üstünlük sağlayamadı. Ekranı dışında net bir artısı yoktu, GPU'su daha geriydi hatta. Ancak LG satış grafiğini yükseltmek durumunda olan ve kendi ismini yayması gereken bir şirket olduğu için bu fedakarlığı yapabilir Google için, yaptığını da gördük. Neredeyse kendi amiral gemisi Optimus G ile aynı özellikte olan Nexus 4'ü üretti ve kendi amiral gemisinin yarı fiyatına satılmasına göz yumdu.

Bunu LG'den başka yapacak şirket görmüyorum şuan açıkçası. Çinli firmaları falan saymayın hiç, global olarak büyük şirketler arasında LG'den başka üretici görmüyorum bunu yapacak. O yüzden Google da kaliteliyi ucuza sunup Android kullanıcı sayısını arttırmayı hedeflediği için, belli bir süre daha LG ile devam edecektir ortaklığa. Yeni Nexus telefon ve tablette de LG imzası görmemiz gayet olası.
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sharpie 6 yıl
FlyingUnderpants
Teknoloji hizlandikca bizim ona yetismemiz daha cok kapital gerektiriyor. X gelmeden Y cikiyor, Y bes aylikken Z tanitiliyor.Bu sebeple sistemin dayattigini degil kendi akli-seliminize gore hareket edin.Suan SII kullaniyorum ve 2013ü de bu telefonla tamamlamayi düsünüyorum.

bende yaklaşık 1 yıldır s2 kullanıyorum ve aynen 2013'ü bu cihazla tamamlamayı düşünüyorum.
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KediTartaklayanBodyciFare 6 yıl
Nexus 4'ü kaç ay bekledi insanlar stok sıkıntısı yüzünden.Maliyet yönünden yeni Nexus telefon için yine LG seçilirse bir 40 yıl daha bekler insanlar herhalde.
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umut_shn 6 yıl
Google allah rızası için sony e üret
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