İddia: Meizu MX3, Exynos 5 Octa platformuyla gelebilir

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun, kapalı kapılar ardında yeni amiral gemisi MX3 üzerinde çalıştığı konuşuluyor. MX3'e ait olduğu öne sürülen bazı teknik özellikler, Facebook aracılığıyla internet ortamına sızdırılmış durumda.

Söylentilere göre MX3'e, Samsung'un Exynos 5410 Octa platformu hayat verecek. 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen bu platformda, 4 adet ARM Cortex-A7 tabanlı çekirdek ve 4 adet ARM Cortex-A15 tabanlı çekirdek bulunuyor. Yüksek işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda, enerji verimliliği yüksek olan Cortex-A7 tabanlı çekirdekler devreye girerek enerji tasarrufu sağlanıyor. Platform, grafik yeteneklerini ise üç çekirdekli PowerVR SGX544 MP3 grafik işlem birimine borçlu. 533 MHz'de çalışan grafik işlem birimi, yaklaşık 51.2 gigaFLOPS'luk işlem / hesaplama gücüne olanak tanıyor. Meizu, önceki modellerinde de Samsung üretimi işlemci kullandığı için MX3'te Exynos 5410 Octa ile karşılaşmak bizim için büyük bir sürpriz olmayacaktır.



5.1-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefonun, daha ince bir çerçeveye sahip olacağı vurgulanmış. Meizu cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



http://news.mydrivers.com/1/257/257961.htm#ystfuv