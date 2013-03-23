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İddia: Meizu MX3, Exynos 5 Octa platformuyla gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun, kapalı kapılar ardında yeni amiral gemisi MX3 üzerinde çalıştığı konuşuluyor. MX3'e ait olduğu öne sürülen bazı teknik özellikler, Facebook aracılığıyla internet ortamına sızdırılmış durumda.
İddia: Meizu MX3, Exynos 5 Octa platformuyla gelebilir
Söylentilere göre MX3'e, Samsung'un Exynos 5410 Octa platformu hayat verecek. 28 nm High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen bu platformda, 4 adet ARM Cortex-A7 tabanlı çekirdek ve 4 adet ARM Cortex-A15 tabanlı çekirdek bulunuyor. Yüksek işlem gücü gerektirmeyen uygulamalarda, enerji verimliliği yüksek olan Cortex-A7 tabanlı çekirdekler devreye girerek enerji tasarrufu sağlanıyor. Platform, grafik yeteneklerini ise üç çekirdekli PowerVR SGX544 MP3 grafik işlem birimine borçlu. 533 MHz'de çalışan grafik işlem birimi, yaklaşık 51.2 gigaFLOPS'luk işlem / hesaplama gücüne olanak tanıyor. Meizu, önceki modellerinde de Samsung üretimi işlemci kullandığı için MX3'te Exynos 5410 Octa ile karşılaşmak bizim için büyük bir sürpriz olmayacaktır.
5.1-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verileceği belirtilen akıllı telefonun, daha ince bir çerçeveye sahip olacağı vurgulanmış. Meizu cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

http://news.mydrivers.com/1/257/257961.htm#ystfuv Yorum Yaz
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haymatloshan 6 yıl
Elin ufak tefek Çinlisi bile 5.1 inç telefon yapma peşinde.
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myhotyro 6 yıl en beğenilen
"... Meizu cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz ...."
Meizu'nun Türkiye'ye geleceği konusunda bir bilgilendirme olmadıktan sonra gerisi hikaye.
"... Meizu cephesinde yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz ...."Meizu'nun Türkiye'ye geleceği konusunda bir bilgilendirme olmad...
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thinkwithbrain 6 yıl
Meizu derin beyler bizi aşar
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fleischman 6 yıl
Arkadaslar ilk ciktiginda mx aldim ve halen kullaniyorum flyme os gercekten guzl bir arayuz samsung gibi gereksiz zirvalarla dolu degil duzenli update geliyor ayrica her uygulamanizi clouda yedekleyebiliyorsunuz diger telefonlarda olmayan mikrofondan gorusme kayit ozelligide default olarak geliyor
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DH Misafiri 6 yıl
abi anlamış değilim çinlilerle ne alıp veremediğiniz var sizin telefonlarınızın iç parçalarıda çinden çıkma unutmayın bunları mieizu çoğu firmadan iyi telefon üretiyor arayüzleride kötü değil
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rabbitweed 6 yıl
meizu mx2 kullanmaktayim.su anki ekran boyutu tek kullanim icin ideal(4,4 inc) bunun ustu cok buyuk olacaktir.firmalari anlamiyorum,hep ekrani buyutmeye calisiyorlar....
bir tek Htc ile Apple farkinda sanirim bunun.
Htc 5.0 incden 4.7 ye dustu,apple sa 4.0 inc de hala
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12 Angry Men 6 yıl
EmreFB1907
12 Angry Men
haymatloshan Elin ufak tefek Çinlisi bile 5.1 inç telefon yapma peşinde.
Çok saçma, tüm telefonlar çinde üretiliyor zaten. Çini çok küçümsemişsin. Önce kendi ülkene bak olurmu? Çinde neler yapılıyor aklın hayalin şaşar, ne mimariler ne barajlar var, az araştır kültürün artsın.
Çinin yapması başka. Kendi ana kaynaklarını kullanıp , malzemeleri başka ülkelerden yada kendin ülkenden tedarik edip, Çine giderek Çinliyi ucuza çalıştırıp, birşeyler yaptırmak farklı dostum. Çinliler kafası çalışmayan bir toplum . Sadece taklit yetenekleri gelişmiş ve çalışkanlar . Ayrıca ne dayarsan onu yiyorlar . Sen çok yanlış anlamışsın Çini

Asıl sen yanlış anlamışsın çini
çin dünyanın en eski medeniyetlerinden bir tanesi
bin yıllardır aynı coğrafyadalar ve birçok icatı çinliler bulmuştur.
sen git çinin şehirlerine bak ağzın ayağına kadar açık kalır
çinin yaptığı barajlara bak elektrik santrellerine bak muazzmdır
şehirlerine bak, metrolarına bak yollarına bak
say say bitmez.
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kızgınjapon 6 yıl
gagilo
kim ne derse desin AYFON :D

iphone güzel iyi tmm ama savunurken bir önce yazmasını öğren o ayfon değil iphone :D
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
telefonlarını göremesekte, kullanamasakta arayüzleri fena değil, kullanılabilir
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.mert 6 yıl
Yanlis bilmiyorsam meizu tum M serisi tum telefonlarinda samsung uretimi islemci kullanmisti zaten beklenilen birseydi
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12 Angry Men 6 yıl
haymatloshan

Elin ufak tefek Çinlisi bile 5.1 inç telefon yapma peşinde.


Çok saçma, tüm telefonlar çinde üretiliyor zaten. Çini çok küçümsemişsin.

Önce kendi ülkene bak olurmu?

Çin'de neler yapılıyor aklın hayalin şaşar, ne mimariler ne barajlar var, az araştır kültürün artsın.




1 Yanıt Yanıtla
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Golden Gate 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

haymatloshan

Elin ufak tefek Çinlisi bile 5.1 inç telefon yapma peşinde.


Çok saçma, tüm telefonlar çinde üretiliyor zaten. Çini çok küçümsemişsin.

Önce kendi ülkene bak olurmu?

Çin'de neler yapılıyor aklın hayalin şaşar, ne mimariler ne barajlar var, az araştır kültürün artsın.






Çin'in yapması başka. Kendi ana kaynaklarını kullanıp , malzemeleri başka ülkelerden yada kendin ülkenden tedarik edip, Çin'e giderek Çinliyi ucuza çalıştırıp, birşeyler yaptırmak farklı dostum. Çin'liler kafası çalışmayan bir toplum . Sadece taklit yetenekleri gelişmiş ve çalışkanlar . Ayrıca ne dayarsan onu yiyorlar .

Sen çok yanlış anlamışsın Çin'i
2 Yanıt Yanıtla
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frux 6 yıl
Meizu`nun mp4 playerı meizu m6 modelini bir zamanlar next firması Türkiye`ye getirtmişti.. Kaliteli bir müzik çalardı.. ses kalitesi çok iyidi..
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Guest-334F3CF19 6 yıl
1920x1200 piksel gayet iyi ama beklenen performansı vermez bu ürün
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DaOzy 6 yıl
Çinliler bu telefon işinde epey ilerlediler ama ''Donanımı yüksek tut gerisi gelir'' mantığından vazgeçmeliler.Sonuçta donanım önemli ama her şey değil.
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