İddia : Microsoft, FourSquare'den hisse kapmak niyetinde





Kısa süre içerisinde popüler olan girişimlerin, teknoloji devleri tarafından satın alındığına sıkça şahit oluyoruz. Bu kez iddiaların ortasında FourSquare var.





Kullanıcılara yeni bir alışkanlık kazandırdığını ifade edebileceğimiz konum tabanlı paylaşım uygulaması FourSquare, kısa sürede popüler oldu ve kendi sosyal ağını oluşturdu. Bloomberg'in haberine göre Microsoft, FourSquare'e yatırım yaparak önemli bir hissesine sahip olmayı amaçlıyor. Görüşmeler halen devam ediyor.





Google'ın sosyal harita hizmeti olarak tanımlanan Waze'i satın alarak teknolojilerini kendi harita uygulamasına entegre etmeye başlamasının ardından Microsoft'un bu hareketi manidar bulunuyor.





Tahminler firmanın sosyal tabanlı konum verilerini Bing haritalar ile entegre edebileceği yönünde. Şimdilik her iki firmadan da konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.

http://wmpoweruser.com/microsoft-rumoured-to-looking-at-a-stake-in-foursquare/