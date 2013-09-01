Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Microsoft, FourSquare'den hisse kapmak niyetinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
385
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : Microsoft, FourSquare'den hisse kapmak niyetinde

Kısa süre içerisinde popüler olan girişimlerin, teknoloji devleri tarafından satın alındığına sıkça şahit oluyoruz. Bu kez iddiaların ortasında FourSquare var.

Kullanıcılara yeni bir alışkanlık kazandırdığını ifade edebileceğimiz konum tabanlı paylaşım uygulaması FourSquare, kısa sürede popüler oldu ve kendi sosyal ağını oluşturdu. Bloomberg'in haberine göre Microsoft, FourSquare'e yatırım yaparak önemli bir hissesine sahip olmayı amaçlıyor. Görüşmeler halen devam ediyor.

Google'ın sosyal harita hizmeti olarak tanımlanan Waze'i satın alarak teknolojilerini kendi harita uygulamasına entegre etmeye başlamasının ardından Microsoft'un bu hareketi manidar bulunuyor. 

Tahminler firmanın sosyal tabanlı konum verilerini Bing haritalar ile entegre edebileceği yönünde. Şimdilik her iki firmadan da konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-rumoured-to-looking-at-a-stake-in-foursquare/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ogzo 6 yıl
Ay em et sıtarbakscılar yaşadıkça uygulamanın geleceği var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 6 yıl
Microsoft, MSN ve Skype'ı birleştirirken içine etti, Foursquare'ı da satın alırsa şu anda Google Haritalar ile çalışan uygulamayı Bing Haritalar ile birleştirirken aynısı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Bı gun mıcrosoft yada google kapıma gelip bu evi de satın almak istiyoruz derlerse hiç şaşırmam :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gentleman_ 6 yıl
Haydi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 6 yıl
Microsoft işin gücün çakallık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ekran kartı alım rehberi "Bit mi MegaByte mı?" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
i-5 9400F mi Ryzen 5 2600 mü?
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde Xbox One S
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
US PSN'DEN PAYPAL İLE ALIŞVERİŞ REHBERİ
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim