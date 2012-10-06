İddia: Microsoft, Surface telefonu için Huawei ve MediaTek ile çalışıyor





Kısa süre önce gündeme gelen Microsoft'un Surface tabletinden sonra bir de akıllı telefon piyasaya süreceği iddialarına bir yenisi daha eklendi.





MSNerd tarafından farklı kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Microsoft, Surface adlı akıllı telefonu için Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei ve Tayvanlı yonga tasarımcısı MediaTek ile birlikte çalışıyor. Ayrıca kamera mühendislerini de işe almaya başladı.





Ancak bu iddia Surface modelinin amiral gemisi bir cihaz olmayacağını gösteriyor. Çünkü MediaTek yıl sonuna doğru 4 çekirdekli yongada sistemlerini piyasaya sürecek ancak bu sistemler ARM Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Bu mimari orta seviye akıllı telefonlarda kullanılmak amacıyla geliştirildi.





Microsoft'un rafa kaldırılan KIN akıllı telefon serisini yeniden canlandırmayı planladığı tahmin ediliyor. KIN serisi de orta seviye pazara hitap edecek maliyette geliştirilmişti.





Microsoft tarafından resmi bir açıklama gelmediği sürece iddiaları gerçeğe yakın bulmak zor. Ancak bu tür iddialarla pazarın da bu yöndeki beklentisi artmaya başlıyor.