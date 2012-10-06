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İddia: Microsoft, Surface telefonu için Huawei ve MediaTek ile çalışıyor

6 yıl
3,2b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce gündeme gelen Microsoft'un Surface tabletinden sonra bir de akıllı telefon piyasaya süreceği iddialarına bir yenisi daha eklendi.

MSNerd tarafından farklı kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Microsoft, Surface adlı akıllı telefonu için Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei ve Tayvanlı yonga tasarımcısı MediaTek ile birlikte çalışıyor. Ayrıca kamera mühendislerini de işe almaya başladı.

Ancak bu iddia Surface modelinin amiral gemisi bir cihaz olmayacağını gösteriyor. Çünkü MediaTek yıl sonuna doğru 4 çekirdekli yongada sistemlerini piyasaya sürecek ancak bu sistemler ARM Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Bu mimari orta seviye akıllı telefonlarda kullanılmak amacıyla geliştirildi.

Microsoft'un rafa kaldırılan KIN akıllı telefon serisini yeniden canlandırmayı planladığı tahmin ediliyor. KIN serisi de orta seviye pazara hitap edecek maliyette geliştirilmişti.

Microsoft tarafından resmi bir açıklama gelmediği sürece iddiaları gerçeğe yakın bulmak zor. Ancak bu tür iddialarla pazarın da bu yöndeki beklentisi artmaya başlıyor.

http://wmpoweruser.com/rumour-microsoft-working-with-huawei-and-mediatek-for-surface-phone/ Yorum Yaz
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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
xconnect
Şöyle 5.5 Galaxy Note gibi olsa 10000000 satar! Okuyamadınız rakamı... itiraf edin :)

O rakam değil ki sayı.
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umut_baris 6 yıl
facebook twitter entegrasyonu iyi olsa
tarayıcı performansı ve güvenliği yüksek olsa
whatsapp olsa
ses kalitesi yüksek olsa
bir de f/p olursa
bu telefon bana yeter.
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ANTtuArRi 6 yıl
Galaxy s2 mi satip s3 alicam kisa zamanda.ama bu telefon bu tasarimla cikarsa birde fiyati cok cok yuksek olmassa androidden windows a bile gecebilirim bu telefon icin.
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No Way Out 6 yıl
Tasarımı muhteşem umarım bu tiple ortaya çıkar.
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alemburda34 6 yıl
Tasarım süper olmuş. Bence kesinlikle yapmalı ama Huawei logosu koymasa iyi olur bence. Sadece Microsoft yada Surface yazsa yeter.
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Kirk Lee 6 yıl
fiyatı uygun olsada bizim ülkemize gelir mi? (bkz xbox360) hadi ülkemize geldi diyelim fiyatı uygun olarak kalır mı?
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DH Misafiri 6 yıl
xconnect
Şöyle 5.5 Galaxy Note gibi olsa 10000000 satar! Okuyamadınız rakamı... itiraf edin :)

Aahahah keşke ilkokulu bitirseydin :)
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xconnect 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
xconnect
Şöyle 5.5 Galaxy Note gibi olsa 10000000 satar! Okuyamadınız rakamı... itiraf edin :)

Aahahah keşke ilkokulu bitirseydin :)

Eeeeee ben ilkokulu 5 yılda bitirdim
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tugrul6733 6 yıl
zaten windows phone 8 telefon almayı düşünüyorum. eğer microsoft kendi telefonunu üretirse surface telefon tercihim olabilir
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
iPhone'u geçme potansiyeli var.
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idris 6 yıl
Bak microsoft tasarımda hazır. Hani böyle bir fikrin yoksa bile yukarıdaki tasarımdan yap şöyle APQ8064 çipli güzel bir alet. Bak nasıl satıyorsun.
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sarjaleti 6 yıl en beğenilen
xconnect
Şöyle 5.5 Galaxy Note gibi olsa 10000000 satar! Okuyamadınız rakamı... itiraf edin :)

O rakam değil ki sayı.
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xconnect 6 yıl
Şöyle 5.5" Galaxy Note gibi olsa 10000000 satar!
Okuyamadınız rakamı... itiraf edin :)
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YordleKing 6 yıl
Stanislas Xavier
Şu tasarım benim için neredeyse olmuştur. Neden bilmiyorum ama hep böyle keskin hatlı cihazlar hoşuma gider,oval detaylar bana itici gelir.

Belki çocukken yediğimiz çikolatalar yüzündendir ?Ne bileyim aklıma böyle geldi hani çikolataların bir çoğu da keskin hatlara sahip ya ondandır herhalde.
Telefon harbiden güzel bir tasarıma sahip bu arada.
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