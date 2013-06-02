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İddia : Nokia 41MP çözünürlükte Lumia ve tablet modelini test ediyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia 41MP çözünürlükte Lumia ve tablet modelini test ediyor

Geçirdiği çalkantılı dönemlerden sonra Lumia akıllı telefon ailesiyle pazarda eski günlerine dönme mücadelesi veren Nokia hakkında iki önemli iddia sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi 41MP çözünürlükteki kameraya sahip Lumia cihazı ve bir tablet modeli.

Yeni gündeme gelen iddialara göre ABD'li AT&T operatörü her iki ürünü de test etmekle meşgul. 

Lumia cihazını bizzat gördüğünü ifade eden kaynak Lumia 950 adını alacak modeldeki kameranın PureView 808 modelinden daha gelişmiş olduğunu ve zengin ses kaydı imkanı sunan çift HAAC mikrofonu taşıdığını iddia ediyor. Donanım itibariyle Lumia 920'den pek farkı olmayan cihaz biraz daha ince bir tasarıma sahip.

Nokia tableti hakkında ise bilinenler kısıtlı. Windows RT işletim sistemi taşıyacak olan cihazın ilk işaretleri, özel geliştirilen Adidas uygulamasında ortaya çıkmıştı. Kaynaklar her iki modelin de Temmuz ayında boy göstereceğini belirtiyor.

http://www.nokiapoweruser.com/2013/06/01/source-indicate-not-only-nokia-eos-but-nokia-tablet-too-in-trails-at-att-a-july-unveil-for-eos-and-tablet-on-cards/ Yorum Yaz
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N. Chomsky 5 yıl
Nokia yine çok geçmeden birbirinin bir tık üstü gereksiz modeller üretmeye başladı. Yazın satabilir ama Eylül'de Sony Honami'yi;Samsung'da Note 3'ü çıkarınca yüzüne bakan olmaz.
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ulasates 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Nokia yine çok geçmeden birbirinin bir tık üstü gereksiz modeller üretmeye başladı. Yazın satabilir ama Eylül'de Sony Honami'yi;Samsung'da Note 3'ü çıkarınca yüzüne bakan olmaz.

Katılmıyorum.

-Sony'nin telefonları gayet şık ve Android içinde arayüz vs. olarak en seçilebilirler oldukları doğrudur. Ancak Sony şu ana kadar hep geriden takip etti donanım açısından. Son amiral gemisi Z ile Full HD ekranda şov yapmaya çalıştı, ilk günden gelen telefon takılıyor şikayetleriyle elinde patladı. Honami ile bu durum değişmiş olabilir ancak, Sony'nin özellikle Samsung ve Nokia'dan öğrenmesi gereken bir şey var: Güncelleme! Kullanıcısını bu kadar yarı yolda bırakan bi HTC bir de Sony vardır sanırım. Bu yüzden ilerde S3'ümü değiştirmem gerekirse bile Sony en son tercihim olur.

-Samsung'a Android konusunda laf edemeyiz, Android'in kaptanı oldu diyebiliriz. Ancak bu boyutları daha nereye kadar büyütecek?! Note 3 eğer Note 2'den de büyükse normal insana değil de resmen çizgi roman karakteri Hulk için üretmiş olurlar (Kimseye hakaret etmiyorum iri arkadaşlar varsa alınmasınlar, Hulk'ı çok severim
)

-Nokia yine birbirine benzer özellikte telefon üretmeye başladı haklısınız, ancak bu sefer pek Nokia'nın suçu değil. Akıllı telefon piyasasında her gün yeni bir model çıkar ve önceki günün modelleri unutulur. Bu yüzden adını unutturmamak için model üretmeye çalışıyor, ancak Microsoft'un WP8 donanım kısıtlamalarından dolayı donanım kısmını geliştiremiyor çok fazla. 920'nin eksik yönlerini, sevilen yönlerini çıktığından beri topladı; işlemci vs artıramasa da kullanıcıya 920yi iyileştirerek sundu
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okanner48 5 yıl
Haber başlığı "İddia : Nokia 41MP çözünürlükteki kameraya sahip Lumia ve tablet modelini test ediyor" şeklinde olmalıydı.
Nokia 41MP çözünürlük sunan akıllı telefon ve tablet cihaz üretsin liderliği yeniden ele alır. Aşağı yukarı 9000*4600 piksel 5 inç ekranda 2021.48 PPI değeri, 10 inçte 1010.74 PPI değeri...
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haymatloshan 5 yıl
RT işindne vazgeçse firmalar ne güzel olacak.Nokia artık 41 mp Lumia'ı tanıtsa ve devri yakalayan bir çip seti ile gelse o zaman rekabet kızışır.Gerektiği için değil,sadece algıyı değiştirmek maksatlı piyasadaki diğer firmaların kullandığına yakın özellikler sunmalı artık.
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crashris 5 yıl
EstrEmO
Durum fanlıkla ilgili değil, windows phone cihazların yani windows yazılımların desteğe ve gelişime ihtiyacı ve biz kullanıclar da bunun parçasıyız. Şuanda Andorid yada ios bir cihaz kullanırsam o cihazdan daha çok verim alabilirim. Nokia da inadı ve gururunu bırakıp android platformuna girerse, hem kendini daha büyük bir firma olarak yükseltmeye devam eder hemde kullanıcılara daha iyi imkanlar sunabilir. Fanatiklik yapmak yerine mantıklı konuşunuz.

nokia android e girerse ölür gider.htc yarışamıyor nokia mı sağ kalacak android de ? ayrıca android e girip yaşayacağına wphone ile şerefiyle ölsün daha iyi.
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EstrEmO 5 yıl crashris
crashris

EstrEmO

Durum fanlıkla ilgili değil, windows phone cihazların yani windows yazılımların desteğe ve gelişime ihtiyacı ve biz kullanıclar da bunun parçasıyız. Şuanda Andorid yada ios bir cihaz kullanırsam o cihazdan daha çok verim alabilirim. Nokia da inadı ve gururunu bırakıp android platformuna girerse, hem kendini daha büyük bir firma olarak yükseltmeye devam eder hemde kullanıcılara daha iyi imkanlar sunabilir. Fanatiklik yapmak yerine mantıklı konuşunuz.


nokia android e girerse ölür gider.htc yarışamıyor nokia mı sağ kalacak android de ? ayrıca android e girip yaşayacağına wphone ile şerefiyle ölsün daha iyi.


Bir gerekçe sunmadan fanatikçe konuşman bir anlam ifade etmiyor. Htc kendine sonunu getiren bir marka olmuştur.
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Dogu-E 5 yıl
İlerde bir gün Nokia android kullanırsa ertesi gün İphone alırım
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oktayakgoz 5 yıl Dogu-E
Dogu-E

İlerde bir gün Nokia android kullanırsa ertesi gün İphone alırım


çok çaresiz kalırız o zaman. ben telefonda marka olarak ne sony ne samsung bir tek güvendiğim Nokia. oda olmazsa iphone almak zorunda kalırız
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SystemApps 5 yıl
EstrEmO
carnador Stabil işletim sistemi sunmak isteyen firmanın felsefesine aykırı senin istediğin şey. Ayrıca, Nokianın CEOsu Microsoft bünyesinden çıkmadır, imkansız yani.
Emeklemeye devam o zaman

lagdroid kullanmaktansa emeklemeye devam :)
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EstrEmO 5 yıl
Nokia Android yap!
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Guest-F8946C419 5 yıl EstrEmO
Stabil işletim sistemi sunmak isteyen firmanın felsefesine aykırı senin istediğin şey.

Ayrıca, Nokia'nın CEO'su Microsoft bünyesinden çıkmadır, imkansız yani.
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ugacomtr 5 yıl
napolyon94
Core i3 lu w8li,full hd ips panelli , 600 dolara nokia bu tasarimla tablet cikarsin kosa kosa alirim

onu herkes bekliyor. Pil düzeyini de 10 saat gibi bir rakama çekmeleri gerekir. i3 deyince düşünmek lazım çünkü.
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General. 5 yıl
Beklemeye devam
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napolyon94 5 yıl
Core i3 lu w8li,full hd ips panelli , 600 dolara nokia bu tasarimla tablet cikarsin kosa kosa alirim
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