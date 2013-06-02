İddia : Nokia 41MP çözünürlükte Lumia ve tablet modelini test ediyor





Geçirdiği çalkantılı dönemlerden sonra Lumia akıllı telefon ailesiyle pazarda eski günlerine dönme mücadelesi veren Nokia hakkında iki önemli iddia sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi 41MP çözünürlükteki kameraya sahip Lumia cihazı ve bir tablet modeli.





Yeni gündeme gelen iddialara göre ABD'li AT&T operatörü her iki ürünü de test etmekle meşgul.





Lumia cihazını bizzat gördüğünü ifade eden kaynak Lumia 950 adını alacak modeldeki kameranın PureView 808 modelinden daha gelişmiş olduğunu ve zengin ses kaydı imkanı sunan çift HAAC mikrofonu taşıdığını iddia ediyor. Donanım itibariyle Lumia 920'den pek farkı olmayan cihaz biraz daha ince bir tasarıma sahip.





Nokia tableti hakkında ise bilinenler kısıtlı. Windows RT işletim sistemi taşıyacak olan cihazın ilk işaretleri, özel geliştirilen Adidas uygulamasında ortaya çıkmıştı. Kaynaklar her iki modelin de Temmuz ayında boy göstereceğini belirtiyor.

http://www.nokiapoweruser.com/2013/06/01/source-indicate-not-only-nokia-eos-but-nokia-tablet-too-in-trails-at-att-a-july-unveil-for-eos-and-tablet-on-cards/