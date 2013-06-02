İddia : Nokia 41MP çözünürlükte Lumia ve tablet modelini test ediyor

Haber Editörü
Geçirdiği çalkantılı dönemlerden sonra Lumia akıllı telefon ailesiyle pazarda eski günlerine dönme mücadelesi veren Nokia hakkında iki önemli iddia sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi 41MP çözünürlükteki kameraya sahip Lumia cihazı ve bir tablet modeli.
Yeni gündeme gelen iddialara göre ABD'li AT&T operatörü her iki ürünü de test etmekle meşgul.
Lumia cihazını bizzat gördüğünü ifade eden kaynak Lumia 950 adını alacak modeldeki kameranın PureView 808 modelinden daha gelişmiş olduğunu ve zengin ses kaydı imkanı sunan çift HAAC mikrofonu taşıdığını iddia ediyor. Donanım itibariyle Lumia 920'den pek farkı olmayan cihaz biraz daha ince bir tasarıma sahip.
Nokia tableti hakkında ise bilinenler kısıtlı. Windows RT işletim sistemi taşıyacak olan cihazın ilk işaretleri, özel geliştirilen Adidas uygulamasında ortaya çıkmıştı. Kaynaklar her iki modelin de Temmuz ayında boy göstereceğini belirtiyor.
http://www.nokiapoweruser.com/2013/06/01/source-indicate-not-only-nokia-eos-but-nokia-tablet-too-in-trails-at-att-a-july-unveil-for-eos-and-tablet-on-cards/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katılmıyorum.
-Sony'nin telefonları gayet şık ve Android içinde arayüz vs. olarak en seçilebilirler oldukları doğrudur. Ancak Sony şu ana kadar hep geriden takip etti donanım açısından. Son amiral gemisi Z ile Full HD ekranda şov yapmaya çalıştı, ilk günden gelen telefon takılıyor şikayetleriyle elinde patladı. Honami ile bu durum değişmiş olabilir ancak, Sony'nin özellikle Samsung ve Nokia'dan öğrenmesi gereken bir şey var: Güncelleme! Kullanıcısını bu kadar yarı yolda bırakan bi HTC bir de Sony vardır sanırım. Bu yüzden ilerde S3'ümü değiştirmem gerekirse bile Sony en son tercihim olur.
-Samsung'a Android konusunda laf edemeyiz, Android'in kaptanı oldu diyebiliriz. Ancak bu boyutları daha nereye kadar büyütecek?! Note 3 eğer Note 2'den de büyükse normal insana değil de resmen çizgi roman karakteri Hulk için üretmiş olurlar (Kimseye hakaret etmiyorum iri arkadaşlar varsa alınmasınlar, Hulk'ı çok severim )
-Nokia yine birbirine benzer özellikte telefon üretmeye başladı haklısınız, ancak bu sefer pek Nokia'nın suçu değil. Akıllı telefon piyasasında her gün yeni bir model çıkar ve önceki günün modelleri unutulur. Bu yüzden adını unutturmamak için model üretmeye çalışıyor, ancak Microsoft'un WP8 donanım kısıtlamalarından dolayı donanım kısmını geliştiremiyor çok fazla. 920'nin eksik yönlerini, sevilen yönlerini çıktığından beri topladı; işlemci vs artıramasa da kullanıcıya 920yi iyileştirerek sundu
Nokia 41MP çözünürlük sunan akıllı telefon ve tablet cihaz üretsin liderliği yeniden ele alır. Aşağı yukarı 9000*4600 piksel 5 inç ekranda 2021.48 PPI değeri, 10 inçte 1010.74 PPI değeri...
nokia android e girerse ölür gider.htc yarışamıyor nokia mı sağ kalacak android de ? ayrıca android e girip yaşayacağına wphone ile şerefiyle ölsün daha iyi.
Bir gerekçe sunmadan fanatikçe konuşman bir anlam ifade etmiyor. Htc kendine sonunu getiren bir marka olmuştur.
çok çaresiz kalırız o zaman. ben telefonda marka olarak ne sony ne samsung bir tek güvendiğim Nokia. oda olmazsa iphone almak zorunda kalırız
lagdroid kullanmaktansa emeklemeye devam :)
Ayrıca, Nokia'nın CEO'su Microsoft bünyesinden çıkmadır, imkansız yani.
onu herkes bekliyor. Pil düzeyini de 10 saat gibi bir rakama çekmeleri gerekir. i3 deyince düşünmek lazım çünkü.