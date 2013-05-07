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İddia : Nokia 4.7 inçlik orta seviye bir Lumia modeli üzerinde çalışıyor

6 yıl
1,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia 4.7 inçlik orta seviye bir Lumia modeli üzerinde çalışıyor

Nokia'nın gelecek haftadan itibaren bazı etkinliklerle Lumia 928, Lumia 925 ve yeni Asha cihazlarını tanıtması bekleniyor. 

Lumia 928 modeli kamera sensörü Xenon flaş ile desteklenmiş bir operatör cihazı iken, Lumia 925 de bu modelin uluslararası versiyonu olacak. 

Ancak yeni gelen iddialara göre Nokia, 4.7 inç boyutunda orta seviye bir Lumia cihazı daha tanıtmaya hazırlanıyor. Nokia Max adı verilen bu cihaz 480 x 800 piksel çözünürlükte bir ekran sunacak. Samsung'un 5 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükteki Galaxy Grand modeline benzer bir pazarlama stratejisi izleyecek olan Nokia Max modelinin bahse konu model ile doğrudan rekabete girmesi bekleniyor.

Yekpare gövde tasarımını devam ettiren Nokia Max, LTE desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 512MB RAM, 2000mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip. İddialar doğruysa Samsung'un bu strateji ile diğer üreticilere de ilham verdiği söylenebilir. Nokia Max'ın gelecek haftaki etkinliklerin birisinde tanıtılması bekleniyor.

Bunun yanında Lumia 928 modeli ile birlikte Smart ve Pro şeklinde iki kamera ayar modu sunulacağı belirtiliyor. Smart modu tüm ayarları otomatik olarak yaparken, Pro modu ise kullanıcıya manuel olarak ayar yapabilme imkanı tanıyor.

http://wmpoweruser.com/rumors-nokia-planning-for-a-samsung-galaxy-grand-competitor-new-revamped-camera-ui-and-more/ Yorum Yaz
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.TRinTY. 6 yıl en beğenilen
Hay ben sizin 512 Raminize telefonları niye ölü doğuruyorsunuz?
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MrtAltg 6 yıl inexo
inexo

şu arayüzle baştan kaybediyor

zevk meselesi sana göre süt bize göre çikolata yapacak birşey yok memnun olan fazlası ile memnun
inexoşu arayüzle baştan kaybediyorzevk meselesi sana göre süt bize göre çikolata yapacak birşey yok memnun olan fazlası ...
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mert1907 6 yıl
O herkezin icinde ben yokum. 768 daha uygun olabilirdi.
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IG 6 yıl
Ayrıca, Nokia orta segment bir telefon diyor, herkes 1gb RAM diye tutturuyor.
Tamam, oldu, Nokia ucuz bir 1gb lik telefon çıkartsın, hiç kimse Lumia 820 ya da 920yi almasın. Herkes herşeyi en ucuza kapatmak istiyor.
1gb istiyorsanız, gidin Lumia 820/920 alın
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turker03 6 yıl
bence hiç olmazsa arayüz şeçimi konusunda biraz serbestlik tanısalar belki daha çok talep alırlar
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DH Misafiri 6 yıl
yav su 512 mb ram az diyen arkadaşlar wp android gibi ram canavarı degil bilip bilmeden konusmayın gayet wp için yeterli
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hunterwinchester 6 yıl
Nokia bitmiş.
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darkaura 6 yıl
RonaRkk
Evet Nokia nın bir şey bildiği yok siz daha iyi biliyorsunuz

nokia ne yaptigi cok iyi biliyor. sadece 1gb ramin kullaniciya sagliyacagi faydalar ve ilerki guncellemeler umrunda degil. 512mb ram ile 1gb ram arasindaki 1,5$ fiyat farkini vermek bu kadar zor geliyor
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King Stannis 6 yıl
Ram en azında 768 mb olmalıydı, ekranı 960x540 çözünürlük olsa iyi bir seçenek olurdu. 512 mb ve 4.7 inch ekrana 800x480 çözünürlüğün bir albenisi yok bence.
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darkaura 6 yıl
lumialar zaten orta seviye telefonki. ortanin ortasimi olacak.
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zanile 6 yıl
Evet Nokia' nın bir şey bildiği yok siz daha iyi biliyorsunuz
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MIKROP DOGAN 6 yıl
köşeleri çok yuvarlatılmış, beğenmedim
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kucuker34 6 yıl
512 ram wp8 için yeterli bilmeden konuşmayın
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