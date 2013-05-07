İddia : Nokia 4.7 inçlik orta seviye bir Lumia modeli üzerinde çalışıyor





Nokia'nın gelecek haftadan itibaren bazı etkinliklerle Lumia 928, Lumia 925 ve yeni Asha cihazlarını tanıtması bekleniyor.





Lumia 928 modeli kamera sensörü Xenon flaş ile desteklenmiş bir operatör cihazı iken, Lumia 925 de bu modelin uluslararası versiyonu olacak.





Ancak yeni gelen iddialara göre Nokia, 4.7 inç boyutunda orta seviye bir Lumia cihazı daha tanıtmaya hazırlanıyor. Nokia Max adı verilen bu cihaz 480 x 800 piksel çözünürlükte bir ekran sunacak. Samsung'un 5 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükteki Galaxy Grand modeline benzer bir pazarlama stratejisi izleyecek olan Nokia Max modelinin bahse konu model ile doğrudan rekabete girmesi bekleniyor.





Yekpare gövde tasarımını devam ettiren Nokia Max, LTE desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 işlemci, 512MB RAM, 2000mAh batarya şeklinde diğer özelliklere sahip. İddialar doğruysa Samsung'un bu strateji ile diğer üreticilere de ilham verdiği söylenebilir. Nokia Max'ın gelecek haftaki etkinliklerin birisinde tanıtılması bekleniyor.





Bunun yanında Lumia 928 modeli ile birlikte Smart ve Pro şeklinde iki kamera ayar modu sunulacağı belirtiliyor. Smart modu tüm ayarları otomatik olarak yaparken, Pro modu ise kullanıcıya manuel olarak ayar yapabilme imkanı tanıyor.

http://wmpoweruser.com/rumors-nokia-planning-for-a-samsung-galaxy-grand-competitor-new-revamped-camera-ui-and-more/