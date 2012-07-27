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İddia: Nokia Dünya Konferansı'nın süprizi MeeGo'lu akıllı telefon olacak

6 yıl
12,9b
1
47
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Helsinki'de Eylül ayında düzenlenecek olan Nokia Dünya Konferansı'nda yeni akıllı telefonlarını tanıtması beklenen Nokia, karşımıza bir sürpriz ile çıkabilir. Sürpriz ne mi? MeeGo'lu yeni bir akıllı telefon…
İddiaya göre Nokia'nın lanse edeceği akıllı telefonlardan biri MeeGo platformundan gücünü alacak. İddianın en dikkat çekici noktalarından biri ise bu telefonun Nokia'nın üst düzey akıllı telefonlardan biri olması. Buna göre yeni telefon işlem yeteneğini üzerinde 2GHz'e kadar çalışabilen ARM Cortex A15 işlemcisiyle ve üzerinde PowerVR SGX544 grafik birimine sahip olan TI OMAP 5430 yongada sistem çözümünden alacak. Ancak fabrika çıkışlı olarak 1,5GHz’de çalışmasına izin verileceği belirtilen telefonun ekranı ise AMOLED Plus olup 1024x768 piksellik görüntü sunarken; Carl Zeiss lensleriyle desteklenen kamerasıyla 1080p hareketli görüntü kaydı yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan kimi kaynaklar MeeGo'lu bu telefonun Nokia'nın PureView teknolojisine de destek sunabileceğini belirtiyor.
İddianın doğru olup olmadığını ancak Eylül ayı içerisinde görebileceğiz ancak MeeGo'nun N9'la birlikte tarihe karışmadığını ve Nokia'nın MeeGo'nun geliştirme takımının kilit isimlerinin  Jolla çatısı altında MeeGo'ya hayat vermek için çalıştıklarını belirtelim. 


http://news.softpedia.com/news/Rumor-Mill-Dual-Core-MeeGo-Phone-in-Nokia-s-September-Announcement-283499.shtml Yorum Yaz
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Mr. Jingles 6 yıl en beğenilen
Yapmayın bana bunu yapmayın. Zannetmiyorum gerçek olsun ama iddiası bile çok güzel. Nokia ister destek versin ister vermesin hatta program bile olmasın umurumda değil Cortex-A15 donanımlı cihazı gözümü kırmadan alırım isterse 2000 olsun
OMAP5430 ve MeeGo ooo shit!!! Lan gerçek olsun yemişim 808'i 41 megapikseli.[ İsterse otofokus olmasın gene alırım onu. O donanım ve yazılımla düşünmek istemiyorum o cihazı.
Keşke gerçek olsa...
Yapmayın bana bunu yapmayın. Zannetmiyorum gerçek olsun ama iddiası bile çok güzel. Nokia ister destek versin ister vermesin hatta program bile olmasın umurumd...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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allking 6 yıl
nokia ya benden gelsin: Başkası olma kendin ol böyle çok daha güzelsin..
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Tr@mmler 6 yıl
"Nokia Dünya Konferansı'nın süprizi MeeGo'lu akıllı telefon olacak"
Orayı yıkarlar..
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tamtamam 6 yıl
kullandığımdan biliyorum megoo android ve ios a göre çok zayıf,tutunma şansı yine yok.tek eksiği market falanda değil.
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DaggeredByRuhtan 6 yıl tamtamam
tamtamam
kullandığımdan biliyorum megoo android ve ios a göre çok zayıf,tutunma şansı yine yok.tek eksiği market falanda değil.

Şakacı :)
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thanatos13 6 yıl
insanlar android ve ios dan tam olarak doyum noktasına ulaşmadan piyasaya çıkan diğer işletim sistemlerinin bence bu piyasada tutunması biraz zor.
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Al PaC 6 yıl
İddia bile olsa bu sıcaklarda iyi geldi.
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z_vitamini 6 yıl
Ayrıl da gel Nokia, ayrıl da gel oğlum!
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CVenturas 6 yıl
Oha Nokia For 3 Ya ben anlamıyorum bu Nokia'yı. Tüketicisi ne severse tersini yapıyor. Ama huyumuza gitmeye başlarsa eski günlerine çook kısa sürede şimşek gibi geri döner. Ya bir insana boş bir anında Nokia 4 çekirdekli telefon çıkarmış desen kalpten gider. Tüketici Nokia kullanmak istiyor. Nokia'yı özlüyor. Fakat Nokia alınası telefon yapmıyor. Ben nokia'nın yerinde olacağım. S40 ile her bütçeye uygun farklı, klasik, ekonomik telefonlar üretmeye devam ederim. S40 Nokia'yı temsil ediyor. Symbian desteğini 2016'ya kadar yine keserim ama artık keseceğimi açıkladığım halde de symbianlı telefon çıkartmam. Windows phone işletim sistemi kullanan bir seri yaparım. Bir de meego kullanan bir seri yaparım. Batarya donanım çözünürlük falan gelsin amoledler acımam :D Meego için bayağı bir çalışma yaparım uygulama marketi falan iyi bir temel oluştururum. S40 uygulamalarına da bir düzen getiririm. Zaten java kolay bulunur. Windows phone kendine bakar zaten. Böylelikle Nokia giriş seviyesi akıllı telefonlara yeni bir soluk getirir. Normal ve üst segment de de iki farklı işletim sistemi sunarak farkını en iyi biçimde ortaya koyar. Meego da Nokia'nın android'i olur :) Ayrıca tasarım olarak da herkeze hitap eden şeyler çıkarırım. Apple kim daha düne kadar müzik çalar üretiyordu dediğimiz günler geri gelir. Samsung da bunu görünce yapıştırır donanımı fiyatı. Android seven de rahatlar. Ohoo siz böyle haberler yapıyorsunuz ben de bomboş hayaller kuruyorum. Bu mesajı 680mhz arm11li E7 ile yazıyorum
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orientem 6 yıl
nokia android i samsung,lg,sony vs ile direk rekabet etmek istemediği yani farklı olmak istedği için seçmemişti ama wp ile aynı noktaya geldi ve samsung ile rekabet etmek zorunda bunun için de kendisine alternatif alanlar oluşturuyo ne olur ne olmaz diye bunlar ucuz symbian ve s40 cihazlar ve eğer akıllı davranırsa yanına da meego
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Vipracing 6 yıl
Çıkacağı varsa bile Elop napar eder herkesi kovar yine çıkarttırmaz o cihazı.Ama evet iddiası bile güzel
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Mellkor 6 yıl
Bence n9 la yola devam nokia bu cihazı hayatta yapamaz. Genlerine aykırı bu kadar güçlü işlemciler
hele başta elop gibi truva atı bulunduğu sürece sadece okuyup hefesleniriz gibi geliyor
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flexii_87 6 yıl
kalp krizi nedeni, yapmayın böyle haberler yaa
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ErTuFx 6 yıl
Adamlarin ne yaptigi belli degil ki hem devam etmeyecez derler sonra sürpriz diye tekrar lense ederler yani buradan anlasilacagi üzere Nokia ile is yapilmaz bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor bu aralar ama diyeyim uzak durun.
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aoguz 6 yıl
Dilerim Nokia yeniden MeeGo'ya döner, ama atı alanlar Üsküdar'a vardı, mobil tuvaletleri olan tıkalı FSM'yi bile geçti o ayrı konu. :)
Eğer öyle bir şey olursa, Nokia'yı tam gaz Windows Mobile kasasıyla uçuruma sürükleyen Stephen Elop'un da suyu ısınmış demektir. Güzelim firmaya yazık ettiler. Hem CEO, hem de bile bile onu başa getiren yönetim kurulu..
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wustti 6 yıl
ms ile sözleşmenin içeriğini bilmeden bişey diyemeyiz sabaha kadar konuşsak az. hadi diyelim ms ile yapılan sözleşmede açık bulundu ya da nokia ms yi oyuna getirdi arkadaş bunlar mahalle arası şirket mi? böyle bişey olabilir mi? ms başka bi işletim sistemini kesinlikle kullanmayacaksın dediyse nokia ya ve nokia kabil ettiyse ki etmiştir böyle bi olay varsa an itibari ile gidişata bakıldığında. bu anlaşma sözlü olarak iki şirket arasında yapılmış olsa bile yani yazıya dökülmemiş olsa bile nokia başka işletim sistemli telefon çıkaramaz. bu ms ile bağları tamamen koparmak demek olur. sizce nokia bunu yapar mı şu anda?
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esqhia 6 yıl
İlk kez bir iddia başlıklı haberin gerçek olmasını,bu kadar çok istiyorum :) Microsofta gerek yok! N9 Tasarımını bir adım ileri taşıyıp şu özelliklerde bi telefon çıkarsa,eminim kendileri de yav naptık biz,manyak telefon oldu falan diyecekler heralde :)
Firmalar bir sonraki modeli düşünüp herzaman için bi özellikten feragat edip,en iyisini çıkarmazlar(örn. sony,htc) O yüzden şu yazılanları nokia bir anda koymaz,koysa da bünye bir anda kaldırmaz diye tahmin ediyorum :)
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