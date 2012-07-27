İddia: Nokia Dünya Konferansı'nın süprizi MeeGo'lu akıllı telefon olacak

Helsinki'de Eylül ayında düzenlenecek olan Nokia Dünya Konferansı'nda yeni akıllı telefonlarını tanıtması beklenen Nokia, karşımıza bir sürpriz ile çıkabilir. Sürpriz ne mi? MeeGo'lu yeni bir akıllı telefon…

İddiaya göre Nokia'nın lanse edeceği akıllı telefonlardan biri MeeGo platformundan gücünü alacak. İddianın en dikkat çekici noktalarından biri ise bu telefonun Nokia'nın üst düzey akıllı telefonlardan biri olması. Buna göre yeni telefon işlem yeteneğini üzerinde 2GHz'e kadar çalışabilen ARM Cortex A15 işlemcisiyle ve üzerinde PowerVR SGX544 grafik birimine sahip olan TI OMAP 5430 yongada sistem çözümünden alacak. Ancak fabrika çıkışlı olarak 1,5GHz’de çalışmasına izin verileceği belirtilen telefonun ekranı ise AMOLED Plus olup 1024x768 piksellik görüntü sunarken; Carl Zeiss lensleriyle desteklenen kamerasıyla 1080p hareketli görüntü kaydı yapabileceği belirtiliyor. Öte yandan kimi kaynaklar MeeGo'lu bu telefonun Nokia'nın PureView teknolojisine de destek sunabileceğini belirtiyor.

İddianın doğru olup olmadığını ancak Eylül ayı içerisinde görebileceğiz ancak MeeGo'nun N9'la birlikte tarihe karışmadığını ve Nokia'nın MeeGo'nun geliştirme takımının kilit isimlerinin Jolla çatısı altında MeeGo'ya hayat vermek için çalıştıklarını belirtelim.





http://news.softpedia.com/news/Rumor-Mill-Dual-Core-MeeGo-Phone-in-Nokia-s-September-Announcement-283499.shtml