Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia : Nokia, sonraki modellerinde ekrana entegre güneş panelleri kullanabilir

6 yıl
735
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İddia : Nokia, sonraki modellerinde ekrana entegre güneş panelleri kullanabilir

Windows Phone ekosisteminde lider üretici konumunda olan ve kendine özgü teknolojilerle cihazlarına olan ilgiyi yüksek tutmaya çalışan Nokia, güneş enerjisi konusunda bazı çalışmalar yapıyor olabilir.

MonWindowsPhone sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, mobil telefonların ekranlarına entegre olarak batarya kullanım süresini yüzde yirmiye kadar artıran güneş panelleri geliştiren WYSIPS firmasının ilk ortaklarından birinin Nokia olduğu ortaya çıktı.

Firma yeni teknolojisinde telefon ekranı ile cihaz arasına yerleştirilen ve yarı silindirik lenslerden oluşan güneş enerjisi zarları kullanılıyor. Bu paneller çok ince olmasının yanında oda ışığından bile şarj olabiliyor.

WYSIPS firması, ortaklarının kim olduğu konusunda bilgi vermese de bu teknolojiyi ilk taşıyacak cihazların güz döneminde pazarda olacağını belirtiyor. Bu da Nokia'nın yıl sonuna doğru tanıtacağı modellerinde bu panellere yer vermesi ihtimalini doğuruyor.

Firma Lumia 920 modelinde eldivenle bile kullanılabilen dokunmatik ekran teknolojisini tanıtmış ve ilgi görmüştü. Serinin yeni üyelerinde de benzer bir strateji izleyebilir. Ancak akla en yakın gelen, firmanın Asha serisinde bu teknolojiyi kullanabilecek olması.


http://wmpoweruser.com/solar-charging-phone-screens-may-be-coming-to-a-nokia-handset-this-autumn/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoseler 6 yıl en beğenilen
Nokia'nın yenilikçiliği göz kamaştırıyor. Sıradışı tasarımlarını tekrar liderler arasında görmek dileğiyle...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
Nokia böyle bir adım atarsa devrim olur :))
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Helal olsun umarım başarılı olurlar ve android ve ios tek elciliğine bir dur denir artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 6 yıl
Zaten yapılması gerek bu tür şeylerin de, o %20 biraz iyimserce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wenti 6 yıl
Aman Tanrım. neden bu çirkin Akıllı Telefon Android 4.1 kadar popüler? neden? neden? Bana bir sebep verebilir? bkz: baseurl.de/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
bunu arap yarımadasında biri pili şarj edicem diye yere koysun sonra oraya yapışsın telefon...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
symbian ıcın bişiler yapsa nokıa candır androıd ıos tat vermiyor .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
12 Angry Men
Arkadaşlar bakın bu teknolojiler hepsi mevcut izin vermıyorlar.sadece güneşin 1 saatlik enerjisiyle dunyanın 1 yıllık toplam enerjısını karşılayabılıyoruz bunlar hepsı var ama ızın vermıyor buyuk fırmalar.pile de çözum yapabılırler ama yapmıyorlar bırılerı demekkı kazanıyorki teknolojının gelısmesını yavaşlatıyor engel koyuyor.sağlam urun artık pek kalmadı 100 sene önceki ürünleri hala kullanabılıyoruz. ama sımdıkı urunlerı bırkaç sene sonra kullanamıyoruz kalıtesızler.neden kalıtesız hemen bozulsun yenısını alsınlar dıye

"İzin vermiyorlar" dan ziyade, teknoloji şu an için o verimlilikte değil. En verimli çalışan güneş panelleri %30-%40 verimlilikte çalışıyor. Evet, güneşten gelen güç (radyasyon) yılda ortalama olarak 174 PW. Bakın bu rakama dikkat edelim, PetaWatt demek. Peta 10 üzeri 15 demek. Yani 174 x 10^15 Watt'lık bir güç. Bunun %30'u atmosferden yansıtılıyor. Falan filan derken yıllık olarak atmosfer, denizler, karalar tarafından emilen enerji 3.850.000 EJ -- Exa Jul (Joule) demek. Exa 10 üzeri 18 demek.
Velhasıl kelam, böyle yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 6 yıl
guzel fikir hayata gecerse ileriki modeller daha verimli olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
himmet_dal 6 yıl
nokia reis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
12 Angry Men
Arkadaşlar bakın bu teknolojiler hepsi mevcut izin vermıyorlar.sadece güneşin 1 saatlik enerjisiyle dunyanın 1 yıllık toplam enerjısını karşılayabılıyoruz bunlar hepsı var ama ızın vermıyor buyuk fırmalar.pile de çözum yapabılırler ama yapmıyorlar bırılerı demekkı kazanıyorki teknolojının gelısmesını yavaşlatıyor engel koyuyor.sağlam urun artık pek kalmadı 100 sene önceki ürünleri hala kullanabılıyoruz. ama sımdıkı urunlerı bırkaç sene sonra kullanamıyoruz kalıtesızler.neden kalıtesız hemen bozulsun yenısını alsınlar dıye

Kesinlikle katılıyorum. Hatta bundan yıllar önce (5-6 olmuştur) bitmeyen pili buldular. Radyoaktif olmayan yani sönmüş iyonlardan elde ettikleri minnacık bir pil ile notebookların pilleri 30 yıl bitmeyecekti. Böylece bir notebooku ne kadar kullanırsan kullan 10 yıl sonra zaten pelt olacağı için adına da bitmeyen pil demişlerdi. Cihazın dayanabileceğinden daha fazla pil süresi sunduğu için. Fakat ne oldu? Yıllar geçti ses yok. Tabi o kadar pil üreticisi var. O kadar Duracell'i, Varta'sı, Energizer'ı, Philips'i, GP'si, Sony'si, Panasonic'i olsun bunlar Dünyanın en büyük firmalarından. İZin vereceklerini mi sanıyorsunuz.
Bakın elektrikli arabaya. Çıkalı kaç yıl olmuştur ama üretimine başlanalı kaç yıl oldu. Hadi onu şarj etmek gerekiyor diye ve şarj istasyonları az olabilir diye yaygın hale gelmiyor olabilir. Ama 30 yıl giden pili çıkartsalar, normal pil yerine alırız ve bir daha da o cihaza başka pil almayız. Buna izin vereceklerini sanmak kafasızlıktan başka bir şey olmayacaktır...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

12 Angry Men
Arkadaşlar bakın bu teknolojiler hepsi mevcut izin vermıyorlar.sadece güneşin 1 saatlik enerjisiyle dunyanın 1 yıllık toplam enerjısını karşılayabılıyoruz bunlar hepsı var ama ızın vermıyor buyuk fırmalar.pile de çözum yapabılırler ama yapmıyorlar bırılerı demekkı kazanıyorki teknolojının gelısmesını yavaşlatıyor engel koyuyor.sağlam urun artık pek kalmadı 100 sene önceki ürünleri hala kullanabılıyoruz. ama sımdıkı urunlerı bırkaç sene sonra kullanamıyoruz kalıtesızler.neden kalıtesız hemen bozulsun yenısını alsınlar dıye

Kesinlikle katılıyorum. Hatta bundan yıllar önce (5-6 olmuştur) bitmeyen pili buldular. Radyoaktif olmayan yani sönmüş iyonlardan elde ettikleri minnacık bir pil ile notebookların pilleri 30 yıl bitmeyecekti. Böylece bir notebooku ne kadar kullanırsan kullan 10 yıl sonra zaten pelt olacağı için adına da bitmeyen pil demişlerdi. Cihazın dayanabileceğinden daha fazla pil süresi sunduğu için. Fakat ne oldu? Yıllar geçti ses yok. Tabi o kadar pil üreticisi var. O kadar Duracell'i, Varta'sı, Energizer'ı, Philips'i, GP'si, Sony'si, Panasonic'i olsun bunlar Dünyanın en büyük firmalarından. İZin vereceklerini mi sanıyorsunuz.

Bakın elektrikli arabaya. Çıkalı kaç yıl olmuştur ama üretimine başlanalı kaç yıl oldu. Hadi onu şarj etmek gerekiyor diye ve şarj istasyonları az olabilir diye yaygın hale gelmiyor olabilir. Ama 30 yıl giden pili çıkartsalar, normal pil yerine alırız ve bir daha da o cihaza başka pil almayız. Buna izin vereceklerini sanmak kafasızlıktan başka bir şey olmayacaktır...

bu bakış açısı bana biraz hezeyan gibi geldi.zira pili 10yıl giden elektronik saatim var ve 6 senesini doldurdu bile.eğer notebook gibi bir cihazı 30 yıl idare edebilecek bir pil çıksaydı bunu yine saat örneğindeki gibi bize sunarlardı.teknoloji şekillendikce bazı spesifik firmalar veya teknolojiler yok olabilir.bu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey.dolayısı ile kimsenin kimseye herahngi bir müdahale şansı yok.yılların kodak markası yok oldu mesela...bu yüzdendirki firmalar yelpazesini ya genişletiyor yada sağlam konulara yoğunlaşıyorlar...

eğer bahsedildiği gibi bir pil teknolojisi olsaydı bu bize ulaşmasa bile uydu gibi maliyetli alanlarda kesinlikle kullanırdı ancak bu tür cihazlar hatta uzaya gönderilen uzay araçları bile güneş enerjisinden faydalanıyor hala... kısaca ülkenin ülkeye yaptırımı belirli şartlarla olabiliyorken teknoloji gibi evrensel bir alanda markaların herhangi bir yaptırımı olacağını hiç sanmıyorum.


hani bu bakış açısıyla nokianın bir kameradan iyi çeken bir telefonu olmamaması gerekirdi.yada navigasyon özelliği telefonlara girememesi gerekirdi.... teknoloji evrenseldir ve kontrolü patentin ötesine geçemez :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 6 yıl
fikrim çalındı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yenilikçilik bu olsa gerek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
Nokia kadar yenilikci bir firma yok.kim ne derse desin Nokia :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
735 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Z video inceleme "Tüm bildiklerinizi unutun!" 6 yıl TTNET'in 2013 planlarını Yeni genel müdürü anlatıyor 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi iOS oyunları 2. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim