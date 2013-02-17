İddia : Nokia, sonraki modellerinde ekrana entegre güneş panelleri kullanabilir





Windows Phone ekosisteminde lider üretici konumunda olan ve kendine özgü teknolojilerle cihazlarına olan ilgiyi yüksek tutmaya çalışan Nokia, güneş enerjisi konusunda bazı çalışmalar yapıyor olabilir.



MonWindowsPhone sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, mobil telefonların ekranlarına entegre olarak batarya kullanım süresini yüzde yirmiye kadar artıran güneş panelleri geliştiren WYSIPS firmasının ilk ortaklarından birinin Nokia olduğu ortaya çıktı.



Firma yeni teknolojisinde telefon ekranı ile cihaz arasına yerleştirilen ve yarı silindirik lenslerden oluşan güneş enerjisi zarları kullanılıyor. Bu paneller çok ince olmasının yanında oda ışığından bile şarj olabiliyor.



WYSIPS firması, ortaklarının kim olduğu konusunda bilgi vermese de bu teknolojiyi ilk taşıyacak cihazların güz döneminde pazarda olacağını belirtiyor. Bu da Nokia'nın yıl sonuna doğru tanıtacağı modellerinde bu panellere yer vermesi ihtimalini doğuruyor.



Firma Lumia 920 modelinde eldivenle bile kullanılabilen dokunmatik ekran teknolojisini tanıtmış ve ilgi görmüştü. Serinin yeni üyelerinde de benzer bir strateji izleyebilir. Ancak akla en yakın gelen, firmanın Asha serisinde bu teknolojiyi kullanabilecek olması.





http://wmpoweruser.com/solar-charging-phone-screens-may-be-coming-to-a-nokia-handset-this-autumn/