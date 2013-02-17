İddia : Nokia, sonraki modellerinde ekrana entegre güneş panelleri kullanabilir

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Windows Phone ekosisteminde lider üretici konumunda olan ve kendine özgü teknolojilerle cihazlarına olan ilgiyi yüksek tutmaya çalışan Nokia, güneş enerjisi konusunda bazı çalışmalar yapıyor olabilir.
MonWindowsPhone sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, mobil telefonların ekranlarına entegre olarak batarya kullanım süresini yüzde yirmiye kadar artıran güneş panelleri geliştiren WYSIPS firmasının ilk ortaklarından birinin Nokia olduğu ortaya çıktı.
Firma yeni teknolojisinde telefon ekranı ile cihaz arasına yerleştirilen ve yarı silindirik lenslerden oluşan güneş enerjisi zarları kullanılıyor. Bu paneller çok ince olmasının yanında oda ışığından bile şarj olabiliyor.
WYSIPS firması, ortaklarının kim olduğu konusunda bilgi vermese de bu teknolojiyi ilk taşıyacak cihazların güz döneminde pazarda olacağını belirtiyor. Bu da Nokia'nın yıl sonuna doğru tanıtacağı modellerinde bu panellere yer vermesi ihtimalini doğuruyor.
Firma Lumia 920 modelinde eldivenle bile kullanılabilen dokunmatik ekran teknolojisini tanıtmış ve ilgi görmüştü. Serinin yeni üyelerinde de benzer bir strateji izleyebilir. Ancak akla en yakın gelen, firmanın Asha serisinde bu teknolojiyi kullanabilecek olması.
MonWindowsPhone sitesinin firmaya yakın kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, mobil telefonların ekranlarına entegre olarak batarya kullanım süresini yüzde yirmiye kadar artıran güneş panelleri geliştiren WYSIPS firmasının ilk ortaklarından birinin Nokia olduğu ortaya çıktı.
Firma yeni teknolojisinde telefon ekranı ile cihaz arasına yerleştirilen ve yarı silindirik lenslerden oluşan güneş enerjisi zarları kullanılıyor. Bu paneller çok ince olmasının yanında oda ışığından bile şarj olabiliyor.
WYSIPS firması, ortaklarının kim olduğu konusunda bilgi vermese de bu teknolojiyi ilk taşıyacak cihazların güz döneminde pazarda olacağını belirtiyor. Bu da Nokia'nın yıl sonuna doğru tanıtacağı modellerinde bu panellere yer vermesi ihtimalini doğuruyor.
Firma Lumia 920 modelinde eldivenle bile kullanılabilen dokunmatik ekran teknolojisini tanıtmış ve ilgi görmüştü. Serinin yeni üyelerinde de benzer bir strateji izleyebilir. Ancak akla en yakın gelen, firmanın Asha serisinde bu teknolojiyi kullanabilecek olması.
http://wmpoweruser.com/solar-charging-phone-screens-may-be-coming-to-a-nokia-handset-this-autumn/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"İzin vermiyorlar" dan ziyade, teknoloji şu an için o verimlilikte değil. En verimli çalışan güneş panelleri %30-%40 verimlilikte çalışıyor. Evet, güneşten gelen güç (radyasyon) yılda ortalama olarak 174 PW. Bakın bu rakama dikkat edelim, PetaWatt demek. Peta 10 üzeri 15 demek. Yani 174 x 10^15 Watt'lık bir güç. Bunun %30'u atmosferden yansıtılıyor. Falan filan derken yıllık olarak atmosfer, denizler, karalar tarafından emilen enerji 3.850.000 EJ -- Exa Jul (Joule) demek. Exa 10 üzeri 18 demek.
Velhasıl kelam, böyle yani.
Kesinlikle katılıyorum. Hatta bundan yıllar önce (5-6 olmuştur) bitmeyen pili buldular. Radyoaktif olmayan yani sönmüş iyonlardan elde ettikleri minnacık bir pil ile notebookların pilleri 30 yıl bitmeyecekti. Böylece bir notebooku ne kadar kullanırsan kullan 10 yıl sonra zaten pelt olacağı için adına da bitmeyen pil demişlerdi. Cihazın dayanabileceğinden daha fazla pil süresi sunduğu için. Fakat ne oldu? Yıllar geçti ses yok. Tabi o kadar pil üreticisi var. O kadar Duracell'i, Varta'sı, Energizer'ı, Philips'i, GP'si, Sony'si, Panasonic'i olsun bunlar Dünyanın en büyük firmalarından. İZin vereceklerini mi sanıyorsunuz.
Bakın elektrikli arabaya. Çıkalı kaç yıl olmuştur ama üretimine başlanalı kaç yıl oldu. Hadi onu şarj etmek gerekiyor diye ve şarj istasyonları az olabilir diye yaygın hale gelmiyor olabilir. Ama 30 yıl giden pili çıkartsalar, normal pil yerine alırız ve bir daha da o cihaza başka pil almayız. Buna izin vereceklerini sanmak kafasızlıktan başka bir şey olmayacaktır...
bu bakış açısı bana biraz hezeyan gibi geldi.zira pili 10yıl giden elektronik saatim var ve 6 senesini doldurdu bile.eğer notebook gibi bir cihazı 30 yıl idare edebilecek bir pil çıksaydı bunu yine saat örneğindeki gibi bize sunarlardı.teknoloji şekillendikce bazı spesifik firmalar veya teknolojiler yok olabilir.bu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey.dolayısı ile kimsenin kimseye herahngi bir müdahale şansı yok.yılların kodak markası yok oldu mesela...bu yüzdendirki firmalar yelpazesini ya genişletiyor yada sağlam konulara yoğunlaşıyorlar...
eğer bahsedildiği gibi bir pil teknolojisi olsaydı bu bize ulaşmasa bile uydu gibi maliyetli alanlarda kesinlikle kullanırdı ancak bu tür cihazlar hatta uzaya gönderilen uzay araçları bile güneş enerjisinden faydalanıyor hala... kısaca ülkenin ülkeye yaptırımı belirli şartlarla olabiliyorken teknoloji gibi evrensel bir alanda markaların herhangi bir yaptırımı olacağını hiç sanmıyorum.
hani bu bakış açısıyla nokianın bir kameradan iyi çeken bir telefonu olmamaması gerekirdi.yada navigasyon özelliği telefonlara girememesi gerekirdi.... teknoloji evrenseldir ve kontrolü patentin ötesine geçemez :))
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