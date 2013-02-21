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İddia : Optimus G2, LG'nin 8 çekirdekli Odin işlemcisini taşıyacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Optimus G2, LG'nin 8 çekirdekli Odin işlemcisini taşıyacak

Geçen yıl LG'nin dikey entegrasyon anlamında kendi ekran, batarya ve kamera sensöründen sonra kendi işlemcisini de geliştireceği gündeme gelmişti. ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan bu işlemcinin Mali-T604 yeni nesil grafik birimine de ver vermesi bekleniyordu. 

Sektörün en büyük sözleşmeli döküm firması TSMC ile anlaşan LG'nin ilk modellerini ise yılın başlarında tanıtacağı tahmin ediliyordu.

DDaily sitesinin iddiasına göre LG, Odin adını verdiği ve 8 çekirdek kullanacağı işlemcisine, yılın sonlarına doğru Optimus G2 amiral gemi modelinde yer verecek. Diğer gündeme gelen 8 çekirdekli işlemciler gibi ARM'ın big.LITTLE konfigürasyonunu temel alacak olan Odin, zorlu işlemlerde 4'lü Cortex-A15 çekirdek grubunu devreye sokarken, gündelik işlemlerde ise 4'lü Cortex-A7 grubunu devreye sokacak. Böylece hem en iyi performans hem de en iyi enerji tasarrufu elde edilecek.

28nm fabrikasyon sürecine sahip Odin işlemcisinin üretiminde ise High-K Metal Gate düşük güç teknolojisine yer verilecek. Bu anlamda Optimus G2 modelinde diğer hangi özelliklere yer verileceği belli değil.

2 çekirdek, 4 çekirdek derken artık mobil cihazlarda 8 çekirdek kavramına iyice alıştık. Samsung'un Exynos 5 Octa işlemcisi, Tayvanlı MediaTek'in ve Çinli Huawei'nin 8 çekirdek planları ve şimdi de LG'nin Odin işlemcisi, özellikler yılın sonlarına doğru kıyasıya bir 8 çekirdek rekabetinin yaşanacağını gösteriyor.  

http://www.androidauthority.com/optimus-g2-feature-lg-eight-core-odin-processor-158950/ Yorum Yaz
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Erasmus78 6 yıl en beğenilen
ScAnMaN
.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.

O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 kat hızlı çıkar. :))))))))))
ScAnMaN.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 ka...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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onsos1100 6 yıl
4+4 diyelim biz şuna.... aynı futboldaki yabancı sınırı gibi. aynı anda oynatamıyorsun yani..

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wozniak 6 yıl
Erasmus78
ScAnMaN.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.
O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 kat hızlı çıkar. :))))))))))

HAHAHA gülmekten yarılcam yaa..
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hollowman_ 6 yıl
J0K3R61
Lg kendi işlemcisini üretirse güncelleme konusunda daha atak olacaktır ama yinede bir nexus olamaz bence.

Nexus 4 candır.
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Erasmus78 6 yıl en beğenilen
ScAnMaN
.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.

O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 kat hızlı çıkar. :))))))))))
3 Yanıt Yanıtla +11
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Lepanto 6 yıl Erasmus78
Erasmus78

ScAnMaN

.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.


O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 kat hızlı çıkar. :))))))))))



İnce tespit
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Be All My Sins Remembered 6 yıl Erasmus78
Erasmus78
ScAnMaN
.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.

O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 kat hızlı çıkar. :))))))))))

Yarısına düşer. Nasıl matematiginiz var sizin?
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yunusfurkanayse 6 yıl Erasmus78
Erasmus78
ScAnMaN
.... senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.

O zaman bu işlem sonucunda Mobil İşlemciler senin i5 den 2 kat hızlı çıkar. :))))))))))

Sıkı matematik :)

Samsung bu arada galaxy s4 de exynos kullanmaz ve mali gpulari bir kenara bırakıp adreno veya power vr serisi bir gpuya gecerse benim icin bu iş burda biter gider htc one alirim ama iste en büyük sikinti uygulama ve oyunlar htc ye sonradan optimize ediliyor one x bile yeni yeni oyunlarda optimize edildi.Iste geliştiriciler cok satan cihazlara daha cok ozeniyorlar
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-Ege 6 yıl
Çift çekirdek koyup adam gibi yazılım yapsınlar 8 çekirdek yapacaklarına. Benim masaüstü PC'imde bile 4 çekirdekli i5 kullanıyorum.
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KalemKolik 6 yıl -Ege
SpyPC
Çift çekirdek koyup adam gibi yazılım yapsınlar 8 çekirdek yapacaklarına. Benim masaüstü PC'imde bile 4 çekirdekli i5 kullanıyorum.

Telefonlardaki çekirdeklere çok takılmamak lazım. Bırak senin i5 işlemciyi en iyi mobil işlemci bile o beğenmediğimiz çift çekirdekli atomlardan iyi değil.

Dikkat edersen daha en üst seviye telefon ve tabletler 2002-2003 yıllarındaki pcler kadar internet browser performansı veremiyor o yüzden halen browser teatleri yapılıyor. Pc gibi olsalar böyle bir test olurmu.Mobil işlemciler çok hızlı gelişiyor ama abartmak lazım senin İ5 işlemci mobil işlemcileri 50 ile çarpar 100e böler.
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Stanislas Xavier 6 yıl
Şuanda kullandığı kamera sensörleri kendine aitse üzerinde daha fazla çalışması gerek,
Lgnin batarya konusundaki cömertliğinin sebebi de anlaşıldı, kendi üretiyormuş..
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onsos1100 6 yıl
4+4 diyelim biz şuna.... aynı futboldaki yabancı sınırı gibi. aynı anda oynatamıyorsun yani..

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talerk 6 yıl
İşlemci iyi de gpu en az mali t658 olmalı O zaman büyük iş başarırlar
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J0K3R61 6 yıl
Lg kendi işlemcisini üretirse güncelleme konusunda daha atak olacaktır ama yinede bir nexus olamaz bence.
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hayal@t 6 yıl
wayyy anam bu ne yaa 8 çekirdek.haala stabilite yok adam akıllı ayfonda 2 çekirdek var çatır çatır çalışıyor bu ne kadar abartı 8 çekirdek.
bıktım artık amiral gemilerinden en son kızıp eskiye nokia 3310 a dönücem.huzuru bulucam
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Be All My Sins Remembered 6 yıl hayal@t
hayal@t
wayyy anam bu ne yaa 8 çekirdek.haala stabilite yok adam akıllı ayfonda 2 çekirdek var çatır çatır çalışıyor bu ne kadar abartı 8 çekirdek.
bıktım artık amiral gemilerinden en son kızıp eskiye nokia 3310 a dönücem.huzuru bulucam


Bilende konuşuyor bilmeyende..
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