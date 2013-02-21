İddia : Optimus G2, LG'nin 8 çekirdekli Odin işlemcisini taşıyacak





Geçen yıl LG'nin dikey entegrasyon anlamında kendi ekran, batarya ve kamera sensöründen sonra kendi işlemcisini de geliştireceği gündeme gelmişti. ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan bu işlemcinin Mali-T604 yeni nesil grafik birimine de ver vermesi bekleniyordu.





Sektörün en büyük sözleşmeli döküm firması TSMC ile anlaşan LG'nin ilk modellerini ise yılın başlarında tanıtacağı tahmin ediliyordu.





DDaily sitesinin iddiasına göre LG, Odin adını verdiği ve 8 çekirdek kullanacağı işlemcisine, yılın sonlarına doğru Optimus G2 amiral gemi modelinde yer verecek. Diğer gündeme gelen 8 çekirdekli işlemciler gibi ARM'ın big.LITTLE konfigürasyonunu temel alacak olan Odin, zorlu işlemlerde 4'lü Cortex-A15 çekirdek grubunu devreye sokarken, gündelik işlemlerde ise 4'lü Cortex-A7 grubunu devreye sokacak. Böylece hem en iyi performans hem de en iyi enerji tasarrufu elde edilecek.





28nm fabrikasyon sürecine sahip Odin işlemcisinin üretiminde ise High-K Metal Gate düşük güç teknolojisine yer verilecek. Bu anlamda Optimus G2 modelinde diğer hangi özelliklere yer verileceği belli değil.





2 çekirdek, 4 çekirdek derken artık mobil cihazlarda 8 çekirdek kavramına iyice alıştık. Samsung'un Exynos 5 Octa işlemcisi, Tayvanlı MediaTek'in ve Çinli Huawei'nin 8 çekirdek planları ve şimdi de LG'nin Odin işlemcisi, özellikler yılın sonlarına doğru kıyasıya bir 8 çekirdek rekabetinin yaşanacağını gösteriyor.

http://www.androidauthority.com/optimus-g2-feature-lg-eight-core-odin-processor-158950/