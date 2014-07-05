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İddia : Sony Crytek ile ilgileniyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Sony Crytek ile ilgileniyor

Almanya'da yaşayan Yerli kardeşlerin kurduğu ve fenomen Crysis oyunuyla bir anda oyun dünyasının gözde stüdyolarından birisi haline gelen Crytek, ülkemide de oldukça önemli yatırımlarla gündeme gelmişti. 

Ancak son dönemde firmanın reddetmesine rağmen ekonomik krizin kapıya dayandığı ve pek çok ofisten işçi çıkarma işlemlerinin başladığına dair üzücü haberler geliyor. Bunlara şimdi bir de sürpriz bir iddia eklendi.

Firmaya yakın bir kaynaktan gelen bilgiye göre Sony mevcut oyun stüdyolarını genişletmenin yollarını arıyor ve Crytek firmasını da bir opsiyon olarak görüyor. Ancak Sony şu anda Crytek'in ne kadar kar getirebileceğini masaya yatırmış durumda ve zarar edecek bir satın alma işlemine kalkışmak istemiyor. 

Kaynak söylentileri birkaç farklı noktadan elde ettiğini belirtiyor ve gerçek olup olmadığı konusunda kendisi de bir teyitte bulunamıyor. Bununla birlikte krize giren bazı stüdyoların geçmiş dönemlerde el değiştirdiğine şahit olmuştuk. Crytek'in de krizden kurtulma adına böyle bir hamle yapması kulağa mümkün geliyor.  

http://www.worldsfactory.net/2014/07/04/rumor-sony-interested-buying-crytek Yorum Yaz
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REDSTONE 4 yıl en beğenilen
CRYTEK gibi bir firmanın bu hallere düşmesi (söylenti olsun, olmasın) düşündürücü ve üzücü bir durum.
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Nubermer 4 yıl
Cevat Yerli'nin herşeyin grafik olmadığını zor yoldan öğrenmesi üzücü bir durum.
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mehmedaltair 4 yıl casperfriendly
barakli87

Crytek kâr getirmiyor demekki zaten 2 yılda 1 oyun çıkarıyorlar.

tabi crytek'i crysis'ten ibaret zannedince


bu yıl 3 tane oyunu çıkacak crytek'in
barakli87Crytek kâr getirmiyor demekki zaten 2 yılda 1 oyun çıkarıyorlar.tabi crytek'i crysis'ten ibaret zannedince
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Schmerzhaft 4 yıl
Umarım almaz sony öyle olursa oyunları pc için çıkmaz buda grafik gücü odaklı bir firma için kötü olur...
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Blue Dragon Ready 4 yıl
Sony Türk oyunculuğuna destek veren bir firma. Microsoft Türkiye'ye gelmeden önce unutmayın Sony tüm desteğini zaten vermişti. Son dönemlerde de 23 Studios ile gayet iyi işler çıkarıyorlar. Yeni çıkacak Crytek oyunlarıylada buna devam ederler diye düşünüyorum.
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Carnage86 4 yıl
Crytek batarsa Türkiye'de kına satışları patlayacak. Ne kadar kininiz varmış ne kadar nefret dolu insanlarmışssınız be. "oyunların grafikten ibaret olmadığı öğrenilsin"ler, "oyunlara senaryo koymayı bilmiyorlar o yüzden batmalı"lar. Senaryosu olan oyun mu var piyasada? Adam gibi konusu olan oyunlar senede bir ya da iki defa çıkıyorlar, gerisi traş. O yüzden hikayeden beklentimiz yok bari grafik olsun. Şahsen oyunlara olan ilgim her geçen gün azalan biri olarak(yılda bir ya da iki oyunun sonuna kadar sabredebiliyorum. Çoğu oyunu oynama sebebim benchmark ve çeşitli gözlemleri yapmak vs.)grafikten başka beklentim yoktu artık grafiksel beklentim de pek yok. PC oyunculuğunun konsollar ve üretim teknolojisinin duraklama dönemine girmesinden dolayı geldiği hal ortada çünkü.
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carter 4 yıl
Bu kadar güzel işler çıkartan ve en önemlisi oyunlarında Türkçeye yer veren bir firmanın bu tarz sıkıntılar yaşaması gerçekten üzücü.
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Rubisco 4 yıl
UE4'ün lisans modeli, açıklığı, yenilikleri ve bi anda çok büyük kabul görmüş olması çok önemli.

CryEngine için de aylık 10$ karşılığı herşeyini açtılar. Üstelik UE4 gibi oyun gelirinden pay alma gibi bi durum da yok. UE4 için deli tanıtım yapıyorlar, insanları (geliştrici/hobbyci/meraklı vs.) peşlerine takmak için herşeyi deniyorlar. Bunu, hem UE4'ün popülerliği için, hem geri dönüş almak için, hemde olası sorun-bug'ları çözmek için geniş kitlelerin desteğini almak için yapıyor. Böylece bir UE4 oyununda olacak olan ve o oyunun yapımcısı tarafından çözülemeyen "bug" daha sonra çıkacak diğer bi UE4 oyununda ortadan kaldırılabilir olacak. Hatta eski versiyonda (mesela 4.0 sürümünde) önemli olarak görülen bu "bug" bazı oyunlarda çözümsüz olarak kalırken, Epic tarafından önemli görülüp çözüm olduğuna inandığı bu açıktan-destek alma olayı ile yeni güncellemesinde çözebilir olacak (4.1 / 4.2 gibi). Bi nevi Linux kernelinin ve buglarının ayıklanması çözülmesi gibi. Herkes kendi Linux dağıtımının sorunlarıyla uğraşmakla mükellef. Ama kendi Linux dağıtımında çözemedğin bi sorun var, ve en temelinde bu işin aslında kernelden kaynaklandığını keşfediyorsun. Sadece sizin dağıtımınızda problem çıkarıyor. diğerleri ya bu sorunla karşılaşmıyor, yada onların farklı dağıtımları etrafından dolaşmak için bi yol bulmuşlar, ama temelde o sorun var. Bi sonraki Linux kernel güncellemesinde bu sorun çözülüyor ve herkes rahat ediyor. Epic / UE4'ün yolu şimdilik bu yönde.

CryEngine için de bu yüzden olabildiğince çok sayıda insana ulaşıp onları çekmeleri lazım, gerekirse bi sürü ilave aracı ücretsiz vermeleri lazım. UE4'de yüksek kaliteli pre-baked yapılar ile(önceden ışıklandırmaların gölge oluşturma / aydınlatma şekilleri) oyun dışında realistic render add-onları eklentileri gibi imkanlar var. Sade oyun yapımcıları değil, mimar tasarımcı vs. iseniz gelin bakın deneyin diyorlar. Saatlerce render için bilmemne için boşuna uğraşmayın diolar.


burda videosu var.

Çekip denemek isterseniz :
mega.co.nz/...
dropbox.com/...

Msvcr120.dll hatası verirse microsoft.com/...

Sonuçta buna benzer iş yapan mimar/tasarımcı elbet vardır. Ama Müşterisini ortamda gezdirmek isteyecek başka bi sürü insanın aklını bu tarz şeylerle de çelmeye çalışıyorlar.

Sony eğer satın alır, reklam pazarlama PR gücünü kullanıp CryEngine kullanın derse, aylık 10$ olayına devam ederse faydasını görür.

PS4 için sadece UE4'e mahkum kalınırsa Ps4 boşa heba olur. Çabuk geliştirilebilen, kabul edilebilecek seviyede kalitede bi sürü oyun olur. Ama bunların hiçbiri Ps4 için "vay next-gen oyun yapmışlar harika ağzım açık kaldı" noktasına kolay kolay insanları. Çok uzun zamandır söylüyorum, Ps4 için UE4 bi yerden sonra konsolun önüne taş koymaktır diye. Multi platform, çabul gelştirme açısından lafım yok. Hatta PC için extra kalite efekt imkanı bile var. Bu da konsola özel olmayan oyunların UE4 için kısıtlıyıcı olduğu anlamına gelir. PS4'ü harika şekilde kullanmak Epic + Nvidia'nın can atacağı iş değil bana göre.

Bu yüzden eğer Sony, oyun yapımcılarına konsol için seçenek sunumak, daha iyi işler yapmaları için de fırsat yaratmayı artı bi değer olarak görüyorsa bence bu işin peşinden gitmeli. Insanların daha kaliteli bişeyler görmek için daha yıllarca beklemeye tahammülü yok.

Ps3 zmanında yaptıkları Core-Elite team mantığından uzak dururlarsa, açık kaynak olayını desteklerlerse, daha fazla geliştirme araçları için çalışırlarsa çok yol alırlar(optimize etmeye yardımcı araçlardan tex. araçlarına kadar. Varolan araçlara rakip/alternatif olarak yani ). Mesela Quixel'in araçları var
:
youtube.com/...

Deus Ex'in UE4 motoru için Quixel ile yeniden tasarlanmış hali :

youtube.com/...

Crytek / Sony'nin bu tarz şeylerin peşinden daha fazla koşması lazım popülerlik kazandırması adına.
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Kepw 4 yıl Rubisco
Bu kadar bilgiye nasıl sahipsin hocam.Seni bir microsofta alalım...
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asaltek 4 yıl
PS3 deki crysis3 grafiklerine baktığımızda, aslında CRYTEK in tam da sony ye yakışacak bir oyun firması olduğunu görebiliriz. bence CRYTEK in yapabilecekleri, şimdiye dek yaptıklarından çok ötede, potansiyeli çok yüksek bir firma olduğunu düşünüyorum.
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Infinitum 4 yıl
Crysis gibi efsane bir oyunu olsa da, korsan dedin mi, en dev şirket bile ele ayağa düşebiliyor işte.
Şirketin türkler tarafından kurulmuş olması beni gururlandırıyordu, eğer satılırsa veya iflas ederse çok üzülürüm.
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metebyr 4 yıl
açık dünya olan crysis yapsalar azıcık da optimizasyon bak ne güzel oluyor. gerçi f2p oyunu var warface diye o tutarsa toparlar kendini
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1BilimAdamı 4 yıl
Sadece crysis bile Sony'nin alması için yeterli bir sebep
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suti0 4 yıl
Bugün steam de Crysis için 3 lü paket vardı 11.74 dolara. 3 oyunu da aldım. Desteğimi verdim. İnşallah firma zor durumdan çıkar eğer öyle bir şey varsa.
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Illustrious. 4 yıl
Cidden şu firmanın bu halllere düşmesi üzücü. Yalnız bana olabilir gözükmüyor, alsa düzeltir elbette.
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orhanyıldız 4 yıl
Yeni bir seri başlasa keşke
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