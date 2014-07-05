İddia : Sony Crytek ile ilgileniyor





Almanya'da yaşayan Yerli kardeşlerin kurduğu ve fenomen Crysis oyunuyla bir anda oyun dünyasının gözde stüdyolarından birisi haline gelen Crytek, ülkemide de oldukça önemli yatırımlarla gündeme gelmişti.





Ancak son dönemde firmanın reddetmesine rağmen ekonomik krizin kapıya dayandığı ve pek çok ofisten işçi çıkarma işlemlerinin başladığına dair üzücü haberler geliyor. Bunlara şimdi bir de sürpriz bir iddia eklendi.





Firmaya yakın bir kaynaktan gelen bilgiye göre Sony mevcut oyun stüdyolarını genişletmenin yollarını arıyor ve Crytek firmasını da bir opsiyon olarak görüyor. Ancak Sony şu anda Crytek'in ne kadar kar getirebileceğini masaya yatırmış durumda ve zarar edecek bir satın alma işlemine kalkışmak istemiyor.





Kaynak söylentileri birkaç farklı noktadan elde ettiğini belirtiyor ve gerçek olup olmadığı konusunda kendisi de bir teyitte bulunamıyor. Bununla birlikte krize giren bazı stüdyoların geçmiş dönemlerde el değiştirdiğine şahit olmuştuk. Crytek'in de krizden kurtulma adına böyle bir hamle yapması kulağa mümkün geliyor.

http://www.worldsfactory.net/2014/07/04/rumor-sony-interested-buying-crytek