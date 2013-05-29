İddia: Verizon müşteri lokasyon bilgilerini satıyor





Günümüzde insanların daha çok etkileşime geçtiği teknolojiler veya firmalar artık devasa bir kişisel veri ağına dönüşmüş durumda. Eposta platformları, forumlar, çevrimiçi oyun ağları gibi sanal merkezlerin yanında mobil operatörler de kullanıcı verilerini sunucularında saklıyor.





Bu kadar devasa kişisel veriler elbette özellikle reklam açısından hayati önem taşır hale geldi. Bu bakımdan sorumlu birimlerin kişisel verileri satma veya çaldırma gibi olaylar sık sık gündeme geliyor.





Wall Street Journal tarafından verilen habere göre ABD'nin en büyük operatörü Verizon kişisel verilerden daha çok gelir elde etmek amacıyla lokasyon bilgilerini satıyor.





Genelde operatörler devasa anonim kullanıcı verilerini güven ortaklığı yaptığı reklam ve analiz firmaları ile paylaşarak reklam ve teklif üretilmesini sağlıyor. Ancak Verizon'un gelirleri artırmak adına müşterilerini daha sıkı takip etmeye başladığı ve daha fazla veri depoladığı şeklinde güvenlik uzmanlarından eleştiriler geliyor.





Verizon ise herhangi bir kişisel bilgi satışının olmadığını, tüm kanunlara uyduklarını, hükümet çalışanlarının anonim veri toplama faaliyetine dahil edilmediğini ve sadece isimsiz gruplara ait verilerin paylaşıldığını savunuyor. Ayrıca kullanıcıların bu programdan çıkmak gibi bir haklarının da olduğu hatırlatılıyor.





Operatörlerin elindeki kişisel verilerle ilgili güvenlik endişeleri görünüşe göre giderek artacağa benziyor. Abone sayılarının giderek artması, kişisel verilerin büyümesi ve firmalara yeni reklam alanlarının açılmaya başlaması bunun en büyük etkenleri arasında sayılıyor.

http://www.phonearena.com/news/WSJ-Verizon-selling-customer-location-data_id43275