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İddia: Verizon müşteri lokasyon bilgilerini satıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia: Verizon müşteri lokasyon bilgilerini satıyor

Günümüzde insanların daha çok etkileşime geçtiği teknolojiler veya firmalar artık devasa bir kişisel veri ağına dönüşmüş durumda. Eposta platformları, forumlar, çevrimiçi oyun ağları gibi sanal merkezlerin yanında mobil operatörler de kullanıcı verilerini sunucularında saklıyor. 

Bu kadar devasa kişisel veriler elbette özellikle reklam açısından hayati önem taşır hale geldi. Bu bakımdan sorumlu birimlerin kişisel verileri satma veya çaldırma gibi olaylar sık sık gündeme geliyor.

Wall Street Journal tarafından verilen habere göre ABD'nin en büyük operatörü Verizon kişisel verilerden daha çok gelir elde etmek amacıyla lokasyon bilgilerini satıyor.

Genelde operatörler devasa anonim kullanıcı verilerini güven ortaklığı yaptığı reklam ve analiz firmaları ile paylaşarak reklam ve teklif üretilmesini sağlıyor. Ancak Verizon'un gelirleri artırmak adına müşterilerini daha sıkı takip etmeye başladığı ve daha fazla veri depoladığı şeklinde güvenlik uzmanlarından eleştiriler geliyor.

Verizon ise herhangi bir kişisel bilgi satışının olmadığını, tüm kanunlara uyduklarını, hükümet çalışanlarının anonim veri toplama faaliyetine dahil edilmediğini ve sadece isimsiz gruplara ait verilerin paylaşıldığını savunuyor. Ayrıca kullanıcıların bu programdan çıkmak gibi bir haklarının da olduğu hatırlatılıyor.

Operatörlerin elindeki kişisel verilerle ilgili güvenlik endişeleri görünüşe göre giderek artacağa benziyor. Abone sayılarının giderek artması, kişisel verilerin büyümesi ve firmalara yeni reklam alanlarının açılmaya başlaması bunun en büyük etkenleri arasında sayılıyor.

http://www.phonearena.com/news/WSJ-Verizon-selling-customer-location-data_id43275 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mobylette 6 yıl
6 7 ay once tam da benzin istasyonuna girdiğimde telefonuma o istasyona ait kampanya bildirimi geldi. uygun buldugum kampanyadan faydalandım ama o anda kampanyaya odaklandığımdan hiç garipsemedim, jeton çok sonra düştü. daha orjinal fikirlere başvurup anlık konum bilgileriyle müşterinin sırtından kimbilir nasıl geçinmeyi düşünüyorlardır. iş bakalım nereye varacak.
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Turkforce 6 yıl
Turkcell'in yaptığı şeyi doğru anlatmışsınız ama bu haberde anlatılan olay bu değil.
Turkcell'in de geçenlerde firmalara sunmaya başladığı yer bilgisi hizmeti.
Yani müşteriler hangi yolları kullanıyor, hangi sokaklardan geçiyor, hangi bölgeler kalabalık gibi verileri sunarak reklam yerleşimi veya mağaza açacaksanız bunun için karar vermenize yardımcı oluyor.
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3ngerek 6 yıl
Turkcell çoktandır yapıyor zaten.
Hatta geçen dönemlerde reklamı bile vardı.

"Abonemiz avm'ye girince; firmaların reklamı, aboneye mesaj olarak gidiyor.."

vs. vs.

edit:imla
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