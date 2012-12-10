İddia: Yeni ekranı ve 128GB kapasitesiyle iPhone 5S, Haziran'da geliyor

iPhone 5'in ülkemizdeki serüveni için geri sayıma geçilen şu günlerde, ABD'den iPhone 5 almayı planlayan kullanıcılar için soru işareti yaratacak haberler geliyor.Dedikodu olduğunu hatırlatmakla birlikte görevimizi yapalım ve sizlere gelişmeyi aktaralım: 7.nesil iPhone'un Haziran 2013'de satışa sunulacağı yönündeki iddia güç kazanıyor.

Jeffries'in analistlerinden Peter Misek, kaleme aldığı son raporunda Apple'ın 1.nesil iPhone'dan 4.nesil iPhone'a kadar 4 sene boyunca uyguladığı ürün döngüsüne tekrardan geri dönüş yapacağını ve yeni iPhone'un Haziran 2013'de yapılacak olan WWDC'de tanıtılıp, en geç temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağını iddia ediyor. Misek bu iddiasını Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarına dayandırırken; 7.nesil iPhone'un selefine göre daha gelişmiş kamera, SuperHD Ekran (Yeni bir çözünürlük mü yoksa daha gelişmiş bir ekran teknolojisi mi belli değil), daha iyi pil ömrü, NFC desteğine sahip olacağını ve beyaz ile siyah dışından çok farklı renklerde de satışa sunulacağını belirtiyor. Ayrıca Misek, kapasite seçenekleri arasına 128GB'ın da ekleneceğini ifade ederken, iTunes 11'in sistem dosyaları içerisinde 128GB için hazırlanmış görselin bulunması bu iddiayı güçlendirmiyor değil.

Misek'in iddiaları bunlarla sınırlı değil. Bilindiği gibi firmalar ürün geliştirme açısından birden fazla prototip üzerinde çalışıp, sonunda en uygun modeli piyasaya sürmekte. Misek, bu duruma dikkat çekerek 7.nesil iPhone için birden fazla prototiple geliştirme çalışmalarına devam edildiğini ancak en dikkat çekici prototipin 4.8 inçlik Retina+ çözünürlükteki IGZO panele sahip, A7 işlemcili ve home tuşuna sahip olmayan yeni form faktörlük prototip olduğunun altını çiziyor. Ancak bahsedilen modelin prototip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Öte yandan Misek, Apple'ın IGZO paneliyle çok daha hafif ve çok daha ince olacağını iddia ettiği 5.nesil iPad'in de WWDC etkinliğinde tanıtacağını iddia ediyor. Bu iddia, Apple'ın çok yakın tarihte 4.nesil iPad'i satışa sunduğu göz önüne alındığından akıllarda soru işaretine sebep olsa da firmanın, iPad'in ürün döngüsünü belli bir standarta oturtması açısından en uygun tarihin Haziran dönemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İddiaları sizlere aktardıktan sonra, son olarak Jeffries analistlerinden olan Misek'in geçmişte ortaya attığı iddialardan kimisinden haklı çıktığını (iPhone 4S ile ilgili olarak) kimisinde ise iddialarını tutturamadığını (IGZO panelli daha ince iPad 3 ve Netflix'e rakip bir servis) belirtelim.