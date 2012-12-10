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İddia: Yeni ekranı ve 128GB kapasitesiyle iPhone 5S, Haziran'da geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
8,5b
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216
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5'in ülkemizdeki serüveni için geri sayıma geçilen şu günlerde, ABD'den iPhone 5 almayı planlayan kullanıcılar için soru işareti yaratacak haberler geliyor.Dedikodu olduğunu hatırlatmakla birlikte görevimizi yapalım ve sizlere gelişmeyi aktaralım: 7.nesil iPhone'un Haziran 2013'de satışa sunulacağı yönündeki iddia güç kazanıyor.

Jeffries'in analistlerinden Peter Misek, kaleme aldığı son raporunda Apple'ın 1.nesil iPhone'dan 4.nesil iPhone'a kadar 4 sene boyunca uyguladığı ürün döngüsüne tekrardan geri dönüş yapacağını ve yeni iPhone'un Haziran 2013'de yapılacak olan WWDC'de tanıtılıp, en geç temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağını iddia ediyor. Misek bu iddiasını Apple'ın tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarına dayandırırken; 7.nesil iPhone'un selefine göre daha gelişmiş kamera, SuperHD Ekran (Yeni bir çözünürlük mü yoksa daha gelişmiş bir ekran teknolojisi mi belli değil), daha iyi pil ömrü, NFC desteğine sahip olacağını ve beyaz ile siyah dışından çok farklı renklerde de satışa sunulacağını belirtiyor. Ayrıca Misek, kapasite seçenekleri arasına 128GB'ın da ekleneceğini ifade ederken, iTunes 11'in sistem dosyaları içerisinde 128GB için hazırlanmış görselin bulunması bu iddiayı güçlendirmiyor değil.

Misek'in iddiaları bunlarla sınırlı değil. Bilindiği gibi firmalar ürün geliştirme açısından birden fazla prototip üzerinde çalışıp, sonunda en uygun modeli piyasaya sürmekte. Misek, bu duruma dikkat çekerek 7.nesil iPhone için birden fazla prototiple geliştirme çalışmalarına devam edildiğini ancak en dikkat çekici prototipin 4.8 inçlik Retina+ çözünürlükteki IGZO panele sahip, A7 işlemcili ve home tuşuna sahip olmayan yeni form faktörlük prototip olduğunun altını çiziyor. Ancak bahsedilen modelin prototip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Öte yandan Misek, Apple'ın IGZO paneliyle çok daha hafif ve çok daha ince olacağını iddia ettiği 5.nesil iPad'in de WWDC etkinliğinde tanıtacağını iddia ediyor. Bu iddia, Apple'ın çok yakın tarihte 4.nesil iPad'i satışa sunduğu göz önüne alındığından akıllarda soru işaretine sebep olsa da firmanın, iPad'in ürün döngüsünü belli bir standarta oturtması açısından en uygun tarihin Haziran dönemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İddiaları sizlere aktardıktan sonra, son olarak Jeffries analistlerinden olan Misek'in geçmişte ortaya attığı iddialardan kimisinden haklı çıktığını (iPhone 4S ile ilgili olarak) kimisinde ise iddialarını tutturamadığını (IGZO panelli daha ince iPad 3 ve Netflix'e rakip bir servis) belirtelim.


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LaFleur- 6 yıl en beğenilen
apple 1 defada bu kadar çok yenilik getirmez
3 Yanıt Yanıtla +143
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yumyjikk 6 yıl
Önceden teknolojiyi Apple Gögüslüyordu suan da tam tersine dönmüs
Adamlar SuperHd ekran 4.8 inc diodu bu sene alan aldı hd 4.6,4.7,4.8(Samsung,Lg,HTC,Sony) inc telefonları,
cok farklı renkler dedigide windows phonelerdeki renk cümbüsü heralde
hafızayıda samsungdan esnlenmistir heralde 64+64 gb
Fanboylar kabul etsin Steve Job'suz apple
bırak ısırılmıs elmayı yarı elma bile olamıyor...
fanboylar eksilerinizi bekliyorum..:/
Önceden teknolojiyi Apple Gögüslüyordu suan da tam tersine dönmüsAdamlar SuperHd ekran 4.8 inc diodu bu sene alan aldı hd 4.6,4.7,4.8(Samsung,Lg,HTC,Sony) i...
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Tube Screamer 6 yıl
Yahu adamın cenazesinin eti kemiğinden ayrılmadan firmanın canına okudular be.
2 Yanıt Yanıtla +22
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muco555555 6 yıl
apple satıs grafiklerinin düştüğünü görüyor borsada hısse senetleri yarı yarıya dustu ıkı senede ayrıca kardan zarar ettiklerini acıkladılar.bunlar neden oluyor müşteri artık eskisi kadar memnun değil iphone dan.eskiden androidli guzel cihazlar yoktu şimdi ise canavar gibi cihazlar var yani ikame ürünü çok fazla iphone un ben olsam 4 inc seven için yıne cıkarırım ama buyuk ekran beklentisi içinde bir model cıkarırım 5 inc gibi sonra satısları oturur seyrederim.yenilikçi firma imajında ama at gözlüğü ile bakan yönetim kadrosu hala mevcut 2 yıl daha bu mantık ile giderse samsung sinek gibi ezecek.note 2 var bende inanın iphone 5 al kullan bedava deseler yeminle kullanmam sırf ekranı ufak diye gıder satarım baskasınada ekran tam gelir artık bu devirde tek ürün satısı kalktı en azından iki kalem urun cıkarıp kucuk ekran ve buyuk ekran seven müşterileri bir arada tutmali ipad büyük idi küçüğünüde aldı istese yapabiliyor ama iphone kullananları keriz sanıyolar artık.tepki için almadım
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emrevural 6 yıl
Bir telefon çıkıyor piyasaya, sonra ondan 3-5 ay sonra aynı görünüşlü biraz özellik eklenmiş (bizde zaten daha iyisi vardı sizi kandırdık der gibi) bir başka telefon çıkıyor. Sonunda S geliveriyor dünya yerinden oynuyor. İnsanları enayi yerine koymak gibi bir şey bu.
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Schwartzenius 6 yıl
Dandroid ciler yine saldirmis hemen. Madem begenmiyorsunuz. Apple dan nefret ediyorsunuz. Acip okuyup ta ardindan da yorum atmayin bi zahmet. Birakin siz gidin dandroid inizle biseyler yapmaya calisin.
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Saydam 6 yıl
Bu forumun uydurma haberlere ihtiyacivarmis gibi bir politikası var. Bir iddiaa da benden bir gün mutlaka yeni iPhone çıkacak.
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alemci_adem 6 yıl
iphone 2 cikti mi yaa
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kucuker34 6 yıl
Arkadaslar iphone 5e gececegim s3 kullanıcısıyım. Androidde satın aldığım nova3 virtual tennis, batman v.s gibi oyunlar iosta storeden indirdigim zaman para alırlarmı bunu merak ettim. Ornegin whats up 3gsde satîn almıstım s3e gectigimde whatsupın omur boyu ucretsiz oldugunu gordüm.
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akmac 6 yıl
Galaxy S4 ve 5 satışlarına göre çıkartabilirler ama arayüz değişmezse yanlış bir hamle olacağını düşünüyorum. S4'ün bile satışlarını yeni iOS belirleyecek.
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Celtic Warrior 6 yıl
iPad aldim ertesine aldigim model discontinued modeli oldu. 5s I Haziran da cikarir bu adamlar. 4'un Omru 1 seneden fazla oldu
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cnr.kh 6 yıl
Millet olmasini istedigi gibi yazmista yazmis he anasini satim oyle gecelecek 5s
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dockhanger 6 yıl
htc de androıd ama beendığım yanı beats audıo olayı ıphon ise bi kullanım kolaylıgı var androıdde uğrastıgınız hiçbişeyle ıphonda uğraşmassınız bende 4s kullanıyorum pili dısında memnun olmadıgım yanları pek yok
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badboyzzz 6 yıl
8 ay civarı Samsung Galaxy S2 kullandım gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Daha sonra Galaxy S3 çıktı ve satın aldım. En fazla 20 gün dayanabildim, tamam telefon ince, ekranı güzel ancak benim pek hoşuma gitmedi. Telefon büyük olduğu için düşme tehlikesi sürekli var. S2 kullanırken telefondan soğumadım ancak S3'te Android işletim sisteminden sıkıldım hemen hemen haftada bir firmware çıkıyor her bölge için farklı dandik dandik şeyler stabil bir işletim sistemi yok. Android ios karşısında daha 10 fırın ekmek üretmesi gerek :) S3 ile vedalaştıktan sonra iphone 4s kullandım ki tekrar üstüne basa basa söylüyorum, özellikle jailbreakli bir iphone 4s ne S3 değişirim nede diğerlerine. Fanboy değilim hatta S2 kullanırken iphone sürekli kötülerdim peş para etmez diye ancak o uygulamalar jailbreak ile telefon elden düşmüyor :)
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