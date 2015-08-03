İddia: Yılın 3. çeyreğinde daha güçlü iMac modelleri geliyor

Şu sıralar daha çok iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve yeni jenerasyon Apple TV modelleriyle gündeme gelen Apple, KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun verdiği son bilgilere göreyse yeni iMac'ler üzerinde de aktif olarak çalışmalarına devam ediyor.





Apple'ın uzun zamandır çok köklü değişikliklere gitmediği iMac ailesi, Ming-Chi Kuo'ya göre yılın üçüncü çeyreğinde daha güçlü işlemci ve daha iyi bir panel ile güncellenecek. Bu doğrultuda detaylarına burada yer verdiğimiz 14nm fabrikasyon sürecini temel alan 6. nesil Intel "Skylake" işlemcilerle donatılması beklenen yeni iMac modelleri, böylece performans ve enerji tüketimi konusunda çok daha yüksek performans ortaya koyabilecek.

Yeni iMac'lerin "KSF" olarak isimlendirilen LED fosfor malzemesi kullanacağını ve bu sayede de eski modellere oranla çok daha yüksek renk doygunluğu sunabileceğini sözlerine ekleyen Kuo, daha önce ortaya çıkan 8K çözünürlük seviyesi hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmuyor.

Güncellenmiş iMac ailesinin iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile beraber Eylül ayında duyurulması bekleniyor.

Not: Görsel temsilidir.

http://www.macrumors.com/2015/08/03/imacs-faster-processors-improved-displays-kgi/