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İddia: Yılın 3. çeyreğinde daha güçlü iMac modelleri geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Yılın 3. çeyreğinde daha güçlü iMac modelleri geliyor
 
Şu sıralar daha çok iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve yeni jenerasyon Apple TV modelleriyle gündeme gelen Apple, KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun verdiği son bilgilere göreyse yeni iMac'ler üzerinde de aktif olarak çalışmalarına devam ediyor.

Apple'ın uzun zamandır çok köklü değişikliklere gitmediği iMac ailesi, Ming-Chi Kuo'ya göre yılın üçüncü çeyreğinde daha güçlü işlemci ve daha iyi bir panel ile güncellenecek. Bu doğrultuda detaylarına burada yer verdiğimiz 14nm fabrikasyon sürecini temel alan 6. nesil Intel "Skylake" işlemcilerle donatılması beklenen yeni iMac modelleri, böylece performans ve enerji tüketimi konusunda çok daha yüksek performans ortaya koyabilecek.
Yeni iMac'lerin "KSF" olarak isimlendirilen LED fosfor malzemesi kullanacağını ve bu sayede de eski modellere oranla çok daha yüksek renk doygunluğu sunabileceğini sözlerine ekleyen Kuo, daha önce ortaya çıkan 8K çözünürlük seviyesi hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmuyor.
Güncellenmiş iMac ailesinin iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile beraber Eylül ayında duyurulması bekleniyor.
Not: Görsel temsilidir. 

http://www.macrumors.com/2015/08/03/imacs-faster-processors-improved-displays-kgi/ Yorum Yaz
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darkdiva 4 yıl
Almayı düşünüyordum, biraz daha bekleyelim bakalım.
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Ele7en 4 yıl
Güzel olacak gibi
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nightsoldier 4 yıl
Bu çözünürlüğe koyduğu ekran kartı yetmiyordu, illa 4gblı geliştirilmiş versiyonunu makineye ekletmeniz gerekiyordu, bunu yapıncada fiyatı astronomik oluyordu.

Ama laf yok, 5k çözünürlüğü bu kadar hatasız ve profesyonelce kullanması takdire şayan
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This Is My Destiny 4 yıl
5k'lı iMac sahiplerine yazık olmuş.

Zaten belli ve gerekliydi 5k çok daha fazla güç isteyecektir.Ayrıca 2012 Sonundan beri aynı tasarım ve önü zaten 2008'den beri pek değişmedi sadece daha kareydi önü ve siyah bölüm yuvarlandı bu hale gelmek için sanırsam 2009'da değişti.
artık köklü bir değişiklik ve yepyeni bir iMac lazım.
8k nedir sinema mı bu.
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kadirirdem 4 yıl
yeni vergilerle filan 8000 den aşşa gelmez muhtemelen...
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This Is My Destiny 4 yıl kadirirdem
kadirirdem

yeni vergilerle filan 8000 den aşşa gelmez muhtemelen...

Yoksa bilgisayarlara da mı ek vergi geldi????
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DH Misafiri 4 yıl
ve daha pahalı...
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Batuist 4 yıl
Forumdaki bazıları iMacin 5K ekranını gereksiz buluyor. çünkü o çözünürlükte film yokmuş. DHta çok temel teknoloji bilgileri eğitimi veren küçük bir alt site olması lazım. Adam teknoloji sitesine geliyor ama teknolojiden amacından kullanımından bihaber... Yada şu siteye giriş için yaş sınırı koymak lazım..
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mogosan 4 yıl
Daha yeni 5k olmadımı.Nasıl uzun zamandır köklü değişikliğe gidilmedi ?
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CooL_ROMEO 4 yıl
8k şuanlık mümkün gibi durmuyor ama zaten o mükemmel 5k ekran bile yeterli çoğu şey için.
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