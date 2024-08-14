Xbox Game Bar yenileniyor: Kompakt Mod özelliği tanıtıldı

Kaçıranlar için 2019 yılından bu yana Windows'un bir parçası haline gelenXbox Game Bar, medya kayıtları, müzik kontrolü ve sistem performansına göz atma gibi faydalı işlevsel sunuyor. Ancak en büyük sorun, bu panelin taşınabilir cihazlar ile uyumlu olmaması. Yeni tanıtılan Kompakt Mod ise, söz konusu sorunları hafifletmeyi amaçlıyor.
Özellikle küçük ekranlı cihazlar, taşınabilir Windows cihazları ve gamepad ile oyun oynamayı tercih eden oyuncular için geliştirilen Kompakt Mod, Microsoft'un klasik fare odaklı tasarımlarından farklı olarak, daha kompakt ve gamepad dostu bir arayüz sunuyor. Böylece kullanıcılar, kontrolcü üzerinden oyun panelini daha pratik olarak kullanılabilecek.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.