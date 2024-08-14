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    Anlık Bildirim

    Xbox Game Bar yenileniyor: Kompakt Mod özelliği tanıtıldı

    Microsoft, özellikle taşınablir cihazlar için Xbox Game Bar özelliğini yeniliyor. Kompakt mod sayesinde fareye ihtiyaç duyulmadan tüm işlevler rahatça kontrol edilebilecek.
    Xbox Game Bar yenileniyor: Kompakt Mod özelliği tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi el konsollarının en büyük dezavantajlarından biri de Windows işletim sistemi. Keza birden fazla ince ayar, güncelleme araçları ve yazılımsal sorunlar, kullanıcıları pürüzsüz bir deneyiminden uzaklaştırıyor. Şimdi Microsoft, PC oyuncularını hedefleyen ve özellikle taşınabilir Windows cihazları için oldukça kullanışlı olacak bir yenilikle karşımıza çıktı. Xbox Game Bar için Kompakt Mod özelliği geliyor. 

    Xbox Game Bar yenileniyor

    Kaçıranlar için 2019 yılından bu yana Windows'un bir parçası haline gelenXbox Game Bar, medya kayıtları, müzik kontrolü ve sistem performansına göz atma gibi faydalı işlevsel sunuyor. Ancak en büyük sorun, bu panelin taşınabilir cihazlar ile uyumlu olmaması. Yeni tanıtılan Kompakt Mod ise, söz konusu sorunları hafifletmeyi amaçlıyor.

    Özellikle küçük ekranlı cihazlar, taşınabilir Windows cihazları ve gamepad ile oyun oynamayı tercih eden oyuncular için geliştirilen Kompakt Mod, Microsoft'un klasik fare odaklı tasarımlarından farklı olarak, daha kompakt ve gamepad dostu bir arayüz sunuyor. Böylece kullanıcılar, kontrolcü üzerinden oyun panelini daha pratik olarak kullanılabilecek. 

    Xbox Game Bar yenileniyor: Kompakt Mod özelliği tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görülebildiği Kompakt Mod’un ana sekmesi, oyunlarınız, kurulu başlatıcılar (örneğin Steam, Battle.net) ve performans izleme gibi sık kullanılan araçları bir araya getiriyor. Bu sayede, oyun oynarken gerekli bilgilere hızlıca ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Microsoft, halihazırda Insider kullanıcılarına sunulan özelliğin çıkış tarihini paylaşmadı. Ancak yakın tarihli bir güncellemede genel kullanıma açılması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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