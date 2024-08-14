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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi el konsollarının en büyük dezavantajlarından biri de Windows işletim sistemi. Keza birden fazla ince ayar, güncelleme araçları ve yazılımsal sorunlar, kullanıcıları pürüzsüz bir deneyiminden uzaklaştırıyor. Şimdi Microsoft, PC oyuncularını hedefleyen ve özellikle taşınabilir Windows cihazları için oldukça kullanışlı olacak bir yenilikle karşımıza çıktı. Xbox Game Bar için Kompakt Mod özelliği geliyor.

Xbox Game Bar yenileniyor

Kaçıranlar için 2019 yılından bu yana Windows'un bir parçası haline gelenXbox Game Bar, medya kayıtları, müzik kontrolü ve sistem performansına göz atma gibi faydalı işlevsel sunuyor. Ancak en büyük sorun, bu panelin taşınabilir cihazlar ile uyumlu olmaması. Yeni tanıtılan Kompakt Mod ise, söz konusu sorunları hafifletmeyi amaçlıyor.

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Özellikle küçük ekranlı cihazlar, taşınabilir Windows cihazları ve gamepad ile oyun oynamayı tercih eden oyuncular için geliştirilen Kompakt Mod, Microsoft'un klasik fare odaklı tasarımlarından farklı olarak, daha kompakt ve gamepad dostu bir arayüz sunuyor. Böylece kullanıcılar, kontrolcü üzerinden oyun panelini daha pratik olarak kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görülebildiği Kompakt Mod’un ana sekmesi, oyunlarınız, kurulu başlatıcılar (örneğin Steam, Battle.net) ve performans izleme gibi sık kullanılan araçları bir araya getiriyor. Bu sayede, oyun oynarken gerekli bilgilere hızlıca ulaşmak artık çok daha kolay olacak. Microsoft, halihazırda Insider kullanıcılarına sunulan özelliğin çıkış tarihini paylaşmadı. Ancak yakın tarihli bir güncellemede genel kullanıma açılması bekleniyor.

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Xbox Game Bar yenileniyor: Kompakt Mod özelliği tanıtıldı