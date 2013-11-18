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Iddia: iPhone 5c'nin üretimini durduruyor

5 yıl
2b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Iddia: iPhone 5c'nin üretimini durduruyor

Apple'ın önde gelen iş ortaklarından Foxconn'un; bu sene iPhone 5'in yerine satışa sunulan ve renkli tasarımlarıyla öne çıkan iPhone 5c'nin üretimini durduracağı iddia edildi.

Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes'ın sektör içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Foxconn, iPhone 5s'in üretimine daha fazla kaynak ayırabilmek için iPhone 5c'nin üretimine Zhengzhou'daki fabrikasında son verecek.

Çin merkezli yayın yapan ctechcn.com ise Foxconn'un iPhone 5c üretimini direkt durdurmayacağını ancak haftalık üretim miktarını her geçen zaman azaltacağını iddia etti.

Foxconn cephesi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı ise reddetti.

Hatırlanacağı gibi iPhone 5c'ye tüketicilerin gösterdiği ilginin beklenin altında kaldığı iddia edilmiş; bu kapsamda Apple'ın iPhone 5c'nin üretimini üstlenen Foxconn ve Pegatron'a verdiği üretim hedeflerini %20 ile yaklaşık %30 oranında azalttığı belirtilmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20131117PD200.html Yorum Yaz
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farukclkk 5 yıl en beğenilen
Üretimi azaltmak yerine fiyatı azaltsalar çok daha mantıklı olur..
1 Yanıt Yanıtla +79
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bydemirci 5 yıl
5S ve 5C fiyatları birbirine çok yakın ondan 5S dururken 5C niye alınsın ? kendi görüşüm bu. 1850 yi veren adam 2150 yi de bi şekilde toplar verir. ha 1500 civarı olsa 5C tamam diyecem ama ...
5S ve 5C fiyatları birbirine çok yakın ondan 5S dururken 5C niye alınsın ? kendi görüşüm bu. 1850 yi veren adam 2150 yi de bi şekilde toplar verir. ha 1500 civ...
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3 Yanıt Yanıtla +37
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hsngencer 5 yıl
bu model baştan kaybetti zaten.karşısında kusursuz 5s varken renkli plastik 5c yi kim alir?
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UnemployedMan 4 yıl
Bu telefonu alanlar neden alıyorlar anlamış değilim
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KARDANADAM34 4 yıl
Nokia ve Sony'nin başı çektiği önü siyah arkası renkli telefon furyasına hiç katılmamalıydın zaten Apple...
Yukarıda bir arkadaşın da değindiği gibi hatanın neresinden dönersen kârdır..
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Pompeii Müftüsü 4 yıl
Alan yoktu zaten
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wolfestein 4 yıl
Sen telefonu kazikli fiyatla itelemeye calisirsan ilgi tabiki az olur. Bu nasil pazarlama stratejisiyse artık anlamadim gitti.
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Aykutikula 4 yıl
fiyatı yüksek olduğu için gayet normal 5c ler 1200 civarı satılmalıydı ozaman baya satardı
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DH Misafiri 5 yıl
valla kusura bakmayın o kadar yorum yapmışsınız ama yanı iphone'nun da bir duruşu var hadi türkler yapsın da ucuza satsınlar bakalım nerde sonra da aman çok fazla fiyatı sanki biz yaptık ta ucuza sattık en azından bu telefonlar çok kaliteli evet biraz pahalı ama sonuçta çok kaliteli telefonlar boş yere konuşmayın yani
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brk-bjk 5 yıl
5C nin üretilmesi zaten çok saçmaydı
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dockhanger 5 yıl
1000 tl lık telefonu 1900 tl ye kakalamaya calışmak bu telefonu öldürmektir ne alemi vardı bu fiyata fiyat politikalarından dolayı sadece ıpod satabilirler artık insanların gözü açıldı artık arastırıyırolar soruyorlar holıgan gibi 3 bin tl ye ıpon alan insan pek fazla kalmasada eh işte :D
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doctor5945 5 yıl
Apple 5c ye ucuz demediki basın ucuz dedi asya kaynaklı polikarbon kasayla geleceği sızdırılınca ucuz neye göre ucuz apple ile dunyanın ucuz kavramı birbirini tutmadı 5c 5s'e göre ucuz apple'a göre diğerlerine göre polikarbon ile geldiği için s3 ile aynı paraya satılması gereken bir cihaz yani maksimum 1200 tl olması lazım halbuki önce 4s 8gb modelini eleştirin 1300 tl ye satılıyor 4s 16gb modelini eleştirin 1600tl ye satılıyor hala ip5 1850 tl en ucuzu, 5c de ip5 ile aynı donanım bileşenlerine sahip neden 4s in 8gb lık modeli ile aynı paraya satılsın ki.
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Utku 5 yıl
Boyle bir sey olmaz.

Apple bu stratejisini yavas yavas kullanicilara benimsetecektir.

Bir sonraki jenerastonda iyice oturur bu stratejisi. Cok da akillica bir strateji kendi adlarina.
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