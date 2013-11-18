Iddia: iPhone 5c'nin üretimini durduruyor

Apple'ın önde gelen iş ortaklarından Foxconn'un; bu sene iPhone 5'in yerine satışa sunulan ve renkli tasarımlarıyla öne çıkan iPhone 5c'nin üretimini durduracağı iddia edildi.
Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes'ın sektör içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Foxconn, iPhone 5s'in üretimine daha fazla kaynak ayırabilmek için iPhone 5c'nin üretimine Zhengzhou'daki fabrikasında son verecek.
Çin merkezli yayın yapan ctechcn.com ise Foxconn'un iPhone 5c üretimini direkt durdurmayacağını ancak haftalık üretim miktarını her geçen zaman azaltacağını iddia etti.
Foxconn cephesi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı ise reddetti.
Hatırlanacağı gibi iPhone 5c'ye tüketicilerin gösterdiği ilginin beklenin altında kaldığı iddia edilmiş; bu kapsamda Apple'ın iPhone 5c'nin üretimini üstlenen Foxconn ve Pegatron'a verdiği üretim hedeflerini %20 ile yaklaşık %30 oranında azalttığı belirtilmişti.
http://www.digitimes.com/news/a20131117PD200.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yukarıda bir arkadaşın da değindiği gibi hatanın neresinden dönersen kârdır..
Apple bu stratejisini yavas yavas kullanicilara benimsetecektir.
Bir sonraki jenerastonda iyice oturur bu stratejisi. Cok da akillica bir strateji kendi adlarina.
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