Iddia: iPhone 5c'nin üretimini durduruyor

Apple'ın önde gelen iş ortaklarından Foxconn'un; bu sene iPhone 5'in yerine satışa sunulan ve renkli tasarımlarıyla öne çıkan iPhone 5c'nin üretimini durduracağı iddia edildi.

Uzakdoğu'nun önemli bilişim yayın organlarından Digitimes'ın sektör içerisindeki kaynaklarından edindiği bilgilere göre Foxconn, iPhone 5s'in üretimine daha fazla kaynak ayırabilmek için iPhone 5c'nin üretimine Zhengzhou'daki fabrikasında son verecek.

Çin merkezli yayın yapan ctechcn.com ise Foxconn'un iPhone 5c üretimini direkt durdurmayacağını ancak haftalık üretim miktarını her geçen zaman azaltacağını iddia etti.

Foxconn cephesi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı ise reddetti.

Hatırlanacağı gibi iPhone 5c'ye tüketicilerin gösterdiği ilginin beklenin altında kaldığı iddia edilmiş; bu kapsamda Apple'ın iPhone 5c'nin üretimini üstlenen Foxconn ve Pegatron'a verdiği üretim hedeflerini %20 ile yaklaşık %30 oranında azalttığı belirtilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20131117PD200.html