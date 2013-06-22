İddia : İlk Tizen cihazları Exynos 4 platformu üzerinde çalışacak





Nokia'nın Intel ile geliştirdiği MeeGo projesini rafa kaldırması ve ortaklıktan çekilmesi sonrasında, Samsung yerini almış ve Tizen adıyla proje devam etmişti. Kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Tizen işletim sistemi, akıllı telefonlar üzerinde çalışacak hale geldi ve Samsung ilk cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





Samsung yaptığı açıklamada Tizen akıllı telefonlarının en iyi özelliklere sahip cihazlar olacağını açıklamıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre ilk Tizen örneklerinin Samsung'un Cortex-A9 tabanlı Exynos 4 platformunu temel alacağını ve 720p ekran çözünürlüğüne sahip olacağını belirtiyor.





Tahminler ilk örneklerin çift çekirdekli Exynos 4212 ve 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemcilere yer vereceği yönünde. Kullanıcı tecrübesi, tasarım ve performans anlamında bazı kaynakların iOS işletim sistemini de geride bırakacağına inandığı Tizen OS, bununla birlikte çok iddialı donanımlarla piyasaya girmeyecek.





Samsung'un ilk etapta tüketici nabzını yoklayacağı anlaşılan Tizen cihazları, sonrasında dönemin amiral gemi modelleri ile rekabet edecek donanıma sahip olacak.





http://www.ubergizmo.com/2013/06/first-tizen-handset-runs-on-exynos-4-chipset/