İddia : İlk Tizen cihazları Exynos 4 platformu üzerinde çalışacak

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Nokia'nın Intel ile geliştirdiği MeeGo projesini rafa kaldırması ve ortaklıktan çekilmesi sonrasında, Samsung yerini almış ve Tizen adıyla proje devam etmişti. Kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Tizen işletim sistemi, akıllı telefonlar üzerinde çalışacak hale geldi ve Samsung ilk cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Samsung yaptığı açıklamada Tizen akıllı telefonlarının en iyi özelliklere sahip cihazlar olacağını açıklamıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre ilk Tizen örneklerinin Samsung'un Cortex-A9 tabanlı Exynos 4 platformunu temel alacağını ve 720p ekran çözünürlüğüne sahip olacağını belirtiyor.
Tahminler ilk örneklerin çift çekirdekli Exynos 4212 ve 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemcilere yer vereceği yönünde. Kullanıcı tecrübesi, tasarım ve performans anlamında bazı kaynakların iOS işletim sistemini de geride bırakacağına inandığı Tizen OS, bununla birlikte çok iddialı donanımlarla piyasaya girmeyecek.
Samsung'un ilk etapta tüketici nabzını yoklayacağı anlaşılan Tizen cihazları, sonrasında dönemin amiral gemi modelleri ile rekabet edecek donanıma sahip olacak.
http://www.ubergizmo.com/2013/06/first-tizen-handset-runs-on-exynos-4-chipset/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tizen alabilirim yan cihaz olarak. samsung ve intel beraber yapıyor biri bıraksa öbürü bırakmaz.
bada fiyat olarak kazik degildi. hatta cok uygun fiyata yuksek donanimlarla geldi ama gerisi gelmedi. en basit uygulamalar bile yoktu. oyle elde kaldi.
BADA unutulmaz bir KAZIKtı !
SAMSUNG ahirette iki elim yakanda.
Samsung aynı zamanda farklı sektörlerde ürünleri var. Mesela inşaatlar için buldozer üretiyor. Bu sayede sektörler arası kaynak parasal aktarımı yapabiliyor.
Valla hem iphone 5 hem de htc one x kullanıyorum.
Hangisini tercih edeceğimi sorarsan iphone'a alıştım. Çünkü osrun yaşamıyorum, istikrarlı. Bundaki en önemli etken cihazla işletim sistemi uyumlu olması. Fakat üzerinde kendi radyosu olmadığından radyo dinlemekte dahil her şeyi internetten yapıyor. Eğer iphone almayı düşünyorsan yanına bir de sony mw-1 bluetooth kulaklık almanı tavsiye edeceğim. Ama ebay'den al.
HTC ise geniş ekranlı güzel bir cihaz. üzerinde radyosu ve beats özelliği olan bir müzik çaları var. Güzel fotoğraf çekiyor. HTC'ye özel Sense arayüzü var. Tabii bir android'in uygulama bolluğu var.
Tizwn bence Meego'nun yerini alamaz Bi kera arayuz berbat o has özellikler yok.Bi kere HTML ile kodlanmış sistemden ne beklenir ki?
Umur yine Sailfish'de
Aynen hocam ya uygulama destegi cok olan sistem ciksada kurtulsam androidden
ufkunuzu biraz geniş tutun bence. android 1 milyon uygulamayla birlikte gelmedi herhalde?
iyi iş her zaman hakkını bulur. iyi bir işçilik yapılmışsa ekmeğini her türlü yerler, uygulamalarda öyle ya da böyle gelir.
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Cep Telefonları, samsung ve tizen os