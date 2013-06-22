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İddia : İlk Tizen cihazları Exynos 4 platformu üzerinde çalışacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : İlk Tizen cihazları Exynos 4 platformu üzerinde çalışacak

Nokia'nın Intel ile geliştirdiği MeeGo projesini rafa kaldırması ve ortaklıktan çekilmesi sonrasında, Samsung yerini almış ve Tizen adıyla proje devam etmişti. Kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Tizen işletim sistemi, akıllı telefonlar üzerinde çalışacak hale geldi ve Samsung ilk cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung yaptığı açıklamada Tizen akıllı telefonlarının en iyi özelliklere sahip cihazlar olacağını açıklamıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre ilk Tizen örneklerinin Samsung'un Cortex-A9 tabanlı Exynos 4 platformunu temel alacağını ve 720p ekran çözünürlüğüne sahip olacağını belirtiyor.

Tahminler ilk örneklerin çift çekirdekli Exynos 4212 ve 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemcilere yer vereceği yönünde. Kullanıcı tecrübesi, tasarım ve performans anlamında bazı kaynakların iOS işletim sistemini de geride bırakacağına inandığı Tizen OS, bununla birlikte çok iddialı donanımlarla piyasaya girmeyecek.

Samsung'un ilk etapta tüketici nabzını yoklayacağı anlaşılan Tizen cihazları, sonrasında dönemin amiral gemi modelleri ile rekabet edecek donanıma sahip olacak.


http://www.ubergizmo.com/2013/06/first-tizen-handset-runs-on-exynos-4-chipset/ Yorum Yaz
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efe7182 6 yıl en beğenilen
Bada kazigi dururken hayatta para vermem
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307kd 6 yıl
Android berbat bir işletim sistemi tek avantajı uygulama bolluğu. Uygulamalar sürekli kendi kendine açılıyor çıktığın uygulama kapanmıyor 3-4 saat sonra telefon boğulmaya başlıyor. Ha bire task managerler ile belleği temizlemeye uğraş dur. 10 yıl önce ortalama bir bilgisayardan bile daha fazla donanımkullanıyor ama kasılıyor...
Android berbat bir işletim sistemi tek avantajı uygulama bolluğu. Uygulamalar sürekli kendi kendine açılıyor çıktığın uygulama kapanmıyor 3-4 saat sonra telefon...
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Autobus2010 6 yıl
bada kazık diyenlere bir şey demiyorum benim hiç sorunum olmadı. sadece 2 yıl sonunda zorlanıyordu telefon. sonra değiştirdim.
tizen alabilirim yan cihaz olarak. samsung ve intel beraber yapıyor biri bıraksa öbürü bırakmaz.
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darkaura 6 yıl Autobus2010
Autobus2010

bada kazık diyenlere bir şey demiyorum benim hiç sorunum olmadı. sadece 2 yıl sonunda zorlanıyordu telefon. sonra değiştirdim.


tizen alabilirim yan cihaz olarak. samsung ve intel beraber yapıyor biri bıraksa öbürü bırakmaz.

bada fiyat olarak kazik degildi. hatta cok uygun fiyata yuksek donanimlarla geldi ama gerisi gelmedi. en basit uygulamalar bile yoktu. oyle elde kaldi.
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lazloo 6 yıl
Ileride Google "ben kendi telefonumu uretecegim, android bana ozel olacak" derse... tizen bunun icin var aslinda.
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cepni27 6 yıl
efe7182
Bada kazigi dururken hayatta para vermem

BADA unutulmaz bir KAZIKtı !
SAMSUNG ahirette iki elim yakanda.
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talsuv61 6 yıl
Size garip gelecek ama tek sevdiğim işletim sistemi symbiandı.Bu da tarih olduğu için tizeni bekliycem, uygulamayla çok az işim olur oyunla ise hiç olmaz.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ortalık işletim sistemi kaynamaya başladı
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serdarski 6 yıl
onsos1100
Samsung şu an teknoloji köyünün ağası. Sağa sola harcayacak milyarlarca doları var bunlardan geri dönüş de alıyor ama bunlar olmadan da çarklar dönüyor

Samsung aynı zamanda farklı sektörlerde ürünleri var. Mesela inşaatlar için buldozer üretiyor. Bu sayede sektörler arası kaynak parasal aktarımı yapabiliyor.
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serdarski 6 yıl
selmand
furuko1231
malatyaspor Android berbat bir işletim sistemi tek avantajı uygulama bolluğu. Uygulamalar sürekli kendi kendine açılıyor çıktığın uygulama kapanmıyor 3-4 saat sonra telefon boğulmaya başlıyor. Ha bire task managerler ile belleği temizlemeye uğraş dur. 10 yıl önce ortalama bir bilgisayardan bile daha fazla donanımkullanıyor ama kasılıyor...
Aynen hocam ya uygulama destegi cok olan sistem ciksada kurtulsam androidden
parayı bastırıcaz geçicez iosa :(

Valla hem iphone 5 hem de htc one x kullanıyorum.
Hangisini tercih edeceğimi sorarsan iphone'a alıştım. Çünkü osrun yaşamıyorum, istikrarlı. Bundaki en önemli etken cihazla işletim sistemi uyumlu olması. Fakat üzerinde kendi radyosu olmadığından radyo dinlemekte dahil her şeyi internetten yapıyor. Eğer iphone almayı düşünyorsan yanına bir de sony mw-1 bluetooth kulaklık almanı tavsiye edeceğim. Ama ebay'den al.
HTC ise geniş ekranlı güzel bir cihaz. üzerinde radyosu ve beats özelliği olan bir müzik çaları var. Güzel fotoğraf çekiyor. HTC'ye özel Sense arayüzü var. Tabii bir android'in uygulama bolluğu var.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
işletim sistemlerinin çoğalması iyi. bu ülkede telefon alırken araştırma yapan kaç kişi var. wp daha gelişiyor. ios iphone a özel. Android açık kaynak kodlu olarak baya ilerledi. geçmiş ile yaşayan geçmişten çıkamaz. biri bada kötü der öteki android iğrenç der. daha iyisini yapacaksan eleştir. yapamayacaksan yorum yazma. Dünya da 4/4 lük olan teknoloji hangisi. şuradan anlaşılan araştırma yapan yok denecek kadar az. Symbian meego bada geçmişte kaldı. Nokia wp yi seçti Microsoft Nokia'yı gözüne kestirdi. Şu forumda teknolojiden anlayanlar 1 elin parmak sayısını geçmez. o yüzden gereksizler ve gereksiz yorumları kendilerini bağlar. suç sizde değil sizi eğitemeyenlerde.
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Mesele isimde onda bunda değil.Meego benim için unutulmazdı hiç kullanmadım çünkü ölü doğdu. Ama çok güzel ara yüzü var.O swype kullanışı inanılmazdı.Eğee devam etseydi WP8 yerine Meego kullanıyor olurdum.
Tizwn bence Meego'nun yerini alamaz Bi kera arayuz berbat o has özellikler yok.Bi kere HTML ile kodlanmış sistemden ne beklenir ki?
Umur yine Sailfish'de
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307kd 6 yıl
Android berbat bir işletim sistemi tek avantajı uygulama bolluğu. Uygulamalar sürekli kendi kendine açılıyor çıktığın uygulama kapanmıyor 3-4 saat sonra telefon boğulmaya başlıyor. Ha bire task managerler ile belleği temizlemeye uğraş dur. 10 yıl önce ortalama bir bilgisayardan bile daha fazla donanımkullanıyor ama kasılıyor...
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Castiell07 6 yıl 307kd
malatyaspor
Android berbat bir işletim sistemi tek avantajı uygulama bolluğu. Uygulamalar sürekli kendi kendine açılıyor çıktığın uygulama kapanmıyor 3-4 saat sonra telefon boğulmaya başlıyor. Ha bire task managerler ile belleği temizlemeye uğraş dur. 10 yıl önce ortalama bir bilgisayardan bile daha fazla donanımkullanıyor ama kasılıyor...

Aynen hocam ya uygulama destegi cok olan sistem ciksada kurtulsam androidden
2 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 6 yıl
uygulama destegi olmayan platform olu dogmus demektir. bunu badada cok iyi gorduk. su anki durumda olanca gucune ragmen microsoft bile windows phone a yeterli uygulama destegi olusturmada zorlaniyorsa tizen ve diger isletim sistemlerinin isi cok zor. android uygulamalarini calistiracagi soyleniyor ama android uygulamalari androidde bile sorunsuz problemsiz calismazken bu farkli bir platforma portlandiginda nasil olacak. tizen ve benzerlerinin gelecegini cok parlak gormuyorum.
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Okisht 6 yıl darkaura
darkaura

uygulama destegi olmayan platform olu dogmus demektir. bunu badada cok iyi gorduk. su anki durumda olanca gucune ragmen microsoft bile windows phone a yeterli uygulama destegi olusturmada zorlaniyorsa tizen ve diger isletim sistemlerinin isi cok zor. android uygulamalarini calistiracagi soyleniyor ama android uygulamalari androidde bile sorunsuz problemsiz calismazken bu farkli bir platforma portlandiginda nasil olacak. tizen ve benzerlerinin gelecegini cok parlak gormuyorum.

ufkunuzu biraz geniş tutun bence. android 1 milyon uygulamayla birlikte gelmedi herhalde?
iyi iş her zaman hakkını bulur. iyi bir işçilik yapılmışsa ekmeğini her türlü yerler, uygulamalarda öyle ya da böyle gelir.
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