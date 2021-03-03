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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları

    Çinli teknoloji devi Meizu merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonlarının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Meizu 18 serisi bugün gerçekleştirilen etkinlikte resmen tanıtıldı.
    03 Mart 2021, 16:35 (Güncellendi, 4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları
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    Meizu bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını resmen tanıttı. Meizu 18 ve 18 Pro, 5G destekli yeni Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama birimi ve kavisli ekranla geliyor. İşte Meizu 18 serisiyle ilgili tüm detaylar...

    Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları
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    Meizu 18

    Standart Meizu 18 modelinde dört tarafı kavisli 6.2 inçlik AMOLED ekrana yer verilmiş. Panel 120 Hz tazeleme oranı ve 3200 × 1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca HDR10+ teknolojisini desteklediğini ve 563 ppi piksel yoğunluğu sunduğunu belirtelim.

    Akıllı telefonda Qualcomm'un en yeni ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcısı var. 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilen cihaz 8/12 GB RAM (LPPDR5) ve 128/256 GB depolama birimi (UFS 3.1) seçenekleriyle tercih edilebilecek.

    Meizu 18'in pil kapasitesi 4.000 mAh olarak açıklandı. Cihaz 36W hızlı şarj özelliği ile geliyor. Kablosuz şarj teknolojisi ise ne yazık ki yok. Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi bulunuyor. Görüntü sensörlerinin detayları ise şu şekilde:

    İlginizi Çekebilir Avatar Meizu 18 serisinin yüksek kaliteli görüntüsü ortaya çıktı
    • 64 megapiksel Sony IMX682 ana sensör (f/1.6)
    • 16 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)
    • 8 megapiksel telefoto kamera (3x zoom)
    • 20 megapiksel selfie kamerası (f/2.2)

    Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları
    Tam Boyutta Gör

    Meizu 18 Pro

    Serinin Pro modelinde yine dört taraflı kavisli tasarım kullanılmış. Cihaz 120 Hz tazeleme oranı ve 3200 × 1440 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç Samsung E4 AMOLED ekran taşıyor. HDR10+ teknolojisini destekleyen panel 1300 nit maksimum parlaklık değeriyle karşımıza çıkıyor. Piksel yoğunluğu ise standart versiyonla aynı.

    Meizu 18 Pro'da da Qualcomm'un en yeni ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcısı mevcut. Gücünü entegre X60 5G modeme sahip 5 nm Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. İşlemciye 8/12 GB RAM (LPPDR5) ve 128/256 GB depolama birimi (UFS 3.1) eşlik ediyor.

    Pro modelinin geniş buhar odasına sahip bir soğutma sistemi içerdiğini belirtelim. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 40W kablolu, 40W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bataryasından alıyor. Meizu 18 Pro'nun arka tarafında dört sensörlü bir ana kamera ünitesi var:

    • 50 megapiksel Samsung GN1 ana sensör (f/1.9), (OIS)
    • 32 megapiksel Sony IMX616 ultra geniş açılı lens (f/2.2), (130° görüş açısı)
    • 8 megapiksel telefoto kamera (3x zoom)
    • 3D ToF sensörü
    • 44 megapiksel Samsung GH1 selfie kamerası

    Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları
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    Fiyat ve Renk Seçenekleri

    Amiral gemisi Meizu 18 serisi hali hazırda ön siparişe açılmış durumda. Satışlar 8 Mart'ta başlıyor. Meizu 18 beyaz, mavi ve mor renklerde satın alınabilecek.

    Meizu 18'in fiyat etiketleri:

    • 8 GB + 128 GB - 680 dolar
    • 8 GB + 256 GB - 727 dolar
    • 12 GB + 256 GB - 773 dolar

    Meizu 18 Pro'nun beyaz, mavi ve gri renk seçenekleri mevcut.

    Meizu 18 Pro'nun fiyat etiketleri:

    • 8 GB + 128 GB - 773 dolar
    • 8 GB + 256 GB - 850 dolar
    • 12 GB + 256 GB - 928 dolar


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    700-800 dolar verdikten sonra neden çinin çöpünü alayım, samsung veya apple alırım aynı paraya
    Yanıtla +15
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    E Elektrikliarabasever 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu Çin'lilerde kudurdu fiyat bakımından eskiden ucuz diye almıyor muyduk bunları? Şimdi Samsung'dan farkı kalmamış hele Meizu gibi 1 tane bile güncelleme dağıtamayan firmanın telefonuna neden 700 ila 930 dolar vereyim? S21 /12 alırım kafam rahat olur maceraya gerek yok.
    Bu Çin'lilerde kudurdu fiyat bakımından eskiden ucuz diye almıyor muyduk bunları? Şimdi Samsung'dan farkı kalmamış hele Meizu gibi 1 tane bile güncelleme dağıta...
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    Yanıtla +14
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu çok iyi telefonlar çıkarıyor ama global yazılım anlamında da o kadar kötü...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    burhanulu (Burhan ULU) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amiral gemisi telefonda 4000 mah batarya ve 36w hizli sarj. Tam bir komedi. Iyice dalga geciyorlar milletle. Ayrica isim yok da o kadar parayı bunlara vercem
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    😂
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    G glumerna (hiko baba) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kamera gene geçen senenin sensörleri kamera bekleyen daha beklemeli bu telefona bu para verilmez k40 serisi ile aynı herşeyi
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    700-800 dolar verdikten sonra neden çinin çöpünü alayım, samsung veya apple alırım aynı paraya
    Yanıtla +15
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    NIGRA (Melih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İçinde kalem var mı? yok.. yani eskisinin aynısı.. düz yazılım donanım.. müşteri kullanım deneyimi düğünen fark yaratmak isteyen yok kalmadı artık..
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    Formani 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkayı kamerayla doldurmaktan başka bir yenilik yapamıyorlar artık, o da göz boyama başka bir şey değil.
    Yanıtla +2
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    X Xloud 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarım koşa koşa geri gitmiş
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Meizu çok iyi telefonlar çıkarıyor ama global yazılım anlamında da o kadar kötü...
    Yanıtla +4
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    E Elektrikliarabasever 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu Çin'lilerde kudurdu fiyat bakımından eskiden ucuz diye almıyor muyduk bunları? Şimdi Samsung'dan farkı kalmamış hele Meizu gibi 1 tane bile güncelleme dağıtamayan firmanın telefonuna neden 700 ila 930 dolar vereyim? S21 /12 alırım kafam rahat olur maceraya gerek yok.
    Yanıtla +14
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    Wabbajack (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Resimleri Öyle bir karartmışlarki çentiğin boyutu belli değil
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    7020 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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