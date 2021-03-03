Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları

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Meizu bugün düzenlediği etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını resmen tanıttı. Meizu 18 ve 18 Pro, 5G destekli yeni Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama birimi ve kavisli ekranla geliyor. İşte Meizu 18 serisiyle ilgili tüm detaylar...

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Meizu 18

Standart Meizu 18 modelinde dört tarafı kavisli 6.2 inçlik AMOLED ekrana yer verilmiş. Panel 120 Hz tazeleme oranı ve 3200 × 1440 piksel çözünürlüğe sahip. Ayrıca HDR10+ teknolojisini desteklediğini ve 563 ppi piksel yoğunluğu sunduğunu belirtelim.

Akıllı telefonda Qualcomm'un en yeni ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcısı var. 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 888 yonga setiyle güçlendirilen cihaz 8/12 GB RAM (LPPDR5) ve 128/256 GB depolama birimi (UFS 3.1) seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Meizu 18'in pil kapasitesi 4.000 mAh olarak açıklandı. Cihaz 36W hızlı şarj özelliği ile geliyor. Kablosuz şarj teknolojisi ise ne yazık ki yok. Akıllı telefonun arka panelinde üçlü kamera sistemi bulunuyor. Görüntü sensörlerinin detayları ise şu şekilde:

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64 megapiksel Sony IMX682 ana sensör (f/1.6)

16 megapiksel ultra geniş açılı lens (f/2.2)

8 megapiksel telefoto kamera (3x zoom)

20 megapiksel selfie kamerası (f/2.2)

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Meizu 18 Pro

Serinin Pro modelinde yine dört taraflı kavisli tasarım kullanılmış. Cihaz 120 Hz tazeleme oranı ve 3200 × 1440 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç Samsung E4 AMOLED ekran taşıyor. HDR10+ teknolojisini destekleyen panel 1300 nit maksimum parlaklık değeriyle karşımıza çıkıyor. Piksel yoğunluğu ise standart versiyonla aynı.

Meizu 18 Pro'da da Qualcomm'un en yeni ultrasonik ekran altı parmak izi tarayıcısı mevcut. Gücünü entegre X60 5G modeme sahip 5 nm Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. İşlemciye 8/12 GB RAM (LPPDR5) ve 128/256 GB depolama birimi (UFS 3.1) eşlik ediyor.

Pro modelinin geniş buhar odasına sahip bir soğutma sistemi içerdiğini belirtelim. Akıllı telefon ihtiyaç duyduğu enerjiyi 40W kablolu, 40W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bataryasından alıyor. Meizu 18 Pro'nun arka tarafında dört sensörlü bir ana kamera ünitesi var:

50 megapiksel Samsung GN1 ana sensör (f/1.9), (OIS)

32 megapiksel Sony IMX616 ultra geniş açılı lens (f/2.2), (130° görüş açısı)

8 megapiksel telefoto kamera (3x zoom)

3D ToF sensörü

44 megapiksel Samsung GH1 selfie kamerası

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Fiyat ve Renk Seçenekleri

Amiral gemisi Meizu 18 serisi hali hazırda ön siparişe açılmış durumda. Satışlar 8 Mart'ta başlıyor. Meizu 18 beyaz, mavi ve mor renklerde satın alınabilecek.

Meizu 18'in fiyat etiketleri:

8 GB + 128 GB - 680 dolar

8 GB + 256 GB - 727 dolar

12 GB + 256 GB - 773 dolar

Meizu 18 Pro'nun beyaz, mavi ve gri renk seçenekleri mevcut.

Meizu 18 Pro'nun fiyat etiketleri:

8 GB + 128 GB - 773 dolar

8 GB + 256 GB - 850 dolar

12 GB + 256 GB - 928 dolar

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